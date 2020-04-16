Недопоступление налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета РФ в 2020 году на фоне коронавируса может превысить 1 триллион рублей, рассказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

с чего всё началось

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил «Интерфаксу», что в этом году на поддержку экономики Минфин потратит 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния. По словам руководителя ведомства, общий объем фискальной поддержки бизнеса примерно оценивается в размере более 6,5% ВВП.

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