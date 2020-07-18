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Rambler News ServiceRambler News ServiceСилуанов оценил принятые странами G20 меры по поддержке экономики

Принятые странами G20 меры по поддержке экономики и населения оказались действенными и своевременными, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании министров финансов «Группы 20», которая проходила под председательством Саудовской Аравии в формате видеоконференции.
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Силуанов рассказал, какие меры позволили избежать «худшего сценария» мировой экономики

Комсомольская правдавчера в 17:18

В Минфине рассказали о предотвращении «худшего сценария» мировой экономики

Lenta.ruвчера в 16:05

Силуанов оценил принятые странами G20 меры по поддержке экономики

Rambler News Serviceвчера в 11:49

Силуанов: меры G20 позволили не допустить худшего сценария

RT на русскомвчера в 13:58

Силуанов рассказал, что спасло мировую экономику от краха во время пандемии

Life.ruвчера в 13:28

Меры G20 позволили не допустить худшего сценария в экономике в условиях COVID - Силуанов

ПРАЙМвчера в 12:09

В Минфине РФ рассказали, как мировая экономика избежала «худшего сценария»

Газета.Ruвчера в 14:00
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Технологии

В Вашингтонском университете созданы видеокамеры для насекомых

ToDay News Ufa 17 июля в 10:17
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Автоспорт

Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Венгрии

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) выиграл первую гонку "Формулы-2" в Венгрии в субботу, 18 июля.
Известия вчера в 15:47
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Общество

Редкие фотографии отца показала Ксения Шойгу

Фотографии с отцом Сергеем Шойгу показала глава проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу. Снимки были сделаны во время путешествия в Туву.
Соловей.Инфо вчера в 05:43
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Политика

Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть

Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 11:22
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Общество

Три уральских региона стали лидерами по ожирению населения

REGNUM 00:52
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Здоровье

Ешьте сало и квашеную капусту: 5 продуктов, которые помогут похудеть

НГС.Кемерово вчера в 22:00
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Общество

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

РБК 01:21
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Политика

Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»

Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер вчера в 03:40
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Единоборства

Рамос спародировал походку Макгрегора, ирландец отреагировал

Metaratings вчера в 17:28
Политика

Рэпер Канье Уэст проведет первое предвыборное мероприятие 19 июля

Известия 00:20
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Культура

Киану Ривз напишет сценарий для экшен-комикса про бессмертного воина

News.ru вчера в 04:58
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Общество

Определен срок испытания вакцины от коронавируса на детях

Испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода после завершения ее испытаний на взрослых.
Lenta.ru 01:23
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в августе

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидается в августе в России.
РЕН ТВ 17 июля в 07:05
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Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
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Общество

Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек

Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru вчера в 14:52
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Политика

Глава МИД КНР осудил политику США в беседе с Лавровым

Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно.
Газета.Ru вчера в 03:40
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

РБК вчера в 18:46
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Футбол

Лионель Месси отреагировал на чемпионство «Реала»

CT news 17 июля в 05:19
Общество

В мире зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса

В субботу в "солнечном штате" зарегистрировано более 10 тысяч случаев новых инфекций и еще 90 смертельных исходов, в результате чего общее число случаев заболевания превысило 337 тысяч, а число погибших - пять тысяч человек.
Российская газета вчера в 23:10
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Политика

National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России

Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.
Известия 01:24
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Происшествия

В столичном СИЗО обнаружили call-центр мошенников

В московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили call-центр мошенников.
Известия вчера в 04:47
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Здоровье

Израильский врач призвал привиться осенью от гриппа из-за коронавируса

Прививки от сезонного гриппа осенью, возможно, следует сделать обязательными, поскольку сезон респираторных заболеваний может наложиться на пандемию коронавируса.
Rambler News Service вчера в 03:23
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Наука

Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана

Evo-rus.com вчера в 10:40
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Общество

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Отмечается, что подписанное Михаилом Мишустиным постановление вносит изменения в 55 нормативных актов о правилах ведения трудовых книжек.
RT на русском вчера в 12:05
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Общество

Британия попросила Японию помочь построить сеть 5G

Правительство Великобритании обратилось за помощью к Японии, чтобы построить сети 5G без участия китайской компании Huawei Technologies.
Известия 00:34
Здоровье

В Заполярье патронажные бригады осмотрели 502 пациента с коронавирусом

Патронажные бригады осмотрели 502 пациента с CoViD-19.433 пациентов с ОРВИ посетили специалисты неотложки.
Вечерний Мурманск вчера в 16:59
Футбол

«Милан» разгромил «Болонью» в матче чемпионата Италии по футболу

"Милан" дома со счетом 5:1 обыграл "Болонью" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС Спорт вчера в 17:48
Общество

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

РБК вчера в 22:39
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Политика

Экс-депутат Рады заявил об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса

Украина «отказалась» от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «Наш».
РБК вчера в 21:58
15
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