Экономика
REGNUMСилуанов оценил ситуацию с падением цен на нефть
Стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами России, заявил 9 марта министр финансов РФ Антон Силуанов на фоне обрушения цен на нефть.
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Силуанов: имеющиеся ресурсы помогут исполнить все социальные обязательства перед россиянами
Комсомольская правда12:10
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Курс рубля продолжает падать по отношению в доллару и евро на фоне обвала цен на нефть.
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