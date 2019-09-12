Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКудрин: нацпроекты не приведут к экономическому прорыву

«Национальные проекты являются скорее планом эволюционного роста, но не прорывного, это точно»,— сказал господин Кудрин (цитата по «РИА Новости»). Он привел в пример различные исследования, которые оценивают прибавку к экономическому росту от нацпроектов в 0,1–0,6% ВВП.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Силуанов раскритиковал Кудрина за негативную оценку перспектив российской экономики

ТАССвчера в 13:45

Заложенных на нацпроекты ресурсов недостаточно для прорыва, считает Кудрин

РИА Новостивчера в 11:20

Кудрин: бюджет нацпроектов в 15 раз больше затрат на здравоохранение

Ведомостивчера в 10:19

Кудрин оценил рост ВВП пессимистичнее прогноза правительства

РБКвчера в 10:48

Силуанов и Кудрин разошлись в прогнозах экономического роста

Коммерсантъвчера в 13:45

Почему экономический рост в России не превысит даже одного процента

Газета.Ruвчера в 16:20

Кудрин: бюджет нацпроектов в 15 раз выше трат на здравоохранение

Московский Комсомолецвчера в 10:44
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:34, Вашингтон
Политика

Зеленский сообщил о подготовке нового этапа обмена с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий этап обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой находится на стадии подготовки.
Известия 03:19
Политика

Стало известно о наказании допустивших побег шпиона Смоленкова чиновников

Чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона Олега Смоленкова из России в Черногорию в 2017 году, понесли дисциплинарное наказание.
Lenta.ru 02:32
Общество

Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч

Российская газета 11 сентября в 15:00
Армия и оружие

В ДНР насчитали 12 обстрелов за сутки

Московский Комсомолец 10 сентября в 03:25
Экономика

«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта

Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия 02:05
Общество

ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ

Федеральная налоговая служба заблокировала счета певца Филиппа Киркорова, сообщило агентство городских новостей "Москва".
РИА Новости 01:51
Армия и оружие

Лавров рассказал об окончании войны в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. Об этом он рассказал в интервью газете «Труд».
Lenta.ru вчера в 20:37
Политика

Кандидаты-демократы выступили за вывод войск США из Афганистана

РИА Новости вчера в 22:26
Происшествия

Челябинское управление ГИБДД обрело нового руководителя

В Челябинской области региональное управление ГИБДД обрело нового руководителя.
REGNUM 00:05
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия 11 сентября в 06:28
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия 11 сентября в 19:55
Происшествия

Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании

Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК).
РБК вчера в 13:16
Происшествия

Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео

РИА Новости вчера в 09:01
Происшествия

К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

Lenta.ru вчера в 01:42
Хоккей

Холтби: хотим помочь Кузнецову. Определённые последствия будут

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал отстранение Евгения Кузнецова от международных соревнований на четыре года после положительного анализа на употребление кокаина.
Чемпионат 02:26
Происшествия

Фура снесла пешеходный мост в Подмосковье

Трасса А-107 в Подмосковье оказалась перекрыта из-за рухнувшего на проезжую часть пешеходного моста.
Вести.Ru 01:56
Экономика

В Минфине спрогнозировали снижение тарифов после реформы ОСАГО

Цена ОСАГО для аккуратных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 22:35
Политика

Американский дипломат сравнил общение Путина с Зеленским и Порошенко

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент России Владимир Путин чаще общается с главой Украины Владимиром Зеленским, чем с Петром Порошенко во время его президентства, передает УНИАН.
Газета.Ru 01:35
Общество

Россиян начнут готовить к пенсии с 45 лет

Deita.ru 01:45
Общество

ФСБ намерена заблокировать два сервиса по примеру Telegram

Роскомнадзор по просьбе ФСБ во втором квартале 2019 года потребовал от компаний Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org и SCRYPTmail LLC, которой принадлежит Scryptmail.com, предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации.
Газета.Ru 02:10
Единоборства

Путин оценил приемы Нурмагомедова

Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.
Телеканал 360° вчера в 11:13
Футбол

Новичок «Спартака» поделился неприятными впечатлениями от Москвы

Газета.Ru 03:19
Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в ДТП на Рублевке

Художник Никас Сафронов попал в дорожно-транспортное происшествие, когда ехал на вечер памяти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.
Интерфакс вчера в 15:42
Кино

Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино

Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru вчера в 13:00
Шоу-бизнес

После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу

Недавно Анастасия Заворотнюк отказалась от работы в театре, чем подогрела слухи об онкологии.
Srnsk вчера в 22:27
Шоу-бизнес

Вероника Кастро объявила о завершении карьеры актрисы

Недавно сообщалось, что 66-летняя Вероника Кастро вступила в брак с телеведущей Йоландой Андраде.
Говорит Москва 02:29
Политика

Украина проиграла России спор в ВТО

Украина проиграла России в ВТО в споре по энергокорректировкам.
Национальная служба новостей вчера в 10:34
Футбол

Каррера прокомментировал интервью Глушакова

Газета.Ru вчера в 06:56
Общество

Треть российских мужчин назвали оправданным поступок сестер Хачатурян

РБК 00:00
Общество

Меган Маркл представила коллекцию одежды

Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщинам в трудоустройстве.
Газета.Ru вчера в 16:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное