Экономика

REGNUMREGNUMСилуанов оценил ситуацию с падением цен на нефть

Стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами России, заявил 9 марта министр финансов РФ Антон Силуанов на фоне обрушения цен на нефть.
Читать в источнике
Комментировать36

Подробнее о событии

В Минфине заявили, что ресурсы РФ и исполнение бюджета гарантируют выполнение всех соцобязательств

ТК Звезда11:40

Силуанов оценил ситуацию с падением цен на нефть

REGNUM13:12

Силуанов: имеющиеся ресурсы помогут исполнить все социальные обязательства перед россиянами

Комсомольская правда12:10

Силуанов пообещал выполнение всех соцобязательств перед россиянами

RT на русском12:07

Силуанов гарантировал финансовую стабильность при падении цен на нефть

Известия11:53

Силуанов об обвале цен на нефть: Все соцобязательства будут выполнены

РЕН ТВ11:41

Силуанов: в РФ есть ресурсы для исполнения всех соцобязательств

Аргументы и Факты13:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
Экономика

Падение курса рубля замедлило темпы

Курс рубля продолжает падать по отношению в доллару и евро на фоне обвала цен на нефть.
Газета.Ru 10:42
Кино

Появился финальный трейлер «Чёрной вдовы»

Marvel опубликовала финальный трейлер «Чёрной вдовы» со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Игромания.ру 09:03
Кино

Дэниел Крейг показал «эксклюзивное» видео из фильма «Не время умирать»

В минувшую субботу, 7 марта, актер Дэниел Крейг во второй раз выступил в роли ведущего шоу Saturday Night Live на канале NBC.
Телепрограмма вчера в 11:54
Финансы

«Мосбиржа» подготовилась к повышенной волатильности на торгах 10 марта

С учетом текущей ценовой динамики и волатильности для всех наиболее ликвидных активов (валюта, ликвидные акции, товары, производные на индексы) с момента старта торгов 10 марта на рынках биржи будут дополнительно установлены расширенные границы ценовых коридоров, значения которых будут определены, исходя из рыночной ситуации в утреннее время перед открытием торгов 10 марта.
Интерфакс 13:32
Общество

У министра культуры Франции диагностирован коронавирус

Коронавирус нового типа подтвержден у министра культуры Франции Франка Риестера, сообщает BFMTV со ссылкой на окружение политика.
Газета.Ru 15:46
Общество

Глава ВОЗ назвал реальной угрозу пандемии коронавируса

Угроза пандемии коронавируса становится всё более реальной по мере роста числа зараженных стран.
Известия 12:39
Шоу-бизнес

Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса

Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.
Территория новостей вчера в 11:58
Общество

Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели

В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Газета.Ru 04:16
Общество

Трамп сравнил коронавирус с гриппом

Президент США Дональд Трамп сравнил коронавирус с гриппом в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 14:44
Общество

В России выявили новые случаи заражения коронавирусом

В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости вчера в 08:50
Армия и оружие

В Сирии местные жители забросали камнями колонну войск США

REGNUM вчера в 10:11
Футбол

«Пытались, не получилось»: Семак прокомментировал матч с «Уфой»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результаты матча 21-го тура РПЛ с «Уфой», который закончился со счетом 0:0. В 20-м туре сине-бело-голубые не смогли взять ворота «Локомотива».
Мойка78 15:24
Политика

Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит «Буком»

Совместная следственная группа (ССГ) после долгого расследования пришла к своему изначальному выводу о том, что малайзийский "Боинг" рейса MH17 был сбит из зенитно-ракетной установки "Бук", заявил прокурор Вард Фердинандуссе.
РИА Новости 14:30
Спорт

В Италии собираются отменить все спортивные мероприятия до 3 апреля

Глава Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго призывает приостановить все спортивные мероприятия на территории страны вследствие осложненной ситуации с коронавирусом.
LiveSport.ru 13:49
Финансы

Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной

Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
News.ru 07:22
Энергетика

В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России

Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Компания вчера в 10:59
Энергетика

МЭА: добыча сланцевой нефти в США упадет при цене ниже $25 за баррель

Добыча сланцевой нефти в США может сократиться при падении цен на нефть ниже уровня $25 за баррель, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, 9 марта на встрече с журналистами.
Красная весна 08:35
Общество

Власти Мадрида закрывают все школы из-за коронавируса

Власти автономного сообщества Мадрида из-за опасности распространения коронавируса приняли решение закрыть местные школы, заявила президент сообщества Изабель Диас Аюсо, 9 марта сообщает Cadena Ser Radio.
Красная весна 16:00
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM 15:25
Происшествия

Девочку насмерть раздавило скульптурой, на которую она залезла в парке

В украинском Запорожье на девочку упала деревянная скульптура. От полученных травм ребенок скончался.
Вести.Ru 13:20
Киберспорт

Call of Duty: Warzone не выйдет на PS4 в России

Игромания.ру 15:38
Политика

Партия Зеленского начала искать замену Авакову

В правящей украинской партии «Слуга народа» рассказали, что начали искать замену главе МВД Арсену Авакову.
Lenta.ru 09:22
Футбол

«Ростов» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Футболисты «Ростова» победили московский ЦСКА в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 09:35
Политика

Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.
Lenta.ru 07 марта в 11:17
Кино

Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет

Интерфакс 09:18
Автоспорт

Бинотто: в эти трудные времена мы должны вернуть людям улыбку

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился ожиданиями от первой гонки сезона Формулы-1 — Гран-при Австралии.
Чемпионат 13:42
Армия и оружие

Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии

ТАСС 13:46
Экономика

В России значительно подорожают автомобили из-за падения рубля

Из-за резкого скачка курса доллара и евро в России стоит ожидать значительно роста стоимости автомобилей.
Южный автомобиль 11:12
Гаджеты

В Apple Watch добавят функцию определения кислорода в крови

Владельцы новых поколений Apple Watch смогут устанавливать уровень содержания кислорода, при котором гаджет будет слать уведомление на телефон.
ИнфоСМИ 06:35
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
РИА Новости вчера в 12:04
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное