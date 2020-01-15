Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры. По словам министра, это потребует около 450 млрд рублей дополнительных расходов из бюджета 2020 года.

с чего всё началось

Демографические меры, которые были анонсированы президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, потребуют 400–450 млрд руб. в этом году. Об этом заявил вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов (его слова приводит агентство «РИА Новости»).

Армия и оружие Хафтар озвучил условия продолжения переговоров Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар уведомил Россию об условиях для продолжения переговоров о подписании мирного соглашения в Ливии, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Политика Российское правительство ушло в отставку Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Политика Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего» Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.

Энергетика Лукашенко намерен покупать украинскую нефть На протяжении долгих лет Россия являлась основным поставщиком нефти в Белоруссию. Минск получал черное золото по заниженным ценам.

Авто Первый Opel для России: тест-драйв кроссовера Grandland X Надо очень любить марку Opel, чтобы купить именно переднеприводный Grandland X, а не полноприводный 150 ‑ сильный Volkswagen Tiguan Winter Edition за те же 1799000 рублей, в котором немецкости – выше крыши.

Общество Путин предложил выдавать маткапитал уже за первого ребенка Предложит Владимир Путин поддержать семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно, доходы у которых не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Политика Володин рассказал о встрече с Мишустиным перед его утверждением На внеочередном заседании Совета Думы в среду с участием кандидата в премьеры РФ Михаила Мишустина депутаты не затрагивали тему состава нового правительства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Политика Путин запретил чиновникам иметь иностранное гражданство Главы регионов, министры, депутаты и судьи, заявил политик, не должны обладать не только иностранным гражданством, но и любым документом (к примеру, видом на жительство), дающим право на постоянное проживание в какой бы то ни было стране, за исключением РФ.

Энергетика В России возобновился рост цен на бензин За период с конца декабря больше всего подорожал бензин марки АИ-92: прирост цен на экономичный вариант топлива составил 0,2%, цены на АИ-95 и АИ-98 растет чуть медленнее — на 0,1%. Таким образом, в среднем литр бензина АИ-92 теперь стоит 42,34 рубля.

Политика В Киеве прокомментировали отставку правительства России Политик прокомментировал отставку правительства РФ во время встречи с прессой по итогам визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.