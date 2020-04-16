Экономика
РБКСилуанов оценил общий объем антикризисной поддержки экономики
Общий объем фискальной поддержки российской экономики в условиях борьбы с коронавирусом и снижения цен на нефть составит более 6,5% ВВП, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось
Объем ресурсов, направляемых властями РФ на сдерживание распространения коронавируса и сглаживания последствий пандемии составит около 2,8% ВВП, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.ТАСС13:00
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Здоровье
Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 09:54
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском вчера в 12:35
Общество
В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ 16:29
Здоровье
Правительство разрешило лечить от коронавируса китайским лекарством
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о распределении незарегистрированного в России препарата между больницами страны для лечения заболевания.
Российская газета 13:52
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Происшествия
В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова
Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс 17:47
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета 08:11
Культура
От коронавируса умер режиссер Александр Радов
Газета.Ru 15:18
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 30 тыс. человек
Число людей, умерших вследствие заражения коронавирусом нового типа в США, достигло в среду 30 826 человек.
ТАСС вчера в 22:34
Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен
Газета.Ru 03:40
Экономика
Мишустин ответил на слова главы МЭР фразой «это поручение президента»
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова, назвавшего льготные кредиты для малого и среднего бизнеса убыточными для банков.
РБК 07:47
Шоу-бизнес
Иван Ургант разделся вместе с Глюкозой ради флешмоба
Популярная артистка и ведущий передачи Иван Ургант приняли решение поучаствовать в популярном флешмобе с подушками, суть которого заключается в проведении фотосессии в полуобнажённом виде, когда громоздкие подушки прикрывают всё обнажённые части тела вместо одежды.
Bimru.ru 06:04
Армия и оружие
Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета 02:45
Общество
Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков
Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
РБК 11:04
Армия и оружие
США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета
Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb 18:01
Общество
Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса
Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости 02:08
Общество
Соловьев наорал на подчиненных и пригрозил увольнениями
Телеведущий Владимир Соловьев во время прямой трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live» наорал на подчиненных, помогающих ему в подготовке эфиров, и пригрозил им увольнениями за недочеты в работе.
Lenta.ru 06:13
Экономика
Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 14:32
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь
Наша версия 13:08
Общество
Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки
В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 08:27
Общество
Экзамены для девятиклассников снова перенесли
Ученики, которые получили плохие оценки по основным предметам в резервные дни, смогут пересдать экзамены в дополнительный период, который запланирован на сентябрь.
Тульская служба новостей вчера в 10:05
Политика
ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России
В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru 14:50
Общество
В Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса
Режим карантина введен в городе-курорте Пятигорск в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил в четверг губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
ТАСС 13:36
Общество
С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
Здоровье
Всех москвичей с ОРВИ приравняют к зараженным коронавирусом
В Москве всех пациентов, у которых было выявлено ОРВИ, приравняют к зараженным коронавирусом: их также обяжут соблюдать обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней.
Мослента 12:23
Общество
Дым пожаров Чернобыля достиг Киева
Ридус 17:04