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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

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Политика Лукашенко назвал Калининград «нашей областью» Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что еще с советских времен республика несла ответственность за Калининградскую область и сохраняет такое отношение к этому региону России и по сей день.

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Политика Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.

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Музыка Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.