Экономика
RT на русскомСилуанов оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры
Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия вступила в сложный демографический период. В связи с этим он предложил ряд мер, в частности продлить программу маткапитала до конца 2026 года и ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.
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с чего всё началось
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры. По словам министра, это потребует около 450 млрд рублей дополнительных расходов из бюджета 2020 года.RT на русском05:36
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Силуанов подсчитал расходы на предложенные Путиным демографические меры
Национальная служба новостей05:48
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