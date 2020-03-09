Стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами России, заявил 9 марта министр финансов РФ Антон Силуанов на фоне обрушения цен на нефть.

Силуанов оценил ситуацию с падением цен на нефть

Экономика Падение курса рубля замедлило темпы Курс рубля продолжает падать по отношению в доллару и евро на фоне обвала цен на нефть.

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