Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры. По словам министра, это потребует около 450 млрд рублей дополнительных расходов из бюджета 2020 года.

с чего всё началось

Возглавляющий российский Минфин Антон Силуанов обозначил сумму, в которую обойдутся бюджету меры соцподдержки, анонсированные сегодня Владимиром Путиным. По предварительным оценкам министра, из бюджета 2020 года на дополнительные расходы будет необходимо выделить еще порядка 450 миллиардов рублей.

Экономика Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 17 января 2020 года, напоминает АСВ.

Политика Российское правительство ушло в отставку Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Политика Познер дал характеристику Мишустину Журналист Владимир Познер дал характеристику новому премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Общество Познер оценил требование лишить Урганта гражданства Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".

Происшествия ФСБ задержала пятерых членов банды наркоторговцев Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в подмосковном Серпухове пятерых членов группировки, занимавшейся продажей наркотиков через интернет.

Политика Украина выдвинула условия проведения выборов в Донбассе Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября глава украинской Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олег Диденко заявил о действии на Украине закона, прямо запрещающего проведение выборов в Донецкой и Луганской Народных Республиках как территориях, неподконтрольных Украине.

Политика Зеленский снизил возраст призыва в армию Власти Украины приняли решение о снижении призывного возраста в Вооруженные силы страны с 20 до 18 лет.

Политика Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно купаться на Крещение Ранее РИА Новости Крым сообщал, что в Крыму с 18 по 19 января будет организовано 46 мест для безопасного купания верующих.

Биатлон Вирер: Обереггер не был честен со мной. Всё кончено Действующая обладательница Кубка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер высказалась о бывшем тренере сборной Италии Патрике Обереггере, который теперь работает с командой Норвегии.

Экономика РБК: китайские инвесторы откажутся от покупки GV Gold Китайские инвесторы во главе с Fosun планируют отказаться от покупки золотодобывающей компании «Высочайший» (GV Gold), сообщает РБК со ссылкой на источники.

Политика Михаил Мишустин стал новым премьер-министром Кандидатуру Мишустина предложил президент после того, как 15 января Дмитрий Медведев заявил об отставке всего правительства.

Политика Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам РИА Новости / Илья Питалев Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин выступил против идеи списания долгов россиян по кредитам, об этом он заявил на заседании Госдумы.