«Национальные проекты являются скорее планом эволюционного роста, но не прорывного, это точно»,— сказал господин Кудрин (цитата по «РИА Новости»). Он привел в пример различные исследования, которые оценивают прибавку к экономическому росту от нацпроектов в 0,1–0,6% ВВП.

Кудрин: нацпроекты не приведут к экономическому прорыву

Политика Зеленский сообщил о подготовке нового этапа обмена с Россией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий этап обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой находится на стадии подготовки.

Политика Стало известно о наказании допустивших побег шпиона Смоленкова чиновников Чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона Олега Смоленкова из России в Черногорию в 2017 году, понесли дисциплинарное наказание.

Общество ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ Федеральная налоговая служба заблокировала счета певца Филиппа Киркорова, сообщило агентство городских новостей "Москва".

Армия и оружие Лавров рассказал об окончании войны в Сирии Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. Об этом он рассказал в интервью газете «Труд».

Происшествия Челябинское управление ГИБДД обрело нового руководителя В Челябинской области региональное управление ГИБДД обрело нового руководителя.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.

Происшествия Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК).

Хоккей Холтби: хотим помочь Кузнецову. Определённые последствия будут Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал отстранение Евгения Кузнецова от международных соревнований на четыре года после положительного анализа на употребление кокаина.

Происшествия Фура снесла пешеходный мост в Подмосковье Трасса А-107 в Подмосковье оказалась перекрыта из-за рухнувшего на проезжую часть пешеходного моста.

Экономика В Минфине спрогнозировали снижение тарифов после реформы ОСАГО Цена ОСАГО для аккуратных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Политика Американский дипломат сравнил общение Путина с Зеленским и Порошенко Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент России Владимир Путин чаще общается с главой Украины Владимиром Зеленским, чем с Петром Порошенко во время его президентства, передает УНИАН.

Общество ФСБ намерена заблокировать два сервиса по примеру Telegram Роскомнадзор по просьбе ФСБ во втором квартале 2019 года потребовал от компаний Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org и SCRYPTmail LLC, которой принадлежит Scryptmail.com, предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации.

Единоборства Путин оценил приемы Нурмагомедова Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.

Происшествия Художник Никас Сафронов попал в ДТП на Рублевке Художник Никас Сафронов попал в дорожно-транспортное происшествие, когда ехал на вечер памяти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.

Шоу-бизнес После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу Недавно Анастасия Заворотнюк отказалась от работы в театре, чем подогрела слухи об онкологии.

Шоу-бизнес Вероника Кастро объявила о завершении карьеры актрисы Недавно сообщалось, что 66-летняя Вероника Кастро вступила в брак с телеведущей Йоландой Андраде.

Политика Украина проиграла России спор в ВТО Украина проиграла России в ВТО в споре по энергокорректировкам.