Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruСилуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Сиуанов отметил, что данное налоговое нововведение касается только вкладов, приносящих свыше 60 тысяч дохода в год. По его словам не планируется ни конвертации вкладов, ни заморозки.
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомости05 мая в 17:00

Подробнее о событии

Силуанов заявил об отсутствии у правительства планов по увеличению НДФЛ

Известия05 мая в 18:12

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Московский Комсомолец06 мая в 06:48

Минфин не планирует замораживать депозиты населения в будущем

Life.ru05 мая в 19:26

Силуанов не увидел путей для оттока вкладов после введения НДФЛ на доход по ним

Интерфакс05 мая в 19:20

Силуанов оценил вероятность заморозки депозитов россиян

News.ruвчера в 01:22

Силуанов заявил, что в России не планируют заморозок и конвертаций депозитов

ТАСС05 мая в 18:01

Силуанов: новых предложений о повышении налогов не рассматривается

РИА Новости05 мая в 18:40
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Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
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Шоу-бизнес

Врач Хорошев усомнился, что Бабкина сможет вернуться на сцену

Popcornnews.ru 03:27
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Футбол

Овчинников предложил доиграть сезон РПЛ в Камбодже

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников в шутку предложил доиграть сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) в Камбодже, передает Sport24.
Газета.Ru 08:35
Общество

Роспотребнадзор: коронавирус теряет инфекционную активность при +30 °С

«Новый коронавирус SARS-CoV-2 не любит жару и практически полностью теряет свою инфекционную активность при температуре выше +30 °С», — говорится в ответах ведомства сайту стопкоронавирус.рф.
RT на русском 07:10
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Общество

Минздрав предложил перенести ЕГЭ

Глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал перенести Единый госэкзамен на август или сентябрь.
РИА Новости 08:46
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Политика

Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны

Авторы статьи потребовали отказаться от попыток найти новых виновников начала Второй мировой войны и напомнили, что всю ответственность за нее уже взяла на себя Германия.
РБК 08:22
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Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в двойном убийстве

В Красноярске по подозрению в организации заказных убийстве задержали предпринимателя и политика Анатолия Быкова, сообщают агентства со ссылкой на источники.
Вести.Ru вчера в 02:09
2,5K
Общество

Попова предсказала сохранение правил карантина до разработки вакцины

Введенные в России в связи с эпидемией коронавируса правила поведения будут действовать до появления вакцины против SARS-CoV-2 или до окончания пандемии, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с членами фракции «Единой России» в Госдуме.
РБК 08:40
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Армия и оружие

К венесуэльским берегам направился американский десантный корабль

ГЛАС.RU 08:20
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Происшествия

Создателю «Омбудсмена полиции» предъявили обвинение в вымогательстве

Вести.Ru вчера в 15:47
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Политика

Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую Мировую войну

В пятницу, 8 мая, президент России Владимир Путин заявил, что считает «бредом» попытки обвинить Советский Союз в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
Форпост Северо-Запад 04:55
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Финансы

ЦБ допустил снижение ставки на рекордные с 2015 года 100 б.п

Центральный банк рассмотрит снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов (1 п.п.), заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
РБК 08:37
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Происшествия

«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире

ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК вчера в 05:11
6
Общество

На Южном Урале достигнут максимальный прирост числа выздоровевших от COVID

Челябинск, 8 мая 2020, 15:39 — REGNUM В Челябинской области достигнут максимальный суточный показатель числа выздоровевших от COVID-19.
REGNUM 08:39
38
Общество

Решена судьба курортного сезона в Крыму

Рамблер вчера в 04:54
1,2K
Общество

Губернатор Петербурга забанил гражданку в соцсетях за жалобы

После жалобы губернатор добавил ее в черный список.
Новые Известия 08:11
47
Общество

В Москве введут обязательное ношение масок и перчаток в транспорте

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте (в частности, в метро).
ТВ Центр вчера в 05:26
3K
Общество

Алиханов: с 12 мая детсады не возобновят работу в полном объёме

Виталий Невар / Новый Калининград С 12 мая детские сады в Калининградской области не возобновят работу в полном объёме.
Новый Калининград.Ru 08:02
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Политика

Путин призвал Запад осудить Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии

Президент Владимир Путин считает, что западные страны сделали бы правильно, хотя бы сейчас осудив "Мюнхенский сговор" и раздел Чехословакии накануне Второй мировой войны.
ТАСС 07:53
149
Политика

Трамп не верит, что Китай преднамеренно выпустил коронавирус

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что Китай мог преднамеренно выпустить коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 09:01
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
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Общество

Дуров прокомментировал фильм Дудя о Кремниевой долине

BFM.ru 01:25
1,9K
Армия и оружие

Пушков назвал бессмысленными действия НАТО в Баренцевом море

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал бессмысленными действия НАТО в Баренцевом море.
Российская газета 00:47
2,7K
Хоккей

ИИХФ включила Малкина в символическую сборную России всех времен

Международная федерация хоккея (ИИХФ) на официальном сайте составила символическую пятерку сборной России (с учетом сборной СССР) всех времен.
Матч ТВ 08:22
Политика

Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора выразили готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по вопросам двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:13
1
Общество

В Минздраве дали прогноз активного распространения коронавируса

Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова считает, что коронавирус может продолжить активное распространение в России до июня.
Спорт-Экспресс вчера в 15:57
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Происшествия

Назван организатор убийства российского миллиардера

Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru 08:46
12
Политика

СМИ составили рейтинг орденоносцев, «обросших» наградами при Путине

ЗакC.Ру 08:02
4
Финансы

Квартальная прибыль ВТБ по МСФО снизилась на 14%

В I квартале 2020 года группа ВТБ снизила чистую прибыль по МСФО на 14,4% в годовом выражении, до 39,8 млрд рублей.
Интерфакс 03:17
5
Армия и оружие

СК установил причастность двух полковников ВСУ к обстрелам Донбасса

Двух полковников Вооруженных сил Украины обвиняют в преступлениях против мирного населения Донбасса.
Pravda.Ru вчера в 05:49
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