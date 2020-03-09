Экономика
REGNUMСилуанов оценил ситуацию с падением цен на нефть
Стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами России, заявил 9 марта министр финансов РФ Антон Силуанов на фоне обрушения цен на нефть.
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Силуанов: имеющиеся ресурсы помогут исполнить все социальные обязательства перед россиянами
Комсомольская правда12:10
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Результаты повторного теста на коронавирус показали положительный результат у 39-летнего мужчины из Черновицкой области, он является единственным официально инфицированным COVID-19 на Украине, сообщает канал "UA: Буковина" со ссылкой на зампреда Черновицкой обладминистрации (ОГА) Наталью Гусак.