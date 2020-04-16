Недопоступление налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета РФ в 2020 году на фоне коронавируса может превысить 1 триллион рублей, рассказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

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Российский бюджет может недополучить более 1 трлн рублей доходов в текущем году из-за коронавируса, рассказал журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов оценил влияние коронавируса на бюджет в 2020 году

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