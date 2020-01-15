Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСилуанов назвал сумму на реализацию предложений Путина по демографии

Министр финансов Антон Силуанов сообщил после завершения Послания президента России Владимира Путина, что пакет демографических и социальных стимулов, предложенный главой государства, в этом году обойдется бюджету в 400-450 млрд рублей. "В следующем гораздо выше", - сказал Силуанов.
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Силуанов рассказал, сколько расходов потребуют демографические меры

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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 06:14, Ашберн
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