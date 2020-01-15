Экономика
ВедомостиСилуанов оценил расходы на объявленные Путиным демографические меры
Демографические меры, которые были анонсированы президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, потребуют 400–450 млрд руб. в этом году. Об этом заявил вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов (его слова приводит агентство «РИА Новости»).
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Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры. По словам министра, это потребует около 450 млрд рублей дополнительных расходов из бюджета 2020 года.RT на русском05:36
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Силуанов подсчитал расходы на предложенные Путиным демографические меры
Национальная служба новостей05:48
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