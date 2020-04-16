Объем ресурсов, направляемых властями РФ на сдерживание распространения коронавируса и сглаживания последствий пандемии составит около 2,8% ВВП, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

с чего всё началось

Общий объем фискальной поддержки российской экономики в условиях борьбы с коронавирусом и снижения цен на нефть составит более 6,5% ВВП, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

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