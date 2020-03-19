Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъСилуанов: России хватит резервов минимум на шесть лет

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство «в первоочередном порядке и безусловно» выполнит взятые на себя социальные обязательства по выплате зарплат, пенсий и других пособий даже при сохранении низких цен на нефть из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать125
Антон Силуанов
Запасов прочности у нас достаточно для того, чтобы профинансировать все наши обязательства - и даже не только социальные.
— Антон Силуанов, российский экономистГазета.Ru вчера в 14:28

Подробнее о событии

Главные новости к утру 20 марта

Коммерсантъ00:04

Министр Силуанов оценил влияние нефтяных цен на выплату пенсий и зарплат россиянам

URA.Ruвчера в 15:40

Силуанов: власти РФ выполнят все соцобязательства при нынешних ценах на нефть или ниже

ТАССвчера в 13:53

Силуанов заявил о выполнении всех соцобязательств РФ при текущих нефтяных ценах

Газета.Ruвчера в 14:28

Силуанов оценил влияние нефтяных цен на инфляцию и выплату пенсий

РБКвчера в 14:14

Силуанов: при нынешних ценах на нефть в России хватит резервов для выполнения всех обязательств

Комсомольская правдавчера в 13:54

Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть

Интерфаксвчера в 14:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 02:12, Ашберн
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск 18 марта в 13:52
Экономика

В США начался полномасштабный финансовый кризис

В Америке начался полномасштабный экономический кризис. Об этом объявил крупнейший американский инвестиционный банк Bank of America.
Русская Планета вчера в 09:51
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Энергетика

WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
RT на русском вчера в 16:14
Финансы

Банки массово опускают ставки долларовых вкладов почти до нуля

Кому не нужны доллары Совкомбанк с 19 марта опустил ставки долларовых вкладов на 0,5 п. п. до 1,2%, «Хоум кредит» снизил ставку своего единственного долларового вклада «Доходный год в долларах США» с 0,5 до 0,1% годовых.
Ведомости вчера в 09:22
Политика

Больше 100 тысяч россиян подписались против поправок в Конституцию

Около 100 тысяч жителей России активно протестуют против поправок в Конституцию.
Evo-rus.com вчера в 12:49
Общество

Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отложило плановые учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в России.
RT на русском 01:45
Общество

Регионы России подготовят к случаям повышенного спроса на товары

Российские власти начали работу с регионами для реагирования на повышенный спрос на товары.
RT на русском 01:21
Финансы

Банк России начинает продажу валюты из ФНБ

Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
REGNUM вчера в 06:12
Общество

В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки

За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru вчера в 13:45
Происшествия

В Индии казнили четырех человек, изнасиловавших студентку в 2012 году

В индийской тюрьме Тихар повесили четырех фигурантов дела об изнасиловании 23-летней студентки Джоти Сингх в 2012 году.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Армия и оружие

Украинские силовики сообщили об одном погибшем за сутки в Донбассе

Пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе 20 марта своей странице в Facebook сообщил о 15 обстрелах своих позиций за минувшие сутки Украинские силовики утверждают, что от огня, который вели ополченцы, один военнослужащий погиб, а другой получил ранения.
Украина.ру 01:55
Энергетика

Bloomberg узнал о прогнозе аналитиков по падению цен на нефть до $5

Нефтяные трейдеры, переживающие обвал рынка на фоне распада сделки ОПЕК+ и эпидемии нового коронавируса, сообщили, что ситуация может ухудшиться и стоимость нефти упадет до $20 за баррель или ниже, пишет Bloomberg.
РБК 00:24
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса

Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Интерфакс вчера в 12:14
Общество

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Общество

В Роскачестве оценили эффективность антисептиков против коронавируса

Москва, 20 марта 2020, 08:41 — REGNUM Эффективность антисептиков в случае коронавируса не была доказана клинически, однако есть данные, что этиловый спирт уничтожает белковую оболочку, которая есть как у микроорганизмов, так и у вирусов.
REGNUM 01:41
Политика

Жириновский ответил на слова Шнурова о Крыме

Во время выступления на заседании Госдумы лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал высказывание Сергея Шнурова о принадлежности Крыма к России.
Live24 вчера в 12:48
Политика

МИД РФ призвал Киев отказаться от провокационного «марша на Крым»

Готовящийся «Меджлисом крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) силовой поход на Крым является провокацией, Москва призывает Киев отказаться от его проведения.
Известия вчера в 11:39
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Происшествия

Пожар на рынке в Ростовской области локализован

Возгорание торгового павильона на рынке в посёлке Янтарном Аксайского района Ростовской области локализовано.
RT на русском 00:55
Наука

Под Воронежем нашли крупнейшую «хижину» из костей мамонта

Обширное сооружение из костей шерстистых мамонтов обнаружили археологи в Костенках Воронежской области.
Обозреватель Врн 17 марта в 07:13
Футбол

РФС и Минспорт РФ подписали соглашение о развитии футбола в Мордовии

Соглашение позволит систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в регионе, определить ключевые цели и распределить сферы ответственности между Минспортом, РФС, региональными властями и региональной федерацией футбола, - сказал глава РФС Александр Дюков.
РИА Новости 18 марта в 14:30
Происшествия

На Украине полиции пришлось помочь в госпитализации больного COVID-19

Заболевший коронавирусом житель украинского Житомира отказывался от госпитализации, когда узнал о позитивном результате теста на COVID-19, в итоге пришлось прибегнуть к помощи полиции, сообщил мэр Сергей Сухомлин.
РИА Новости вчера в 18:27
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце спровоцировала слухи о романе с женатым коллегой

Агата Муцениеце поделилась в инстаграме фотографией в обнимку с Романом Курцыным, подписав снимок многозначительной фразой "Ой, что будет, ой, что будет!"
ОК! вчера в 09:25
Происшествия

В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды

В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
РБК вчера в 16:00
Энергетика

Цена нефти Brent выросла более чем на 3%

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3%.
Газета.Ru 00:58
Общество

В России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Почти во всех российских регионах ввели режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Lenta.ru вчера в 05:33
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня 18 марта в 08:24
Общество

В Оренбуржье выявлен первый заболевший коронавирусом

Известно, что новый коронавирус в крови жителя Оренбуржья выявил в лаборатории, а значит, диагноз подтвержден.
SM News вчера в 10:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное