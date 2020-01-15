Экономика
Московский КомсомолецСилуанов назвал сумму на реализацию предложений Путина по демографии
Министр финансов Антон Силуанов сообщил после завершения Послания президента России Владимира Путина, что пакет демографических и социальных стимулов, предложенный главой государства, в этом году обойдется бюджету в 400-450 млрд рублей. "В следующем гораздо выше", - сказал Силуанов.
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Силуанов рассказал в какую сумму обойдутся бюджету объявленные Путиным социальные меры
Комсомольская правда06:02
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