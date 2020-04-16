Экономика
ProUfu.ruМинфин России потратит на поддержку экономики 2 трлн рублей
Министр финансов России Антон Силуанов сообщил «Интерфаксу», что в этом году на поддержку экономики Минфин потратит 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния. По словам руководителя ведомства, общий объем фискальной поддержки бизнеса примерно оценивается в размере более 6,5% ВВП.
Читать в источнике
Оценить268
с чего всё началось
Недопоступление налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета РФ в 2020 году на фоне коронавируса может превысить 1 триллион рублей, рассказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.РИА Новостивчера в 12:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Силуанов: бюджет России из-за коронавируса недополучит 1 трлн рублей
Московский Комсомолецвчера в 13:27
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
Музыка
Little Big выступят на телеконцерте «Евровидения» в мае
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:29
Общество
Минздрав ФРГ заявил о взятии вспышки коронавируса под контроль
Министерство здравоохранения Германии считает, что вспышка коронавируса в стране поддаётся контролю.
RT на русском 04:56
Авто
Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения
Новый Nissan X-Trail, чьи патентные изображения «Автоновости дня» показывали в начале апреля, рассекречен на цветных официальных снимках.
Автоновости дня 01:23
Общество
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус
RT на русском 05:11
Наука
В США пациента с коронавирусом вылечили препаратом гимсилумаб
В университетской клинике Темпл провели лечение первого пациента в в клиническом исследовании BREATHE, нацеленном на оценку влияния внутривенного лечения гимсилумабом на смертность пациентов с коронавирусом.
RuNews24.ru вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Здоровье
В Ивановской области умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Ивановской области, у 74-летнего пациента была тяжелая сопутствующая патология, сообщает правительство региона.
РИА Новости 05:13
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал об итогах работы за 45 дней
Главврач поблагодарил коллег за работу.
Российская газета вчера в 01:28
Экономика
Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые «вертолетные деньги» — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru 06:12
Общество
Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом
Live24 вчера в 07:10
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Политика
В Кремле оценили меры по борьбе с коронавирусом в Москве
Москва стала законодателем среди субъектов России по мерам против коронавируса, столкнувшись с ним первой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:51
Экономика
В Китае упали реальные доходы на душу населения
Пекин, 17 апреля 2020, 07:39 — REGNUM Номинальный располагаемый доход на душу населения в Китае составил 8561 юань (около $1211) за первый квартал 2020 года, что на 0,8% больше в годовом исчислении, сообщает 17 апреля агентство Синьхуа.
REGNUM 00:39
Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
Кино
Скончалась звезда сериала «Спрут» Патрисия Милларде
Актриса Патрисия Милларде скончалась на 62-м году жизни.
Суть событий 05:05
Армия и оружие
Армия Сирии атаковала штабы боевиков
ИА Красная Весна 05:46
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе
17 апреля.Interfax-Russia.ru - Житель Кузбасса с подтвержденным заражением коронавирусом скончался в горбольнице Белово, сообщает в пятницу областной штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.
Интерфакс - Россия 00:34
Здоровье
Российским врачам разрешили лечить коронавирус гидроксихлорохином
Правительство России одобрило использование незарегистрированного ранее препарата гидроксихлорохина для лечения коронавирусной инфекции.
Orenburg.media 04:27
Кино
Чулпан Хаматову затравили из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Чулпан Хаматова, которая сыграла главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», получает многочисленные проклятия из-за проекта.
ToDay News Ufa вчера в 05:50
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Авто
Власти Китая дадут деньги на покупку автомобилей
Власти Китая дадут деньги людям на покупку автомобилей. Об этом сообщается на сайте «Lenta.ru».
Лезги газет вчера в 13:06
Экономика
Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса
Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Политика
В Кремле приняли решение о переносе парада 9 Мая
В Кремле было принято решение о переноси парада Победы с 9 мая на более позднюю дату, пишет «РБК».
Моя Москва.онлайн 15 апреля в 14:53
Экономика
Банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки
На очередном заседании Банка России, которое состоится 24 апреля, будет рассмотрен вопрос снижения ключевой ставки, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ 05:18
Здоровье
Умерших от коронавируса в Ухане оказалось на 1290 человек больше
По словам властей города, точное число жертв составляет 3 869 человек - оно выросло на 1 290.
Общественное телевидение России 02:42
Здоровье
В саратовском Ершове вводят режим карантина
Саратов, 17 апреля 2020, 12:34 — REGNUM Из-за наиболее острой эпидситуации в Ершовском районе власти Саратовской области приняли решение ввести на территории города Ершова режим карантина.
REGNUM 06:09
Футбол
Легенда «Лидса» и чемпион мира-1966 скончался от коронавируса
Легенда "Лидса" и чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Норман Хантер умер в возрасте 76 лет, проведя неделю в больнице с коронавирусной инфекцией.
Soccer.ru 06:20
Происшествия
В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме
Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
Политика
Лукашенко ответил критикующим меры борьбы COVID-19 в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика пошла своим путем по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, поскольку, в отличие от ряда других стран, сохранила эффективную систему здравоохранения.
РИА Новости 05:24
Происшествия
Готовивший нападение на школу в Красноярске подросток арестован
16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 06:26