Экономика
Экономика сегодняСилуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян
Вкладчикам не стоит беспокоиться по поводу денежных средств, которые они хранят в российских банках. Вероятность заморозки счетов, как это было в 1991 году, исключена, завил министр финансов России Антон Силуанов.
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомости05 мая в 17:00
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Силуанов не увидел путей для оттока вкладов после введения НДФЛ на доход по ним
Интерфакс05 мая в 19:20
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Общество
Мария Захарова объяснила разделение туристов на касты
Интересно, что ранее Мария Захарова отказалась встретиться в прямом эфире с политиком Алексеем Навальным, однако приняла предложение представителя турбизнеса Вероники Бирман, которая попросила ее прокомментировать разделение россиян на касты: тех, кому можно ездить за границу, и кому — нельзя.
Profi.travel вчера в 09:48
Общество
Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь
Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
Общество
Режим самоизоляции продлили в Марий Эл до 31 мая
До 31 мая в республике продлил режим повышенной готовности Глава Марий Эл Александр Евстифеев.
SM News 06:10
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
Происшествия
Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова
Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
Игры
В Steam вышел российский сай-фай выживач – с трейлером под «Наадю» и крутым концептом
В релизном трейлере игры звучит трек Наадя – Движение, на англоязычном канале IGN ролик собрал более 440 тысяч просмотров: Игроки управляют выжившими, чей корабль потерпел крушение на планете Кеплер.
Cyber.sports.ru 05 мая в 12:51
Экономика
Mastercard увеличила лимит по покупкам без ПИН-кода на фоне пандемии
Держатели Mastercard за 2018 год оплатили товары и услуги на 8,3 трлн руб. — это 38% всех оплаченных безналичным способом покупок.
РБК 05:16
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая
В четверг, 7 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что строгие карантинные меры в столице, в том числе режим всеобщей самоизоляции, продлеваются до 31 мая.
Комсомольская правда вчера в 18:57
Космос
На Марсе обнаружили следы существования древних рек
В НАСА показали подробное изображение древних рек на Марсе, которые, предположительно, протекали на планете около 3,7 млрд лет назад.
Профиль 06 мая в 13:25
Происшествия
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей
Российская газета 04:33
Экономика
После снятия ограничений товары и услуги подорожают
По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива вчера в 08:10
Общество
Володин предупредил, что выход из ограничений будет тяжелым
С 12 мая начнется постепенное снятие ограничений.
Коммерсантъ 05:39
Политика
Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата из Киева, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:22
Наука
Химики научились определять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе
Ученые придумали быстрый способ индикаторного окисления тетрагидроканнабинола, который покажет, курил ли тестируемый травку в последние несколько часов.
ИнфоСМИ 06:32
Политика
Мишустин провел совещание по социально-экономическим вопросам
Заболевший коронавирусом глава российского правительства Михаил Мишустин в пятницу в режиме онлайн принял участие в совещании правительства по социально-экономическим вопросам.
Взгляд.ру 06:18
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Политика
Путин о войне: у России нет и не может быть чувства вины
У России же нет и не может быть чувства вины из-за неё, заявил президент Владимир Путин в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия-1».
REGNUM 05:08
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
Общество
Названа причина приостановки торгов на Московской бирже
Торги на фондовом рынке Московской биржи приостанавливались из-за ошибки в работе серверов, сообщается на сайте.
RT на русском 06:23
Армия и оружие
Минобороны рассказало о двух этапах поставки Су-57
Контракт на поставку ВКС России 76 самолетов Су-57 был заключен на форуме "Армия-2019". Сейчас продолжаются испытания истребителя.
Российская газета 02:25
Кино
Слух дня: Хейден Кристенсен вернется в роли Энакина в сериале «Кеноби»
КиноПоиск вчера в 10:10
Происшествия
В Тюменской области рухнул надземный пешеходный переход
Напомним, 17 мая прошлого года произошло схожее ЧП: тогда надземный переход снес автокран, который по заказу перевозил вагон-бытовку из села Каскара Тюменского района в Тюмень.
Накануне.Ru 06:26
Происшествия
СК показал видео задержания бизнесмена Быкова
РБК вчера в 03:51
Общество
Сроки активного распространения коронавируса назвал Минздрав
Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что вирус будет активно распространяться в нашей стране до июня.
МедиаПоток 03:15
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Общество
Идем по сценарию США: мы сравнили развитие эпидемии в России и других странах на трех графиках
Для удобства все линии прироста стартуют с момента, когда в каждой стране было зафиксировано 500 зараженных (условно говоря, как если бы во всех странах эпидемия началась одновременно).
Новости Архангельска 29.ru 05:55
Политика
Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне
Президент России Владимир Путин направил ряду стран, входивших в прошлом в СССР, поздравительные послания в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 05:17
Армия и оружие
Шойгу приказал произвести салют в честь Дня Победы 9 мая
Слово и Дело 03:51
Общество
Собянин подписал указ о первых ослаблениях ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе ослабления ограничений, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.
РБК вчера в 10:44