Экономика

ForbesForbesСилуанов оценил потери бюджета из-за коронавируса в 1 трлн рублей

Бюджет России в 2020 году на фоне коронавируса может недополучить налоги и нефтегазовые доходы на сумму более 1 трлн рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.
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Силуанов: бюджет России из-за коронавируса недополучит 1 трлн рублей

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Lenta.ru16 апреля в 13:22

Минфин потратит из Фонда национального благосостояния 2 трлн рублей

Российская газета16 апреля в 13:03

Силуанов: бюджет РФ может недополучить более 1 трлн рублей из-за COVID-19

Газета.Ru16 апреля в 12:48

Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет

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Силуанов оценил потери российского бюджета из-за коронавируса

РИА Новости16 апреля в 12:35

Бюджет РФ недополучит из-за коронавируса 1 трлн рублей в 2020 году

Интерфакс16 апреля в 13:09
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 12:16, Ашберн
Политика

Премьер Франции заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в стране

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:07
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии

Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
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Армия и оружие

Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»

Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
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Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО

Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
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Здоровье

В онкоотделении ДРКБ в Казани повысили меры защиты

В Детской республиканской клинической больнице были приняты дополнительные усиленные меры защиты от новой коронавирусной инфекции в онкогематологическом отделении, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.
Московский Комсомолец 11:00
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Здоровье

Онищенко рассчитал сроки снятия карантина

Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
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Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 16 апреля в 11:20
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Авто

Путин поздравил «АвтоВАЗ» с 50-летием выпуска первого автомобиля

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов ОАО "АвтоВАЗ" с 50-летием со дня выпуска первого автомобиля марки ВАЗ-2101 "Жигули".
ТАСС 04:05
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Шоу-бизнес

Mash: Заворотнюк идет на поправку

По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
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Политика

Австралия обвинила Китай в сокрытии информации о коронавирусе

В сокрытии части информации об истоках и распространении нового коронавируса обвинила власти Китая министр иностранных дел Австралии Марис Пейн, 19 апреля об этом она заявила в интервью телеканалу АВС.
ИА Красная Весна 04:21
Футбол

Ла Лига и Федерация футбола Испании договорились доиграть сезон

Все сошлись во мнении, что сезон Ла Лиги должен быть доигран до конца.
Sport24.ru 10:47
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Полиция прервала крестный ход в Петербурге

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Общество

Что ждет Россию: предсказание советского астролога

После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
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Здоровье

В Белоруссии число жертв коронавируса выросло до 47 человек

Число умерших в Белоруссии в связи с новым коронавирусом за сутки выросло на двух человек, до 47, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава страны.
РИА Новости 06:40
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Шоу-бизнес

Звезда «Мажора» Павел Прилучный ответил на обвинения в насилии

Прилучный выступил в прямом эфире своего Instagram, заявив, что жену не бил.
Российская газета 08:43
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Общество

В Оренбургской области закрыли на карантин город Абдулино

Город Абдулино Оренбургской области закрыт на карантин с перекрытием въезда и выезда после обнаружения коронавируса у работниц местного дома отдыха железнодорожников, заявила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова 19 апреля в Instagram.
ИА Красная Весна 09:08
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Культура

Умер композитор Александр Вустин

Советский и российский композитор Александр Вустин скончался 19 апреля 2020 года в возрасте 76 лет от пневмонии, вызванной коронавирусом.
ИА InterMedia 11:25
4
Общество

Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России

Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
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Общество

В Испании зафиксировали снижение смертности от коронавируса

Антирекорд по смертности зафиксировали в королевстве 1 апреля — тогда от коронавируса за сутки скончались 950 пациентов.
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Здоровье

Врач назвал ключевое правило в лечении тяжелой формы COVID-19

Спокойствие пациента является главным условием при лечении коронавирусной инфекции в случае, когда его подключают к ИВЛ, заявил заместитель главного врача городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Борислав Силаев в фильме Антона Красовского для RT.
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Наука

Датские химики превратили пекарские дрожжи в фабрику психоделиков

Датские химики описали метод получения псилоцибина из Saccharomyces cerevisiae, пекарских дрожжей, без дорогостоящих химикатов.
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Общество

В США прошли массовые протесты против карантина

В субботу, 18 апреля, в США прошли протесты с требованием отменить карантин. Об этом сообщается на телеканале Fox News.
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Энергетика

Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти

Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы к дальнейшему сокращению добычи нефти на фоне продолжающегося падения стоимости сырья, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 17 апреля в 13:40
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Наука

Российский вирусолог допустил создание коронавируса в лаборатории

Российский ученый отреагировал на слова главы Уханьского института вирусологии Юань Чжимина, который ранее заявил, что коронавирус невозможно создать искусственно.
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Наука

Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма

У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости 09:44
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Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
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Здоровье

В Архангельске в психбольнице произошла вспышка коронавируса

В Смоленской области на 18 апреля выявлено 152 зараженных коронавирусом (+ 13), скончались 2 человека, выздоровели 2.
Smolnarod.ru вчера в 12:44
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Здоровье

Врач назвала, для кого из молодых людей особенно опасен коронавирус

Деловое.ТВ 11:09
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Музыка

На концерте «Евровидения» выступит Little Big

Live24 16 апреля в 09:56
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