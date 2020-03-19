Влияние последствий, связанных с эпидемией коронавируса, значительнее для российской экономики, чем обвал цен на нефть, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Сейчас действуют два фактора - снижение цен на нефть и последствия от так называемой коронавирусной инфекции.

с чего всё началось

18 марта Силуанов призвал использовать средства Фонда национального благосостояния, чтобы компенсировать непредвиденные расходы, связанные с последствиями коронавируса и снижения цен на нефть.

Силуанов оценил последствия для экономики России от коронавируса

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