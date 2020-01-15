Экономика
Южный ФедеральныйСилуанов оценил расходы на социальные меры, объявленные Путиным
Возглавляющий российский Минфин Антон Силуанов обозначил сумму, в которую обойдутся бюджету меры соцподдержки, анонсированные сегодня Владимиром Путиным. По предварительным оценкам министра, из бюджета 2020 года на дополнительные расходы будет необходимо выделить еще порядка 450 миллиардов рублей.
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с чего всё началось
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры. По словам министра, это потребует около 450 млрд рублей дополнительных расходов из бюджета 2020 года.RT на русскомвчера в 05:36
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Пакет демографических стимулов обойдется бюджету в 400-450 млрд руб. в 2020 году
Интерфаксвчера в 05:39
Силуанов подсчитал расходы на предложенные Путиным демографические меры
Национальная служба новостейвчера в 05:48
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