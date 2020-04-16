Бюджет России в 2020 году на фоне коронавируса может недополучить налоги и нефтегазовые доходы на сумму более 1 трлн рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Политика Премьер Франции заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в стране Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Общество В Оренбургской области закрыли на карантин город Абдулино Город Абдулино Оренбургской области закрыт на карантин с перекрытием въезда и выезда после обнаружения коронавируса у работниц местного дома отдыха железнодорожников, заявила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова 19 апреля в Instagram. 18

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