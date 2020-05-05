Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняСилуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян

Вкладчикам не стоит беспокоиться по поводу денежных средств, которые они хранят в российских банках. Вероятность заморозки счетов, как это было в 1991 году, исключена, завил министр финансов России Антон Силуанов.
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомости05 мая в 17:00

Подробнее о событии

«Ввод налога ударом не будет, у большинства граждан нет сбережений вообще». Эксперт о рокировке вкладов

ФедералПрессвчера в 02:23

Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется

РИА Новости05 мая в 18:43

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов в банках

Lenta.ru06 мая в 06:10

Минфин не планирует замораживать депозиты населения в будущем

Life.ru05 мая в 19:26

Силуанов не увидел путей для оттока вкладов после введения НДФЛ на доход по ним

Интерфакс05 мая в 19:20

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Московский Комсомолец06 мая в 06:48

Силуанов: заморозок и конвертаций вкладов россиян не планируется

ТК Звезда05 мая в 18:32
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Общество

Мария Захарова объяснила разделение туристов на касты

Интересно, что ранее Мария Захарова отказалась встретиться в прямом эфире с политиком Алексеем Навальным, однако приняла предложение представителя турбизнеса Вероники Бирман, которая попросила ее прокомментировать разделение россиян на касты: тех, кому можно ездить за границу, и кому — нельзя.
Profi.travel вчера в 09:48
5
Общество

Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь

Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
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Общество

Режим самоизоляции продлили в Марий Эл до 31 мая

До 31 мая в республике продлил режим повышенной готовности Глава Марий Эл Александр Евстифеев.
SM News 06:10
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
3,2K
Происшествия

Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова

Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
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Игры

В Steam вышел российский сай-фай выживач – с трейлером под «Наадю» и крутым концептом

В релизном трейлере игры звучит трек Наадя – Движение, на англоязычном канале IGN ролик собрал более 440 тысяч просмотров: Игроки управляют выжившими, чей корабль потерпел крушение на планете Кеплер.
Cyber.sports.ru 05 мая в 12:51
Экономика

Mastercard увеличила лимит по покупкам без ПИН-кода на фоне пандемии

Держатели Mastercard за 2018 год оплатили товары и услуги на 8,3 трлн руб. — это 38% всех оплаченных безналичным способом покупок.
РБК 05:16
Общество

Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая

В четверг, 7 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что строгие карантинные меры в столице, в том числе режим всеобщей самоизоляции, продлеваются до 31 мая.
Комсомольская правда вчера в 18:57
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Космос

На Марсе обнаружили следы существования древних рек

В НАСА показали подробное изображение древних рек на Марсе, которые, предположительно, протекали на планете около 3,7 млрд лет назад.
Профиль 06 мая в 13:25
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Происшествия

После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей

Российская газета 04:33
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Экономика

После снятия ограничений товары и услуги подорожают

По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива вчера в 08:10
97
Общество

Володин предупредил, что выход из ограничений будет тяжелым

С 12 мая начнется постепенное снятие ограничений.
Коммерсантъ 05:39
3
Политика

Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата из Киева, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:22
429
Наука

Химики научились определять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе

Ученые придумали быстрый способ индикаторного окисления тетрагидроканнабинола, который покажет, курил ли тестируемый травку в последние несколько часов.
ИнфоСМИ 06:32
17
Политика

Мишустин провел совещание по социально-экономическим вопросам

Заболевший коронавирусом глава российского правительства Михаил Мишустин в пятницу в режиме онлайн принял участие в совещании правительства по социально-экономическим вопросам.
Взгляд.ру 06:18
Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
489
Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
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Политика

Путин о войне: у России нет и не может быть чувства вины

У России же нет и не может быть чувства вины из-за неё, заявил президент Владимир Путин в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия-1».
REGNUM 05:08
1K
Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
146
Общество

Названа причина приостановки торгов на Московской бирже

Торги на фондовом рынке Московской биржи приостанавливались из-за ошибки в работе серверов, сообщается на сайте.
RT на русском 06:23
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Армия и оружие

Минобороны рассказало о двух этапах поставки Су-57

Контракт на поставку ВКС России 76 самолетов Су-57 был заключен на форуме "Армия-2019". Сейчас продолжаются испытания истребителя.
Российская газета 02:25
96
Кино

Слух дня: Хейден Кристенсен вернется в роли Энакина в сериале «Кеноби»

КиноПоиск вчера в 10:10
Происшествия

В Тюменской области рухнул надземный пешеходный переход

Напомним, 17 мая прошлого года произошло схожее ЧП: тогда надземный переход снес автокран, который по заказу перевозил вагон-бытовку из села Каскара Тюменского района в Тюмень.
Накануне.Ru 06:26
Происшествия

СК показал видео задержания бизнесмена Быкова

РБК вчера в 03:51
2,5K
Общество

Сроки активного распространения коронавируса назвал Минздрав

Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что вирус будет активно распространяться в нашей стране до июня.
МедиаПоток 03:15
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Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
271
Общество

Идем по сценарию США: мы сравнили развитие эпидемии в России и других странах на трех графиках

Для удобства все линии прироста стартуют с момента, когда в каждой стране было зафиксировано 500 зараженных (условно говоря, как если бы во всех странах эпидемия началась одновременно).
Новости Архангельска 29.ru 05:55
Политика

Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне

Президент России Владимир Путин направил ряду стран, входивших в прошлом в СССР, поздравительные послания в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 05:17
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Армия и оружие

Шойгу приказал произвести салют в честь Дня Победы 9 мая

Слово и Дело 03:51
11
Общество

Собянин подписал указ о первых ослаблениях ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе ослабления ограничений, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.
РБК вчера в 10:44
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