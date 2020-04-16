Экономика

РБКРБКСилуанов оценил общий объем антикризисной поддержки экономики

Общий объем фискальной поддержки российской экономики в условиях борьбы с коронавирусом и снижения цен на нефть составит более 6,5% ВВП, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось

Власти направили около 2,8% ВВП на борьбу с пандемией и сглаживание последствий

Объем ресурсов, направляемых властями РФ на сдерживание распространения коронавируса и сглаживания последствий пандемии составит около 2,8% ВВП, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.
ТАСС13:00

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Силуанов оценил общий объем антикризисной поддержки экономики

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Lenta.ru13:22

Власти направили около 2,8% ВВП на борьбу с пандемией и сглаживание последствий

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Россия направила 2,8% ВВП на сглаживание последствий пандемии

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Силуанов оценил потери российского бюджета из-за коронавируса

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Силуанов рассказал о мерах поддержки гражданам и бизнесу

Известия12:30

Бюджет РФ недополучит из-за коронавируса 1 трлн рублей в 2020 году

Интерфакс13:09
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Политика

Путин объявил об отмене парада Победы 9 мая

BFM.ru 11:07
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Здоровье

Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 09:54
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Экономика

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском вчера в 12:35
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Общество

В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ 16:29
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Здоровье

Правительство разрешило лечить от коронавируса китайским лекарством

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о распределении незарегистрированного в России препарата между больницами страны для лечения заболевания.
Российская газета 13:52
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
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Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
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Происшествия

В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова

Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс 17:47
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Общество

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

РИА Новости 11:18
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета 08:11
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Культура

От коронавируса умер режиссер Александр Радов

Газета.Ru 15:18
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Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 30 тыс. человек

Число людей, умерших вследствие заражения коронавирусом нового типа в США, достигло в среду 30 826 человек.
ТАСС вчера в 22:34
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Политика

Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен

Газета.Ru 03:40
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Экономика

Мишустин ответил на слова главы МЭР фразой «это поручение президента»

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова, назвавшего льготные кредиты для малого и среднего бизнеса убыточными для банков.
РБК 07:47
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Шоу-бизнес

Иван Ургант разделся вместе с Глюкозой ради флешмоба

Популярная артистка и ведущий передачи Иван Ургант приняли решение поучаствовать в популярном флешмобе с подушками, суть которого заключается в проведении фотосессии в полуобнажённом виде, когда громоздкие подушки прикрывают всё обнажённые части тела вместо одежды.
Bimru.ru 06:04
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Армия и оружие

Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета 02:45
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Общество

Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков

Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
РБК 11:04
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Армия и оружие

США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb 18:01
9
Общество

Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса

Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости 02:08
1,1K
Общество

Соловьев наорал на подчиненных и пригрозил увольнениями

Телеведущий Владимир Соловьев во время прямой трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live» наорал на подчиненных, помогающих ему в подготовке эфиров, и пригрозил им увольнениями за недочеты в работе.
Lenta.ru 06:13
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Экономика

Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 14:32
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Шоу-бизнес

Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь

Наша версия 13:08
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Общество

Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки

В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 08:27
71
Общество

Экзамены для девятиклассников снова перенесли

Ученики, которые получили плохие оценки по основным предметам в резервные дни, смогут пересдать экзамены в дополнительный период, который запланирован на сентябрь.
Тульская служба новостей вчера в 10:05
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Политика

ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России

В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru 14:50
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Общество

В Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса

Режим карантина введен в городе-курорте Пятигорск в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил в четверг губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
ТАСС 13:36
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Общество

С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше

С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
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Здоровье

Всех москвичей с ОРВИ приравняют к зараженным коронавирусом

В Москве всех пациентов, у которых было выявлено ОРВИ, приравняют к зараженным коронавирусом: их также обяжут соблюдать обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней.
Мослента 12:23
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Общество

Дым пожаров Чернобыля достиг Киева

Ридус 17:04
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