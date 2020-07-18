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Rambler News ServiceСилуанов оценил принятые странами G20 меры по поддержке экономики
Принятые странами G20 меры по поддержке экономики и населения оказались действенными и своевременными, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании министров финансов «Группы 20», которая проходила под председательством Саудовской Аравии в формате видеоконференции.
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Силуанов рассказал, какие меры позволили избежать «худшего сценария» мировой экономики
Комсомольская правдавчера в 17:18
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В Вашингтонском университете созданы видеокамеры для насекомых
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Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Венгрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) выиграл первую гонку "Формулы-2" в Венгрии в субботу, 18 июля.
Известия вчера в 15:47
Общество
Редкие фотографии отца показала Ксения Шойгу
Фотографии с отцом Сергеем Шойгу показала глава проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу. Снимки были сделаны во время путешествия в Туву.
Соловей.Инфо вчера в 05:43
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 11:22
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Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»
Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер вчера в 03:40
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Metaratings вчера в 17:28
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News.ru вчера в 04:58
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Определен срок испытания вакцины от коронавируса на детях
Испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода после завершения ее испытаний на взрослых.
Lenta.ru 01:23
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в августе
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Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru вчера в 14:52
Политика
Глава МИД КНР осудил политику США в беседе с Лавровым
Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно.
Газета.Ru вчера в 03:40
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Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
РБК вчера в 18:46
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Лионель Месси отреагировал на чемпионство «Реала»
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Общество
В мире зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса
В субботу в "солнечном штате" зарегистрировано более 10 тысяч случаев новых инфекций и еще 90 смертельных исходов, в результате чего общее число случаев заболевания превысило 337 тысяч, а число погибших - пять тысяч человек.
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Израильский врач призвал привиться осенью от гриппа из-за коронавируса
Прививки от сезонного гриппа осенью, возможно, следует сделать обязательными, поскольку сезон респираторных заболеваний может наложиться на пандемию коронавируса.
Rambler News Service вчера в 03:23
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Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Отмечается, что подписанное Михаилом Мишустиным постановление вносит изменения в 55 нормативных актов о правилах ведения трудовых книжек.
RT на русском вчера в 12:05
Общество
Британия попросила Японию помочь построить сеть 5G
Правительство Великобритании обратилось за помощью к Японии, чтобы построить сети 5G без участия китайской компании Huawei Technologies.
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В Заполярье патронажные бригады осмотрели 502 пациента с коронавирусом
Патронажные бригады осмотрели 502 пациента с CoViD-19.433 пациентов с ОРВИ посетили специалисты неотложки.
Вечерний Мурманск вчера в 16:59
Футбол
«Милан» разгромил «Болонью» в матче чемпионата Италии по футболу
"Милан" дома со счетом 5:1 обыграл "Болонью" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
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Экс-депутат Рады заявил об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса
Украина «отказалась» от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «Наш».
РБК вчера в 21:58