Стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами России, заявил 9 марта министр финансов РФ Антон Силуанов на фоне обрушения цен на нефть.

Силуанов оценил ситуацию с падением цен на нефть

Энергетика Саудовская Аравия решила увеличить добычу нефти Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки. Как пишет «Bloomberg», это произойдёт уже в апреле.

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