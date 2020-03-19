Коронавирус
КоммерсантъСилуанов: России хватит резервов минимум на шесть лет
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство «в первоочередном порядке и безусловно» выполнит взятые на себя социальные обязательства по выплате зарплат, пенсий и других пособий даже при сохранении низких цен на нефть из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Читать в источнике
Оценить124
Запасов прочности у нас достаточно для того, чтобы профинансировать все наши обязательства - и даже не только социальные.
— Антон Силуанов, российский экономистГазета.Ru вчера в 14:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Силуанов заявил о выполнении всех соцобязательств РФ при текущих нефтяных ценах
Газета.Ruвчера в 14:28
Силуанов: при нынешних ценах на нефть в России хватит резервов для выполнения всех обязательств
Комсомольская правдавчера в 13:54
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 02:12, Ашберн
Музыка
Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Экономика
В США начался полномасштабный финансовый кризис
В Америке начался полномасштабный экономический кризис. Об этом объявил крупнейший американский инвестиционный банк Bank of America.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Энергетика
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
Финансы
Банки массово опускают ставки долларовых вкладов почти до нуля
Кому не нужны доллары Совкомбанк с 19 марта опустил ставки долларовых вкладов на 0,5 п. п. до 1,2%, «Хоум кредит» снизил ставку своего единственного долларового вклада «Доходный год в долларах США» с 0,5 до 0,1% годовых.
Политика
Больше 100 тысяч россиян подписались против поправок в Конституцию
Около 100 тысяч жителей России активно протестуют против поправок в Конституцию.
Общество
Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отложило плановые учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в России.
Общество
Регионы России подготовят к случаям повышенного спроса на товары
Российские власти начали работу с регионами для реагирования на повышенный спрос на товары.
Финансы
Банк России начинает продажу валюты из ФНБ
Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Общество
В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки
За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Происшествия
В Индии казнили четырех человек, изнасиловавших студентку в 2012 году
В индийской тюрьме Тихар повесили четырех фигурантов дела об изнасиловании 23-летней студентки Джоти Сингх в 2012 году.
Армия и оружие
Украинские силовики сообщили об одном погибшем за сутки в Донбассе
Пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе 20 марта своей странице в Facebook сообщил о 15 обстрелах своих позиций за минувшие сутки Украинские силовики утверждают, что от огня, который вели ополченцы, один военнослужащий погиб, а другой получил ранения.
Энергетика
Bloomberg узнал о прогнозе аналитиков по падению цен на нефть до $5
Нефтяные трейдеры, переживающие обвал рынка на фоне распада сделки ОПЕК+ и эпидемии нового коронавируса, сообщили, что ситуация может ухудшиться и стоимость нефти упадет до $20 за баррель или ниже, пишет Bloomberg.
Экономика
Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса
Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Общество
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Общество
В Роскачестве оценили эффективность антисептиков против коронавируса
Москва, 20 марта 2020, 08:41 — REGNUM Эффективность антисептиков в случае коронавируса не была доказана клинически, однако есть данные, что этиловый спирт уничтожает белковую оболочку, которая есть как у микроорганизмов, так и у вирусов.
Политика
Жириновский ответил на слова Шнурова о Крыме
Во время выступления на заседании Госдумы лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал высказывание Сергея Шнурова о принадлежности Крыма к России.
Политика
МИД РФ призвал Киев отказаться от провокационного «марша на Крым»
Готовящийся «Меджлисом крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) силовой поход на Крым является провокацией, Москва призывает Киев отказаться от его проведения.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Происшествия
Пожар на рынке в Ростовской области локализован
Возгорание торгового павильона на рынке в посёлке Янтарном Аксайского района Ростовской области локализовано.
Наука
Под Воронежем нашли крупнейшую «хижину» из костей мамонта
Обширное сооружение из костей шерстистых мамонтов обнаружили археологи в Костенках Воронежской области.
Футбол
РФС и Минспорт РФ подписали соглашение о развитии футбола в Мордовии
Соглашение позволит систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в регионе, определить ключевые цели и распределить сферы ответственности между Минспортом, РФС, региональными властями и региональной федерацией футбола, - сказал глава РФС Александр Дюков.
Происшествия
На Украине полиции пришлось помочь в госпитализации больного COVID-19
Заболевший коронавирусом житель украинского Житомира отказывался от госпитализации, когда узнал о позитивном результате теста на COVID-19, в итоге пришлось прибегнуть к помощи полиции, сообщил мэр Сергей Сухомлин.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце спровоцировала слухи о романе с женатым коллегой
Агата Муцениеце поделилась в инстаграме фотографией в обнимку с Романом Курцыным, подписав снимок многозначительной фразой "Ой, что будет, ой, что будет!"
Происшествия
В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
Энергетика
Цена нефти Brent выросла более чем на 3%
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3%.
Общество
В России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Почти во всех российских регионах ввели режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Общество
Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом
Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Общество
В Оренбуржье выявлен первый заболевший коронавирусом
Известно, что новый коронавирус в крови жителя Оренбуржья выявил в лаборатории, а значит, диагноз подтвержден.