Экономика
Rambler News ServiceСилуанов оценил влияние коронавируса на бюджет в 2020 году
Российский бюджет может недополучить более 1 трлн рублей доходов в текущем году из-за коронавируса, рассказал журналистам министр финансов Антон Силуанов.
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Недопоступление налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета РФ в 2020 году на фоне коронавируса может превысить 1 триллион рублей, рассказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.РИА Новости16 апреля в 12:35
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Силуанов: бюджет России из-за коронавируса недополучит 1 трлн рублей
Московский Комсомолец16 апреля в 13:27
Минфин потратит из Фонда национального благосостояния 2 трлн рублей
Российская газета16 апреля в 13:03
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:36, Ашберн
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Правительство России включило в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями.
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Как сообщает ToDay News Ufa, в настоящее время разрабатывают около 70 вакцин. При этом 3 из них уже проходят клинические испытания.
ToDay News Ufa 08:16
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Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
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За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года.
RT на русском вчера в 15:17
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
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Известия вчера в 22:33
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Батайск могут закрыть на карантин из-за коронавируса
Если ограничения усилят, в городе пересмотрят список работающих предприятий. Батайск могут закрыть на карантин из-за коронавируса.
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Еще 13 апреля Россия была на 15-м месте среди стран по количеству заболевших коронавирусом, а уже сегодня, 18 апреля наша страна вошла в десятку этого антирейтинга.
ТюменьPRO 06:58
Общество
Синоптики пообещали тёплую майскую погоду в России
Москва, 18 апреля 2020, 13:35 — REGNUM Тёплая погода ожидается в мае на большей части европейской территории России.
REGNUM 06:35
Здоровье
Онищенко призвал доверять данным о коронавирусе только от специалистов
Депутат Госдумы и бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал россиян доверять лишь той информации о коронавирусе, которая исходит от профильных специалистов.
РЕН ТВ 09:21
Наука
Частота инфекционных заболеваний может указывать на развитие рака
В течение этого года показатели в группе с опухолью были выше, чем в контрольной группе, на 18 процентов для гриппа, на 46,1 процента для гастроэнтерита, на 232,1 процента для гепатита и на 135,9 процента для пневмонии.У отдельных лиц из группы с диагностированным раком с каждым годом вероятность заражения возрастала.
Машины и Механизмы вчера в 09:17
Общество
Патологоанатом усомнился в пневмонии у заболевших COVID-19
Москва, 16 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что у больных COVID-19 развивается не пневмония в «чистом виде», а это нечто другое.
REGNUM 16 апреля в 06:22
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС вчера в 05:10
Шоу-бизнес
Поклонники заподозрили у Алёны Шишковой болезнь Юлии Началовой
Пользователи Instagram заподозрили у модели болезнь Юлии Началовой.
Дни24 16 апреля в 14:43
Политика
«Великий эскулап» Лукашенко получил ответ из России
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко заняться чем-либо, в чем он разбирается лучше, нежели в диагностике коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 06:12
Биатлон
Фуркад получил Большой хрустальный глобус вместо Йоханнеса Бё
Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, что Международный союз биатлонистов (IBU) по ошибке отправил ему Большой хрустальный глобус вместо норвежца Йоханнеса Бё.
Матч ТВ 02:30
Общество
Умер замглавы фракции «Единой России» в Мособлдуме Иван Жуков
Депутат Мособлдумы замглавы фракции «Единой России» Иван Жуков умер 18 апреля на 64-м году жизни.
Коммерсантъ 05:37
Происшествия
В Астраханской области выявлено ещё 35 случаев заражения коронавирусом
Астрахань, 18 апреля 2020, 11:44 — REGNUM В Астраханской области 18 апреля подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 04:44
Армия и оружие
Неизвестный российский боевой самолёт атаковал боевиков в Идлибе
Piter.tv вчера в 06:36
Кино
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Как сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на свои источники, о мотивации скруллов можно будет узнать чуть больше в предстоящем фильме «Шан-Чи и легенда десяти колец».
Popcornnews.ru вчера в 10:00
Общество
Эксперт назвал «самое опасное» свойство коронавируса
По последним данным ВОЗ, заразились около 2,2 миллиона человек, более 140 тысяч умерли.
РИА Новости 09:19
Транспорт
Собянин продлил и дополнил пропускной режим в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ранее принятые ограничения до 1 мая, а также ввел в столице дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса – они начнут действовать с 22 апреля.
Газета.Ru 04:51
Общество
Минфин перевел регионам 32,4 млрд рублей на оснащение коечного фонда
Минфин России дополнительно перечислил регионам 32,4 миллиарда рублей на оснащение и модернизацию коечного фонда в рамках борьбы с коронавирусом.
Российская газета 07:21
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова отмечает день рождения сына без Джигана
31-летняя Оксана Самойлова признается, что не опускать руки ей помогают дети. Сегодня младшему ребенку бизнесвумен исполнилось два месяца.
StarHit.ru 09:00
Политика
Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»
РИА Новости вчера в 22:40
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Путин подписал указ о продлении действия паспортов и водительских прав
Паспорта и водительские удостоверения россиян, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, будут действительными.
Известия 04:23
Здоровье
Врач рассказала, для кого из молодых особенно опасен коронавирус
Заразившиеся коронавирусом пациенты с хроническими заболеваниями входят в особую группу риска, рассказала врач из научно-клинического центра ФМБА в ролике, опубликованном телеведущей Еленой Малышевой в инстаграме.
РИА Новости 07:23
Политика
Жириновский потребовал от миллиардеров раздать деньги гражданам
Москва, 17 апреля 2020, 09:57 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский на фоне коронавируса призвал миллиардеров раздать деньги гражданам России, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM вчера в 02:57