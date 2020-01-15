Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСилуанов назвал сумму на реализацию предложений Путина по демографии

Министр финансов Антон Силуанов сообщил после завершения Послания президента России Владимира Путина, что пакет демографических и социальных стимулов, предложенный главой государства, в этом году обойдется бюджету в 400-450 млрд рублей. "В следующем гораздо выше", - сказал Силуанов.
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Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры. По словам министра, это потребует около 450 млрд рублей дополнительных расходов из бюджета 2020 года.
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Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

RT на русском05:36

Силуанов подсчитал расходы на предложенные Путиным демографические меры

Национальная служба новостей05:48

Пакет демографических стимулов обойдется бюджету в 400-450 млрд руб. в 2020 году

Интерфакс05:39

Глава Минфина оценил новые демографические меры в 450 млрд рублей

Газета.Ru05:56

План Путина по демографии оценили в 450 миллиардов рублей

Lenta.ru05:29

Силуанов заявил о наличии средств на демографический пакет Путина

РИА Новости06:16
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Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
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Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
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Парламент Абхазии принял решение об отставке президента Рауля Хаджимбы

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Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
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В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского

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Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат

Палата представителей США большинством голосов утвердила передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в сенат, передает NBC News.
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Столкновение такси с машиной скорой помощи произошло в среду поздно вечером на пересечении улиц Боткинской и Академика Лебедева в Калининском районе Петербурга.
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Американский боец смешанного стиля (MMA) Эммануэль Калхун отправил в нокаут соотечественника Марка Эйтеля на турнире Экстремального бойцовского чемпионата (XFC) 48, который прошел в Далласе 10 января.
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