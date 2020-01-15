Экономика

RT на русскомRT на русскомСилуанов оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия вступила в сложный демографический период. В связи с этим он предложил ряд мер, в частности продлить программу маткапитала до конца 2026 года и ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.
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с чего всё началось

Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры. По словам министра, это потребует около 450 млрд рублей дополнительных расходов из бюджета 2020 года.
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Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным демографические меры

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Силуанов заявил о наличии средств на демографический пакет Путина

РИА Новости06:16
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Андрей Червиченко: слухи об уходе Тедеско - попытка «расчехлить» Федуна на деньги

Напомним, что сегодня сообщалось о возможном уходе Тедеско из «Спартака» из-за разногласий с руководством клуба.
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Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что необходимо защитить правду о Победе.
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Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

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Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

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Российская компания BQ разработала кнопочный телефон с четырьмя SIM-картами.
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Суд рассмотрит жалобу Михалкова на отказ регистрировать Бесогона

Суд по интеллектуальным правам (СИП) во вторник рассмотрит жалобу компании режиссера Никиты Михалкова ООО "Бесогон" на решение Роспатента, который отказался регистрировать изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона как товарный знак, сообщили РИА Новости в суде.
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Офицер НАТО рассказал о панике после удара по базе США в Ираке

Военные из контингента стран НАТО в Ираке получили серьезный психологический шок во время иранской ракетной атаки на базу США в Ираке в ночь на 8 января.
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Лукашенко намерен покупать украинскую нефть

На протяжении долгих лет Россия являлась основным поставщиком нефти в Белоруссию. Минск получал черное золото по заниженным ценам.
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Скворцова заявила о готовности больниц к всплеску рождаемости

Служба родовспоможения в России готова к всплеску рождаемости после озвученных президентом Владимиром Путиным дополнительных мер поддержки семей с детьми, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
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Малкин вышел на 72-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

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Microsoft сегодня прекращает поддержку Windows 7

С 14 января Microsoft заканчивает бесплатную поддержку Windows 7. Эта операционная система вышла в 2009 году.
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Орешкин: предложения Путина снизят бедность на 10% к концу 2020 года

В Послании президент отметил, что низкие доходы населения представляют угрозу для демографического будущего России.
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