Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruСилуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Сиуанов отметил, что данное налоговое нововведение касается только вкладов, приносящих свыше 60 тысяч дохода в год. По его словам не планируется ни конвертации вкладов, ни заморозки.
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомости05 мая в 17:00

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Силуанов оценил вероятность заморозки депозитов россиян

News.ru01:22

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Московский Комсомолецвчера в 06:48

Силуанов: новых предложений о повышении налогов не рассматривается

РИА Новости05 мая в 18:40

Силуанов не увидел путей для оттока вкладов после введения НДФЛ на доход по ним

Интерфакс05 мая в 19:20

Силуанов заявил об отсутствии у правительства планов по увеличению НДФЛ

Известия05 мая в 18:12

Силуанов заявил, что в России не планируют заморозок и конвертаций депозитов

ТАСС05 мая в 18:01

Минфин не планирует замораживать депозиты населения в будущем

Life.ru05 мая в 19:26
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Происшествия

Экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан

Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края и предприниматель Анатолий Быков задержан сотрудниками МВД и ФСБ.
Газета.Ru 02:09
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Футбол

Кокорин перевел миллион рублей на лечение тяжелобольной девочки

РИА Новости вчера в 15:14
2
Общество

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.
ТАСС вчера в 07:34
1,4K
Политика

Путин поручил губернаторам подготовить выход регионов из карантина

Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов до 11 мая подготовить планы по выходу из режима ограничений.
DP.RU вчера в 08:45
1,5K
Политика

Германия передаст России данные о тысячах пленных времен ВОВ

Россия 6 мая получит от ФРГ первую партию оцифрованных архивов о советских военнопленных времен Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 05 мая в 20:04
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Общество

Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
61
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»

Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ вчера в 15:09
2,5K
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
5
Здоровье

Врач рассказала о работе COVID-госпиталя

Уже на второй неделе стабилизировалось психологическое состояние и сотрудников, и врачей.
RT на русском вчера в 07:22
18
Общество

Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса.
BFM.ru 01:50
41
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
3K
Происшествия

Житель Саратова надругался над 4-летней внучкой

По версии следователей, в ночь на 10 марта мужчина, находясь в своей квартире в Заводском районе города, совершил действия сексуального характера в отношении своей 4-летней внучки.
Регион 64 01:23
3
Экономика

Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

Россия вступает в сложный для экономики страны период.
РБК вчера в 11:44
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Шоу-бизнес

Разведенная Адель показала результат похудения на 45 килограмм

По информации издания Daily Mail, певица сбросила 45 килограммов.
Народные новости вчера в 14:00
5
Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Известия 01:46
1,1K
Футбол

ЦСКА интересуется чешским защитником НЕКа

Как стало известно «Чемпионату», чешский защитник голландского клуба «НЕК Неймеген» Йозеф Квида попал в сферу интересов московского ЦСКА.
Чемпионат вчера в 15:05
Армия и оружие

Израиль попытался сбить военный самолет-разведчик России

В настоящее время российское Минобороны никак не прокомментировало данный инцидент.
Discover24 вчера в 03:23
83
Политика

Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве

Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек.
REGNUM 00:53
190
Общество

Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России

В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
28
Общество

Над американским Сан-Диего пролетел самолет с георгиевской лентой

Самолет с георгиевской лентой пролетел над американским городом Сан-Диего в штате Калифорния, видео полета выложило в Facebook посольство России в США.
РИА Новости 00:44
Политика

План снятия ограничений в Саратовской области подготовят к 8 мая

По последним данным, 135 человек выздоровели, скончались от коронавируса трое, 8 заболевших умерли от иных патологий.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 13:01
22
Политика

США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»

В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru вчера в 22:37
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Космос

Астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру

Ученые выяснили, что в расположенной всего в 1000 световых годах от Земли звездной системе HR 6819, помимо двух звезд-компаньонов, которые видны невооруженным глазом, имеется еще и черная дыра — ближайшая к нашей планете.
РИА Новости вчера в 09:46
1
Общество

Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
1,3K
Здоровье

Рошаль: власти знали, что российские больницы были не готовы к ЧС

Правительство России было в курсе, что больницы в регионах страны не справятся с массовым поступлением больных в случае чрезвычайной ситуации.
MedikForum.ru 05 мая в 17:54
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Энергетика

Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара

Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель.
Российская газета вчера в 11:17
5
Общество

Россиян предупредили об опасности антисептиков

Врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова предупредила россиян об опасности антисептиков для кожи.
Lenta.ru вчера в 21:46
47
Общество

Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе

Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
1K
Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ вчера в 05:44
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Игры

Electronic Arts выпустит 14 новых видеоигр

NewInform вчера в 07:45
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