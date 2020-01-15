Экономика

RT на русскомRT на русскомСилуанов оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия вступила в сложный демографический период. В связи с этим он предложил ряд мер, в частности продлить программу маткапитала до конца 2026 года и ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.
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с чего всё началось

Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры. По словам министра, это потребует около 450 млрд рублей дополнительных расходов из бюджета 2020 года.
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Глава Минфина оценил новые демографические меры в 450 млрд рублей

Газета.Ru05:56

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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 07:57, Ашберн
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Происшествия

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Газета.Ru 07:16
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«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину

Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
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Согласно сайту MacOtakara, со ссылкой на источники в цепочке поставок, которые представили товары на CES 2020, Apple работает над продолжением линейки iPhone 8. Возможно, новинка выйдет под названием iPhone 9 или iPhone SE 2. Точное имя аппарата пока неизвестно.
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Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
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В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

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Речь идет об автомобилях, которые были в эксплуатации 2-3 года и условно являются представителями премиум класса.
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Новый клип Егора Крида за сутки набрал полтора миллиона просмотров

"Даже если ваши глаза не голубого цвета - вы все равно сможете прочувствовать эту песню!" — говорится в описании к видео.
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Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном

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В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили

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РИА Новости вчера в 10:15
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На Украине пригрозили сорвать спектакль с участием Башарова

На Украине активисты угрожают сорвать спектакль «Идея фикс» с российским актером Маратом Башаровым, сообщают местные СМИ.
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Пять игроков «Ливерпуля» попали в команду года УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил символическую сборную 2019 года.
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Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов

Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов Регионы потеряют до 300 млрд руб. в случае, если власти одобрят обнуление ставки подоходного налога для малоимущих, посчитали в рейтинговом агентстве АКРА.
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Путин обсудил с Медведевым выполнение послания Федеральному собранию

В пресс-службе Кремля отметили, что лидеры страны обсудили инициативы, которые были озвучены в послании Федеральному собранию, а также связанные с их реализацией вопросы.
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Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала и детские пособия

Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала и пособия на детей от трех до семи лет.
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Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
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Путин заявил об опередившей другие страны в сфере вооружений России

Впервые в своей истории Россия смогла опередить другие страны в области ракетно-ядерных вооружений, заявил президент Владимир Путин во время своего ежегодного обращения к Федеральному собранию, трансляцию вел телеканал РБК.
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Мария Шукшина забрала внука после многочисленных скандалов

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Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест

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Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике

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