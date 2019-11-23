Экономика

Москва 24Москва 24Силуанов оценил предложение освободить малоимущих от НДФЛ

Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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Антон Силуанов
Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на региональных бюджетах. Поэтому надо взвешивать все.
— Антон Силуанов, российский экономистРИА Новости 23 ноября в 06:20

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