Экономика

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Возглавляющий российский Минфин Антон Силуанов обозначил сумму, в которую обойдутся бюджету меры соцподдержки, анонсированные сегодня Владимиром Путиным. По предварительным оценкам министра, из бюджета 2020 года на дополнительные расходы будет необходимо выделить еще порядка 450 миллиардов рублей.
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Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры. По словам министра, это потребует около 450 млрд рублей дополнительных расходов из бюджета 2020 года.
RT на русском15 января в 05:36

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Национальная служба новостей15 января в 05:48

Силуанов рассказал, сколько расходов потребуют демографические меры

РИА Новости15 января в 06:06

Глава Минфина оценил новые демографические меры в 450 млрд рублей

Газета.Ru15 января в 05:56

Силуанов назвал необходимые суммы на объявленные Путиным социальные меры

Известия15 января в 06:29

Пакет демографических стимулов обойдется бюджету в 400-450 млрд руб. в 2020 году

Интерфакс15 января в 05:39

Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

RT на русском15 января в 05:36
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Происшествия

SSJ-100 «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную полосу «Домодедово»

В "Домодедово" самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ираэро" совершил экстренную посадку на строящуюся взлетно-посадочную полосу, никто не пострадал, сообщил источник "Интерфакса" в экстренных службах.
Интерфакс вчера в 07:53
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Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками

Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.
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Названы первые реформы Мишустина на посту премьер-министра

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Lenta.ru вчера в 16:53
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Движение по шести дорогам в Алтайском крае закрыли из-за непогоды

Число дорог в Алтайском крае, движение по которым прекращено или ограничено из-за сильной метели, выросло до шести, среди них федеральная трасса А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, сообщается в пятницу на сайте Министерства транспорта Алтайского края.
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Ковальчук оформил дубль и забросил вторую победную шайбу за «Монреаль»

Единственную шайбу в заключительном периоде провел также Ковальчук, установивший окончательный счет - 4:1. Таким образом, на счету Ковальчука уже 7 (3+4) очка в семи проведенных встречах после подписания контракта с "Канадиенс", причем в обоих матчах, где он забрасывал, его шайбы становились победными.
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Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли живой

Десятилетнюю девочку, которая пропала в среду в городе Карасуке Новосибирской области, нашли живой.
РИА Новости вчера в 23:07
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
РИА Новости вчера в 22:40
Политика

Путин назначил Мишустина председателем правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства.
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Политика

Мишустин предложил тотальный контроль за доходами всех домохозяйств

Выстроить систему тотального контроля за доходами всех домохозяйств с целью предоставления адресной помощи предложил кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин.
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России обнародовало ранее неизвестные документы и фотографии о том, как в 1945 году происходило освобождение Варшавы от немецких войск.
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В Тульской области горит зерновой склад

Склад для хранения зерна загорелся на площади 500 квадратных метров в Ясногорске Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 23:15
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Мишустин выступил против налога на богатых

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
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«Газпром» просит Германию не ограничивать доступ на европейский рынок

Прямым текстом в документе российские экспортные газопроводы никогда не упоминались, но европейские чиновники не скрывали, что в первую очередь изменения вызваны желанием ограничить «Газпром» в возможности использования «Северного потока – 2». Обновленная версия Газовой директивы была утверждена весной прошлого года.
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Начались продажи первого минивэна Lexus

Как стало известно порталу NJCAR.RU, первый в истории Lexus минивэн будет доступен в двух вариантах исполнения, а товарные автомобили передадут покупателям 24 февраля.
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Путин создал рабочую группу по разработке поправок в Конституцию

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Курс валют на пятницу: доллар и евро продолжают рост

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Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
РИА Новости вчера в 17:21
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На Украине попросили разблокировать российские интернет-ресурсы

Петиция о возобновлении работы всех ранее запрещенных на Украине российских интернет-ресурсов зарегистрирована на сайте украинского президента Владимира Зеленского в четверг, 16 января.
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РБК: китайские инвесторы откажутся от покупки GV Gold

Китайские инвесторы во главе с Fosun планируют отказаться отказаться от покупки золотодобывающей компании «Высочайший» (GV Gold), сообщает РБК со ссылкой на источники.
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Опубликованы данные экологического мониторинга озера Могильное

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Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Один человек погиб при стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке.
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Квентин Тарантино назвал Криса Пайна лучшим голливудским актером

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Ошибка Лунина в дебютном матче за «Овьедо» привела к пропущенному мячу

Первую половину сезона-2019/2020 Лунин провёл ещё в одном «Реале» – из Вальядолида, отыграл 2 матча и пропустил 1 гол.
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Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
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Боевики ВСУ заняли жилые дома в Золотом и Кряковке

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Первым вице-премьером может стать Андрей Белоусов

Первым заместителем премьера Михаила Мишустина может стать нынешний помощник президента России по экономике Андрей Белоусов.
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