Экономика
РИА НовостиСилуанов оценил потери российского бюджета из-за коронавируса
Недопоступление налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета РФ в 2020 году на фоне коронавируса может превысить 1 триллион рублей, рассказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Общество
Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции
Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета 11:12
Наука
Ученые призвали не прекращать наблюдений за коронавирусной инфекцией до 2024 года
Американские эпидемиологи просчитали, как будет развиваться пандемия коронавирусной инфекции в следующие пять лет.
ТАСС Наука вчера в 12:17
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru 14:25
Общество
Историк моды Васильев сдал отрицательный тест на коронавирус
Историк моды, телеведущий Александр Васильев, который находится в больнице в Коммунарке с двусторонним воспалением лёгких, дважды сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 14:25
Происшествия
В Москве задержали адвоката Абызова
В Москве задержали адвоката экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова Александра Вершинина, сообщил РБК адвокат Алексей Кирсанов.
РБК 14:40
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь
Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске.
OvideO.ru 03:21
Здоровье
Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 09:54
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
Здоровье
Генсек ООН дал прогноз по детской смертности из-за пандемии
Нью-Йорк, США, 16 апреля 2020, 21:40 — REGNUM Сотни тысяч детей могут погибнуть в мире из-за пандемии, заявил 16 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своём видеообращении.
REGNUM 14:40
Политика
Путин отложил проведение парада Победы
RT на русском 14:00
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Политика
В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух украинских шпионов
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух агентов Главного управления разведки Минобороны Украины.
Дни.ру вчера в 11:50
Общество
В Китае опровергли версию об утечке коронавируса из лаборатории
Пекин опроверг версию, что смертельный коронавирус мог быть разработан в лаборатории в Ухани.
Рифей-Пермь 06:17
Общество
В Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса
Режим карантина введен в городе-курорте Пятигорск в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил в четверг губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
ТАСС 13:36
Шоу-бизнес
Топ-модель Ирина Шейк показала, как выглядела в 14 лет
Как выглядит девочка, поклонники знают только благодаря папарацци. К слову, полное имя малышки — Лея де Сьен Шейк Купер.
Летидор 05:40
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Армия и оружие
Проходившие подготовку на базе США боевики сдались сирийской армии
Военное дело 01:58
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Экономика
Ryzen 5 2600 перехватил звание самого популярного процессора в России
В марте и первой половине апреля самым популярным настольным процессором стал Ryzen 5 2600, в то время как до этого несколько месяцев подряд потребители отдавали предпочтение более актуальному Ryzen 5 3600.
3DNews 03:01
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 11:20
Кино
Умер исполнитель роли шерифа в фильме «Рэмбо»
Деннехи родился 9 июля 1938 года в Бриджпорте. он исполнял роль шерифа Уила Тисла в фильме «Рэмбо: Первая кровь», а также снимался в таких картинах, как «История Джеки Прессера», «Ромео+Джульетта», озвучивал персонажа Джанго в мультфильме «Рататуй».
Известия 14:35
Экономика
Правительство рассмотрит идею изменить уплату НДС
Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос изменения порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).
News.ru 13:51
Общество
65 новых случаев коронавируса зафиксировано в Нижегородской области
За последние сутки пришли новые результаты анализов, взятых у граждан с подозрением на COVID-19, и список заболевших пополнился еще 65 жителями области.
Время Н 04:44
Здоровье
Наталья Мазина о больных коронавирусом: «Пневмонии утяжеляются»
У значительного количества лиц заболевание протекает под маской внебольничной пневмонии, а источником является коронавирус.
Взгляд-инфо 12:06
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Хоккей
Овечкин сразится с Гретцки в NHL 20
RT на русском 11:14
Здоровье
Алексей Островский поручил закрыть на карантин все соцучреждения Смоленской области
В Смоленской области на карантин закроют все социальные учреждения, соответствующее поручение дал губернатор Алексей Островский.
О чем говорит Смоленск 11:41