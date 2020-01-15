Экономика
Южный ФедеральныйСилуанов оценил расходы на социальные меры, объявленные Путиным
Возглавляющий российский Минфин Антон Силуанов обозначил сумму, в которую обойдутся бюджету меры соцподдержки, анонсированные сегодня Владимиром Путиным. По предварительным оценкам министра, из бюджета 2020 года на дополнительные расходы будет необходимо выделить еще порядка 450 миллиардов рублей.
Читать в источнике
Оценить29
с чего всё началось
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры. По словам министра, это потребует около 450 млрд рублей дополнительных расходов из бюджета 2020 года.RT на русском05:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Силуанов подсчитал расходы на предложенные Путиным демографические меры
Национальная служба новостей05:48
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 20:07, Ашберн
Политика
Правительство России ушло в отставку
Политика
Зеленский почтил память погибших в авиакатастрофе в Иране канадцев
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в посольство Канады в Киеве почтил память канадских граждан, которые погибли в результате крушения самолёта «Международных украинских авиалиний» в Иране.
Политика
Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
Лидеры обсудили ситуацию в сфере безопасности в Сирии, Ливии, а также протесты в Иране и происшествие со сбитым Ираном рейсом PS752 украинских международных авиалиний.
Политика
Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Армия и оружие
NYT: ВС США возобновили совместные операции с Ираком
Подразделения вооруженных сил США в среду возобновили совместные операции с Ираком, в том числе против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), прерванные после демонстраций протеста перед американским посольством в Багдаде две недели назад.
Происшествия
Ремонт теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве завершили
Аварийные бригады завершили ремонт магистрального трубопровода, в результате прорыва которого горячей водой затопило торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве.
Политика
Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
Экономика
Правительство отменит первую льготу по налогу на добычу нефти
Правительство поручило отменить пониженную ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компаний, которые за свой счет осуществляют поиск и разведку разрабатываемых ими месторождений, сообщил РБК представитель Минфина.
Экономика
Путин пообещал России рост ВВП выше мирового
Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году.
Общество
В Приморье назначен министр финансов
Министерство финансов правительства Приморского края возглавит Анна Харченко, сообщает PRIMPRESS.
Армия и оружие
Сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе, сообщает СМИ
Сирийская армия возобновила в ночь на четверг военную операцию в провинции Идлиб на севере страны из-за нарушения боевиками перемирия, сообщила радиостанция Sham FM.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
Здоровье
Медики назвали 8 продуктов, естественно снижающих давление
Справиться с недомоганием помогают не только медикаменты, а и продукты, естественным образом снижающие давление.
Политика
Путин выбрал нового главу правительства
Мишустин согласился принять новый пост. Президент выдвинул главу ФНС с его согласия, сказано на сайте главы государства.
Энергетика
Белоруссия начала поиск альтернатив российской нефти
Белоруссия отправила Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии коммерческие предложения по закупке нефти, сообщает телеканал "360".
Происшествия
Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной
Обстановка на улице Корниш эль-Мазраа рядом с посольством России в Бейруте остается напряженной после столкновений полиции и демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.
Хоккей
Овечкин подпишет новый контракт с «Вашингтоном»
Информацию о подписании нового контракта между Овечкиным и «Вашингтоном» подтвердил Никлас Бэкстрём, который ранее сам поставил подпись под новым договором.
Хоккей
Стали известны капитаны команд на Матч звезд КХЛ
Общество
Послание Путина покажут на уличных экранах в столице
Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Происшествия
Мужчина взял в заложники девушку в ТЦ «Москва-Сити»
Неизвестный взял в заложники женщину в ТЦ "Москва-Сити", полиции удалось освободить ее, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Политика
Документы по импичменту Трампа переданы в Сенат
Семь "менеджеров по импичменту" Палаты представителей доставили документы об импичменте президенту США Дональду Трампу в Сенат, сообщает CNN.
Футбол
«Монако» с Головиным крупно проиграл «ПСЖ»
В перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции "Монако" принимал "Пари Сен-Жермен". Гости одержали убедительную победу - 4:1.
Армия и оружие
75 лет назад началась Восточно-Прусская операция
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл решил дать против нее показания в суде
В октябре прошлого года британский таблоид Mail on Sunday опубликовал личное письмо Меган Маркл к своему отцу.
Политика
Появилось видео реакции министров на отставку правительства
Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Технологии
Microsoft сегодня прекращает поддержку Windows 7
С 14 января Microsoft заканчивает бесплатную поддержку Windows 7. Эта операционная система вышла в 2009 году.
Политика
Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
Здоровье
Амурская областная больница приобрела УЗИ-аппарат премиум-класса
Здоровье
Астраханцам следует чаще мыть руки и сидеть дома
Стоит не забывать регулярно проветривать помещения и пользоваться масками при посещении медучреждений.