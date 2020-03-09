Экономика
iReactorСилуанов рассказал, что гарантирует выполнение соцобязательств
Член наблюдательного совета госкорпорации «Ростех» Антон Силуанов заявил, что ресурсы и стабильное исполнение бюджета позволяют гарантировать выполнение всех соцобязательств. Он также отметил, что данные факторы могут гарантировать и исполнение поручений президента России Владимира Путина.
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Силуанов: имеющиеся ресурсы помогут исполнить все социальные обязательства перед россиянами
Комсомольская правда12:10
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Хотя Рудковская и утверждает, что продолжительность карантина составит всего десять дней, на самом деле это не так, поскольку в связи с принятым решением Роспотребнадзором, он должен длиться две недели.
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Глава Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго призывает приостановить все спортивные мероприятия на территории страны вследствие осложненной ситуации с коронавирусом.
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С учетом текущей ценовой динамики и волатильности для всех наиболее ликвидных активов (валюта, ликвидные акции, товары, производные на индексы) с момента старта торгов 10 марта на рынках биржи будут дополнительно установлены расширенные границы ценовых коридоров, значения которых будут определены, исходя из рыночной ситуации в утреннее время перед открытием торгов 10 марта.
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Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
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Новак оценил ситуацию на рынке нефти
Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
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Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Карпин назвал катастрофой победную игру «Ростова» против ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен действиями команды в домашнем матче 21-го тура чемпионата России против ЦСКА.
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Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами.
Политика
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Немецкое Общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2», пишет RT.
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Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
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Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к подписчикам со страниц своего блога в Инстаграм.
Политика
В суде по делу MH17 заявили о втором «Буке»
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Экономика
Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне спадом на 7—22%
Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) спадом на 7—22%.
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В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
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Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
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Гол Дьякова спас «Спартак-2» от поражения в матче с «Текстильщиком»
В матче 26-го тура Футбольной национальной лиги ивановский «Текстильщик» сыграл вничью с московским «Спартаком-2» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Иваново на стадионе «Текстильщик».
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В Петербурге произошел пожар на водородной станции на заводе
Возгорание произошло на водородной станции на заводе "Светлана" в Выборгском районе Санкт-Петербурга, из соседнего здания эвакуировали 30 человек, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
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Россия придумала способ обезвредить турецкие истребители F-16 в сирийской провинции Идлиб.
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Один из обвиняемых по делу о крушении самолета Boeing MH17 россиян Олег Пулатов отрицает свою ответственность за произошедшее, заявила его адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе судебного заседания.
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