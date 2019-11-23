Экономика
Москва 24Силуанов оценил предложение освободить малоимущих от НДФЛ
Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Читать в источнике
Оценить75
Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на региональных бюджетах. Поэтому надо взвешивать все.
— Антон Силуанов, российский экономистРИА Новости 23 ноября в 06:20
Подробнее о событии
Показать все источники
«Нужно взвесить все»: Силуанов прокомментировал предложения освободить малоимущих от НДФЛ
Комсомольская правда23 ноября в 06:31
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 02:23, Ашберн
Показать все источники
Еще на 1 год освобождаются физические лица от уплаты налога с доходов по банковским депозитам
КП - Молдова24 ноября в 17:00
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 02:23, Ашберн
Экономика
Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества
Оборудование специально построенной теплоэлектростанции компания учла как движимое имущество, которое освобождено от налога.
Технологии
Huawei обещает уникальные наушники
Huawei FreeBuds 3 Недавно компания выпустила новые полностью беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3, которые построена на базе чипа Kirin A1.
Экономика
«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ
Socar Russia Investments принадлежит российской структуре азербайджанской SOCAR — ООО "Сокар Рус" (20%) и Nitron Investments ltd (Британские Виргинские острова, BVI, владельцы не раскрываются).
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Происшествия
В Британии задержан новый подозреваемый по делу о гибели 39 мигрантов
Полиция Великобритании задержали еще одного подозреваемого по делу о гибели 39 мигрантов в графстве Эссекс.
Политика
Новый посол России в Великобритании назвал приоритеты своей работы
Келин прибыл в Лондон 21 ноября. Ранее 24 августа посол Александр Яковенко завершил миссию в Британии и отбыл в Россию.
Политика
Киев пригрозил отбирать в свои хранилища транзитный газ из России
В сентябре Витренко в интервью Deutsche Welle заявил, что не представляет, как российский газ может поступать в ЕС без контракта с Украиной, и отметил, что Киев может рассматривать такой вариант как контрабанду.
Культура
В декабре «Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма «Умка»
Культура
Импровизационный батл между четырьмя командами актеров пройдет в Театре Олега Табакова
В 2017-2018 годах батл проводился уже с участием столичных театров при поддержке Департамента культуры города Москвы.
Происшествия
Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних
Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак не комплексует из-за маленького размера груди
Телеведущая, супруга режиссера Константина Богомолова Ксения Собчак не комплексует из-за маленького размера груди.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования арестована
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
Здоровье
Депздрав предостерег от активного использования назальных спреев
Назальные спреи, в свою очередь, не принесут большой пользы и могут спровоцировать привыкание организма к препарату.
Происшествия
Дело историка Соколова передано в центральный аппарат СК
Финансы
Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро
Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, от них стоит отказаться.
Общество
Более 190 тысяч свердловчан не могут выехать за границу из-за долгов
Ограничение на выезд за пределы страны применяется при наличии задолженности на сумму более 30 тысяч рублей.
Политика
На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России
Ранее Руслан Хомчак заявлял, что Крым используется Россией как большая военная база, которая «кошмарит Европу и Северную Африку» Начальник украинского генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, считает агрессию со стороны России маловероятной.
Спорт
В Белгороде состоялся Всероссийский форум «Бережливое образование»
В форуме принимали участие более 200 представителей образовательных организаций из республик Беларусь, Адыгея и Дагестан, Краснодарского края, Белгородской, Курской, Липецкой, Кемеровской, Рязанской и Нижегородской областей.
Экономика
Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России
Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий-Эл на 2,2 млрд рублей
Нижегородский суд принял решение обратить в доход государства имущество бывшего главы Марий-Эл Леонида Маркелова, который обвиняется в получении взятки.
Здоровье
Малышева назвала самые распространенные заболевания офисных работников
Телеведущая Елена Малышева назвала самые распространенные заболевания офисных работников в эфире передачи "Жить здорово!".
Финансы
Рубль незначительно повысился к доллару и евро
На начало торгов рубль повысился к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Происшествия
Десятки человек пострадали при землетрясении в Албании
Посольство России в Албании сообщило в своем Facebook, что не располагает информацией о том, есть ли среди пострадавших в результате землетрясений россияне.
Гаджеты
Смартфоны с камерами Sony будут снимать на уровне профессиональных зеркальных камер
Политика
США и Болгария договорились о расширении стратегического партнерства
Стороны договорились о партнерстве в области оборонной промышленности и технологий, а также развитии сотрудничества в рамках ОПК.
Общество
Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора
Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.
Происшествия
УМВД: чистивший снег на козырьке школы в Приморье мальчик помогал тете
Здоровье
Почти 1,8 тысячи человек проверили легкие в центрах «Мои документы»
Почти 1,8 тысячи человек прошли бесплатное обследование легких в центрах госуслуг "Мои документы" за четыре дня, сообщает портал мэра и правительства Москвы.