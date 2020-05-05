Экономика
RuNews24.ruСилуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян
Сиуанов отметил, что данное налоговое нововведение касается только вкладов, приносящих свыше 60 тысяч дохода в год. По его словам не планируется ни конвертации вкладов, ни заморозки.
Читать в источнике
Оценить1,3K
с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомости05 мая в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Силуанов не увидел путей для оттока вкладов после введения НДФЛ на доход по ним
Интерфакс05 мая в 19:20
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Шоу-бизнес
Врач Хорошев усомнился, что Бабкина сможет вернуться на сцену
Popcornnews.ru 03:27
Футбол
Овчинников предложил доиграть сезон РПЛ в Камбодже
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников в шутку предложил доиграть сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) в Камбодже, передает Sport24.
Газета.Ru 08:35
Общество
Роспотребнадзор: коронавирус теряет инфекционную активность при +30 °С
«Новый коронавирус SARS-CoV-2 не любит жару и практически полностью теряет свою инфекционную активность при температуре выше +30 °С», — говорится в ответах ведомства сайту стопкоронавирус.рф.
RT на русском 07:10
Общество
Минздрав предложил перенести ЕГЭ
Глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал перенести Единый госэкзамен на август или сентябрь.
РИА Новости 08:46
Политика
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны
Авторы статьи потребовали отказаться от попыток найти новых виновников начала Второй мировой войны и напомнили, что всю ответственность за нее уже взяла на себя Германия.
РБК 08:22
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в двойном убийстве
В Красноярске по подозрению в организации заказных убийстве задержали предпринимателя и политика Анатолия Быкова, сообщают агентства со ссылкой на источники.
Вести.Ru вчера в 02:09
Общество
Попова предсказала сохранение правил карантина до разработки вакцины
Введенные в России в связи с эпидемией коронавируса правила поведения будут действовать до появления вакцины против SARS-CoV-2 или до окончания пандемии, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с членами фракции «Единой России» в Госдуме.
РБК 08:40
Происшествия
Создателю «Омбудсмена полиции» предъявили обвинение в вымогательстве
Вести.Ru вчера в 15:47
Политика
Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую Мировую войну
В пятницу, 8 мая, президент России Владимир Путин заявил, что считает «бредом» попытки обвинить Советский Союз в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
Форпост Северо-Запад 04:55
Финансы
ЦБ допустил снижение ставки на рекордные с 2015 года 100 б.п
Центральный банк рассмотрит снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов (1 п.п.), заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
РБК 08:37
Происшествия
«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире
ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК вчера в 05:11
Общество
На Южном Урале достигнут максимальный прирост числа выздоровевших от COVID
Челябинск, 8 мая 2020, 15:39 — REGNUM В Челябинской области достигнут максимальный суточный показатель числа выздоровевших от COVID-19.
REGNUM 08:39
Общество
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Рамблер вчера в 04:54
Общество
Губернатор Петербурга забанил гражданку в соцсетях за жалобы
После жалобы губернатор добавил ее в черный список.
Новые Известия 08:11
Общество
В Москве введут обязательное ношение масок и перчаток в транспорте
В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте (в частности, в метро).
ТВ Центр вчера в 05:26
Общество
Алиханов: с 12 мая детсады не возобновят работу в полном объёме
Виталий Невар / Новый Калининград С 12 мая детские сады в Калининградской области не возобновят работу в полном объёме.
Новый Калининград.Ru 08:02
Политика
Путин призвал Запад осудить Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии
Президент Владимир Путин считает, что западные страны сделали бы правильно, хотя бы сейчас осудив "Мюнхенский сговор" и раздел Чехословакии накануне Второй мировой войны.
ТАСС 07:53
Политика
Трамп не верит, что Китай преднамеренно выпустил коронавирус
Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что Китай мог преднамеренно выпустить коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 09:01
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
Армия и оружие
Пушков назвал бессмысленными действия НАТО в Баренцевом море
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал бессмысленными действия НАТО в Баренцевом море.
Российская газета 00:47
Хоккей
ИИХФ включила Малкина в символическую сборную России всех времен
Международная федерация хоккея (ИИХФ) на официальном сайте составила символическую пятерку сборной России (с учетом сборной СССР) всех времен.
Матч ТВ 08:22
Политика
Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора выразили готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по вопросам двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:13
Общество
В Минздраве дали прогноз активного распространения коронавируса
Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова считает, что коронавирус может продолжить активное распространение в России до июня.
Спорт-Экспресс вчера в 15:57
Происшествия
Назван организатор убийства российского миллиардера
Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru 08:46
Финансы
Квартальная прибыль ВТБ по МСФО снизилась на 14%
В I квартале 2020 года группа ВТБ снизила чистую прибыль по МСФО на 14,4% в годовом выражении, до 39,8 млрд рублей.
Интерфакс 03:17
Армия и оружие
СК установил причастность двух полковников ВСУ к обстрелам Донбасса
Двух полковников Вооруженных сил Украины обвиняют в преступлениях против мирного населения Донбасса.
Pravda.Ru вчера в 05:49