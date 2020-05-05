Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняСилуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян

Вкладчикам не стоит беспокоиться по поводу денежных средств, которые они хранят в российских банках. Вероятность заморозки счетов, как это было в 1991 году, исключена, завил министр финансов России Антон Силуанов.
Читать в источнике
Комментировать1,2K
с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомости05 мая в 17:00

Подробнее о событии

«Ввод налога ударом не будет, у большинства граждан нет сбережений вообще». Эксперт о рокировке вкладов

ФедералПрессвчера в 02:23

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Московский Комсомолец06 мая в 06:48

Силуанов: заморозок и конвертаций вкладов россиян не планируется

ТК Звезда05 мая в 18:32

Минфин не планирует замораживать депозиты населения в будущем

Life.ru05 мая в 19:26

Силуанов не увидел путей для оттока вкладов после введения НДФЛ на доход по ним

Интерфакс05 мая в 19:20

Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется

РИА Новости05 мая в 18:41

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов в банках

Lenta.ru06 мая в 06:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7175 источников, обновлено в 08:46, Ашберн
Экономика

«Уральские авиалинии» сообщили о проблемах с кредитованием

"Существуют определенные проблемы с дальнейшим кредитованием нашей производственной деятельности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Интерфакс 08:40
5
Общество

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке.
РИА Новости 06:18
219
Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
199
Общество

В Смольном отрицают госпитализацию душевнобольных в «Ленэкспо»

Все, кого кладут на лечение во временный госпиталь "Ленэкспо" в Петербурге, рассматриваются как зараженные коронавирусом, больных с психиатрическими патологиями туда не помещают, заявили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Интерфакс 08:39
45
Общество

В Петербурге введут обязательный масочно-перчаточный режим

Напомним, ранее в 29 населённых пунктах Ленинградской области ввели масочный режим.
78.ru вчера в 13:27
1,6K
Политика

Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны

Советский Союз неоднократно называли одним из виновников Второй мировой войны наравне с нацистской Германией власти стран Восточной Европы.
РБК 08:22
546
Общество

Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости вчера в 10:22
2,1K
Гаджеты

Представлен флагман Meizu 17 Pro

Meizu 17 Pro 8/128 ГБ оценивается в 607 доллара, а версию на 12/256 ГБ можно купить за 664 доллара.
ITZine.ru 06:28
2
Общество

Власти Минска отказали в проведении «Бессмертного полка» 9 мая

Мингорисполком отказал в проведении акции «Бессмертный полк» 9 мая в Минске, сообщает портал tut.by.
Коммерсантъ 08:14
Экономика

Власти Кубани попросили Ростуризм о поддержке курортной отрасли

Власти Кубани направили в Ростуризм письмо с предложениями о мерах поддержки санаторно-курортной отрасли, в числе прочего они попросили помочь предприятиям сферы гостеприимства получить льготы по НДС и налогу на прибыль, сообщает администрация региона.
РИА Новости 08:34
Общество

Масочный режим вводят в Алтайском крае после майских праздников

Масочный режим в Алтайском крае введут после майских праздников – решение об этом принято на заседании оперативного штаба, сообщает официальный сайт региона.
Толк вчера в 21:35
60
Общество

Москвичей призвали не бояться прироста числа заболевших COVID-19

Заммэра Москвы Анастасия Ракова призвала горожан не бояться роста количества выявленных случаев заболевания COVID-19.
Известия 07:11
9
Общество

Роспотребнадзор сообщил о влиянии теплой погоды на коронавирус

При температуре 70℃ вирус полностью дезактивируется. Низкий уровень влажности и солнечные лучи также способствуют разрушению коронавируса.
РБК 08:27
419
Политика

Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР

Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
5
Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru вчера в 14:38
1,9K
Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
27
Происшествия

Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии

Коммерсантъ вчера в 05:59
143
Происшествия

Пациенты кировского инфекционного госпиталя объявили голодовку

Пациенты кировского инфекционного госпиталя объявили голодовку. Об этом рассказали журналисты телеканала «Девятка ТВ».
Девятка.RU 06:48
12
Происшествия

Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми

В Оренбурге арестовали священника за сексуальное насилие над детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 05:53
126
Общество

Попова назвала три этапа снятия ограничений

Ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%. Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Вести.Ru 06 мая в 09:44
2,6K
Политика

Путин поздравил народы Грузии и Украины с годовщиной победы в ВОВ

Известия 05:30
60
Наука

Изменение климата может разбудить в Индийском океане Эль-Ниньо

Planet Today 06 мая в 17:21
2
Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
473
Общество

В Ивановской области родителям разрешили прогулки с детьми

В Ивановской области родителям разрешили выходить с детьми на прогулки. При этом детские и игровые площадки продолжают оставаться закрытыми.
IvanovoNews 05:56
4
Общество

Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
RT на русском вчера в 05:24
3K
Общество

Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток

С 12 мая в Москве станет обязательным ношение масок и перчаток, появление только в одном средстве защиты будет нарушением, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
РИА Новости 07:53
386
Общество

В Минздраве назвали безопасные сроки проведения ЕГЭ

Эпидемиологическая ситуация вряд ли изменится настолько, что сдавать Единый госэкзамен в июне будет безопасно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума фракции "Единая Россия".
Российская газета 06:25
785
Общество

В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку

Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
61
Энергетика

Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100

Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия вчера в 10:02
300
Происшествия

Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова

Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 06:41
113
Как работают Яндекс.Новости?
Главное