Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры. По словам министра, это потребует около 450 млрд рублей дополнительных расходов из бюджета 2020 года.

с чего всё началось

Министр финансов Антон Силуанов сообщил после завершения Послания президента России Владимира Путина, что пакет демографических и социальных стимулов, предложенный главой государства, в этом году обойдется бюджету в 400-450 млрд рублей. "В следующем гораздо выше", - сказал Силуанов.

Силуанов назвал сумму на реализацию предложений Путина по демографии

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