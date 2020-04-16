Экономика
ForbesСилуанов оценил потери бюджета из-за коронавируса в 1 трлн рублей
Бюджет России в 2020 году на фоне коронавируса может недополучить налоги и нефтегазовые доходы на сумму более 1 трлн рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.
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Силуанов: бюджет России из-за коронавируса недополучит 1 трлн рублей
Московский Комсомолец16 апреля в 13:27
Минфин потратит из Фонда национального благосостояния 2 трлн рублей
Российская газета16 апреля в 13:03
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 12:16, Ашберн
Политика
Премьер Франции заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в стране
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:07
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Здоровье
В онкоотделении ДРКБ в Казани повысили меры защиты
В Детской республиканской клинической больнице были приняты дополнительные усиленные меры защиты от новой коронавирусной инфекции в онкогематологическом отделении, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.
Московский Комсомолец 11:00
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 16 апреля в 11:20
Авто
Путин поздравил «АвтоВАЗ» с 50-летием выпуска первого автомобиля
Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов ОАО "АвтоВАЗ" с 50-летием со дня выпуска первого автомобиля марки ВАЗ-2101 "Жигули".
ТАСС 04:05
Шоу-бизнес
Mash: Заворотнюк идет на поправку
По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
Политика
Австралия обвинила Китай в сокрытии информации о коронавирусе
В сокрытии части информации об истоках и распространении нового коронавируса обвинила власти Китая министр иностранных дел Австралии Марис Пейн, 19 апреля об этом она заявила в интервью телеканалу АВС.
ИА Красная Весна 04:21
Футбол
Ла Лига и Федерация футбола Испании договорились доиграть сезон
Все сошлись во мнении, что сезон Ла Лиги должен быть доигран до конца.
Sport24.ru 10:47
Религия
Полиция прервала крестный ход в Петербурге
Эхо Москвы 11:07
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса выросло до 47 человек
Число умерших в Белоруссии в связи с новым коронавирусом за сутки выросло на двух человек, до 47, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава страны.
РИА Новости 06:40
Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Павел Прилучный ответил на обвинения в насилии
Прилучный выступил в прямом эфире своего Instagram, заявив, что жену не бил.
Российская газета 08:43
Общество
В Оренбургской области закрыли на карантин город Абдулино
Город Абдулино Оренбургской области закрыт на карантин с перекрытием въезда и выезда после обнаружения коронавируса у работниц местного дома отдыха железнодорожников, заявила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова 19 апреля в Instagram.
ИА Красная Весна 09:08
Культура
Умер композитор Александр Вустин
Советский и российский композитор Александр Вустин скончался 19 апреля 2020 года в возрасте 76 лет от пневмонии, вызванной коронавирусом.
ИА InterMedia 11:25
Общество
Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России
Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
Общество
В Испании зафиксировали снижение смертности от коронавируса
Антирекорд по смертности зафиксировали в королевстве 1 апреля — тогда от коронавируса за сутки скончались 950 пациентов.
Парламентская газета 08:50
Здоровье
Врач назвал ключевое правило в лечении тяжелой формы COVID-19
Спокойствие пациента является главным условием при лечении коронавирусной инфекции в случае, когда его подключают к ИВЛ, заявил заместитель главного врача городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Борислав Силаев в фильме Антона Красовского для RT.
РИА Новости 10:42
Наука
Датские химики превратили пекарские дрожжи в фабрику психоделиков
Датские химики описали метод получения псилоцибина из Saccharomyces cerevisiae, пекарских дрожжей, без дорогостоящих химикатов.
Хайтек+ 08:27
Общество
В США прошли массовые протесты против карантина
В субботу, 18 апреля, в США прошли протесты с требованием отменить карантин. Об этом сообщается на телеканале Fox News.
Страна Советов on-line 08:47
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти
Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы к дальнейшему сокращению добычи нефти на фоне продолжающегося падения стоимости сырья, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 17 апреля в 13:40
Наука
Российский вирусолог допустил создание коронавируса в лаборатории
Российский ученый отреагировал на слова главы Уханьского института вирусологии Юань Чжимина, который ранее заявил, что коронавирус невозможно создать искусственно.
АБН 10:44
Наука
Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости 09:44
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Здоровье
В Архангельске в психбольнице произошла вспышка коронавируса
В Смоленской области на 18 апреля выявлено 152 зараженных коронавирусом (+ 13), скончались 2 человека, выздоровели 2.
Smolnarod.ru вчера в 12:44
Музыка
На концерте «Евровидения» выступит Little Big
Live24 16 апреля в 09:56