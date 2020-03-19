Коронавирус

ИзвестияИзвестияСилуанов оценил последствия для экономики России от коронавируса

18 марта Силуанов призвал использовать средства Фонда национального благосостояния, чтобы компенсировать непредвиденные расходы, связанные с последствиями коронавируса и снижения цен на нефть.
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с чего всё началось

Минфин заявил, что COVID-19 ударит по экономике РФ сильнее, чем обвал цен на нефть

Влияние последствий, связанных с эпидемией коронавируса, значительнее для российской экономики, чем обвал цен на нефть, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Сейчас действуют два фактора - снижение цен на нефть и последствия от так называемой коронавирусной инфекции.
Интерфакс05:15

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Силуанов сравнил влияние на экономику цен на нефть и коронавируса

RT на русском05:08

Силуанов назвал коронавирус угрозой сильнее падения цен на нефть

РБК05:38

Силуанов: коронавирус для экономики хуже падения цен на нефть

Коммерсантъ05:34

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Известия05:21

Силуанов сравнил влияние COVID-19 и ситуации на рынках на экономику

РИА Новости05:54

Силуанов: коронавирус ударит по экономике РФ сильнее, чем обвал цен на нефть

Свободная Пресса05:47

Силуанов заявил, что коронавирус влияет на экономику РФ сильнее падения цен на нефть

ТАСС04:44
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Оперштаб: Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

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В Сирии нашли место гибели российского лётчика Романа Филипова

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Общество

Число заразившихся коронавирусом в России составило 199

За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
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Lenta.ru 04:37
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Здоровье

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Тарантас Ньюс вчера в 01:51
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 12:40
Общество

Мантуров: магазины несут огромные издержки из-за ажиотажного спроса

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Газета.Ru 08:11
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
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Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru вчера в 13:49
Футбол

Паузу в футбольном чемпионате Англии продлили до конца апреля

Перерыв в чемпионате Англии по футболу в связи с коронавирусом продлен до 30 апреля. Об этом говорится в заявлении Английской премьер-лиги.
Известия 09:45
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
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Авто

В России появится новый документ на автомобиль

31 марта 2020 года в Российской Федерации появится новый автомобильный документ — «этикетка энергоэффективности».
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Общество

Россия перешла в режим повышенной готовности

На всей территории России начал действовать режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 09:37
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
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Правительство попросили разрешить врачам ставить диагноз в Сети

Фонд развития интернет-инициатив из-за пандемии COVID-19 предложил правительству ускорить принятие законопроекта, разрешающего врачам дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.
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Общество

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
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Сбербанк тестирует технологию приёма безналичной оплаты смартфоном

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Экономика

«Мечел» намерен продать Эльгу для реструктуризации долга

«Мечел» рассматривает возможность продажи Эльгинского угольного комплекса как часть планируемой реструктуризации долга, говорится в консолидированной финансовой отчетности компании за 2019 год (.pdf).
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Финансы

Курс доллара стремится превысить достигнутую планку в 80 рублей

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«АвтоВАЗ» испытывает сборку новой Chevrolet Niva

Сборочных операций над кузовом рестайлинговой Niva в настоящее время не производилось – наверняка, это был испытательный прогон для адаптации нынешнего производства к новой для него модели.
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Более 100 тысяч россиян протестуют против поправок в Конституцию

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Первые случаи заражения коронавирусом выявили в Псковской области

Первые случаи заражения коронавирусом выявили в Псковской области. Об этом написал губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.
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Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

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Как работают Яндекс.Новости?
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