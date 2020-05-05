Экономика
Lenta.ruСилуанов оценил возможность заморозки вкладов в банках
Министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках в условиях нынешней экономической ситуации. Глава ведомства подчеркнул, что подобных действий не планируется.
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомости05 мая в 17:00
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Силуанов не увидел путей для оттока вкладов после введения НДФЛ на доход по ним
Интерфакс05 мая в 19:20
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Здоровье
Главврача больницы в Екатеринбурге оштрафовали после вспышки COVID-19
Главный врач одной из больниц Екатеринбурга Алексей Малинкин оштрафован по решению суда после вспышки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.
Газета.Ru 13:47
Происшествия
В больнице Башкирии скончался 19-летний Ранэль Шамсутдинов
8 мая стало известно о смерти 19-летнего жителя Стерлитамака Ранэля Шамсутдинова, впавшего в кому после операции по удалению опухоли головного мозга.
Горобзор.ру вчера в 13:25
Здоровье
Доплаты медработникам за работу с коронавирусом: водители скорых за апрель получили надбавки, а терапевты и рентгенологи - нет
Врач-интерн минской поликлиники прислала «Комсомолке» расчетник, в котором не указано никаких доплат, хотя, по словам девушки, она вела прием больных, у которых впоследствии подтвердился коронавирус.
КП - Беларусь 07 мая в 14:00
Общество
В США одобрили тест на антиген, обнаруживающий коронавирус за минуты
Медицинский регулятор США выдал экстренную лицензию на использование первого теста на антиген, который способен определять, заражен ли человек коронавирусом за считанные минуты.
РИА Новости 16:03
Политика
Обама назвал катастрофой реакцию Трампа на коронавирус
Бывший президент США Барак Обама оценил действия нынешнего главы государства Дональда Трампа в борьбе с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 17:31
Политика
Косачёв оценил заявление Белого дома о странах — победителях нацизма
Ранее Белый дом в своём официальном аккаунте в Instagram заявил, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания, но не упомянул о вкладе Советского Союза в победу.
RT на русском 11:30
Общество
В Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы
В Москве состоялся салют, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 15:29
Общество
Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски
Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 07 мая в 11:24
Политика
В Минске прошел парад в честь 75-летия Победы
Первым в колонне прошел легендарный танк Т-34. В Минске состоялся парад, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Piter.tv 05:12
Здоровье
Минздрав предупредил о последствиях нарушения «масочного режима»
По словам заместителя директора НМИЦ фтизиопульмаеологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессора Владимира Чуланова, в настоящее время регистрируются новые случаи заболевания, и опасность распространения инфекции сохраняется.
Peterburg2.ru 12:01
Футбол
Ван дер Сар рассказал об устном соглашении с ван де Беком
Исполнительный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар подтвердил, что полузащитнику Донни ван де Беку будет разрешено покинуть клуб в следующем трансферном окне, но только за соответствующую плату.В прошлом году мы заключили устные соглашения с Онана, Тальяфико и ван де Беком, что они останутся в клубе еще на один год.
Soccer.ru 07:42
Футбол
«Не можем дожать соперника». Гончаренко назвал главную проблему ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением об игре московской команды в сезоне-2019/20.
Спорт-Экспресс 13:30
Политика
Си Цзиньпин заявил об особой миссии России и Китая
Си Цзиньпин: «Россия и Китай, являясь основными странами-победительницами во Второй мировой войне и постоянными членами СБ ООН, несут особую миссию по поддержанию глобального мира и безопасности, а также в содействии прогрессу и развитию человечества».
НТВ вчера в 10:34
Общество
В Москве полиция задержала депутатов от КПРФ
Московский Комсомолец 05:43
Кино
Появились первые кадры из боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон
В сети появились первые кадры из боевика "Старая Гвардия" режиссера Джины Принс-Байтвуд. Снимки опубликовало издание Vanity Fair.
Piter.tv вчера в 05:41
Общество
Власти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах
Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
Газета.Ru 16:47
Общество
Минобороны опубликовало архивные фото полководцев Победы
Минобороны России опубликовало фотографии из личных архивов советских полководцев, сделанные весной 1945 года.
RT на русском 17:33
Общество
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по снятию ограничений
На сайте Роспотребнадзора опубликованы рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер из-за коронавируса.
Невские Новости вчера в 18:00
Политика
ВВС США зафиксировали взрыв российского бака в космосе
Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая с образованием 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
РИА Новости 16:49
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
Общество
Власти Москвы пояснили новые требования о ношении масок и перчаток
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал москвичей носить медицинские маски и перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах и торговых центрах.
Газета.Ru вчера в 09:31
Здоровье
Вирусолог назвал самое опасное свойство коронавируса
Самым опасным свойством COVID-19 является его высокая заразность.
BFM.ru 16:27
Политика
Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
РИА Новости 15:30
Общество
Установлены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости 12:57
Экономика
Аэропорт Алма-Аты продали за $415 млн
REGNUM вчера в 05:21
Политика
Президента Украины призвали перестать вмешиваться в дела России
Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить играть словами и вмешиваться в дела соседнего государства.
Вести.Ru 10:25
Экономика
Оборот малого и среднего российского бизнеса в апреле упал вдвое
В России оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое по сравнению с апрелем прошлого года, сообщили аналитики IT-компании «Эвотор».
Коммерсантъ вчера в 02:56
Общество
Facebook забанил журналиста Sputnik за снимок со Знаменем Победы
Социальная сеть Facebook на три дня заблокировала аккаунт журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова после того, как он разместил на своей странице фотографию, где изображено Знамя Победы над Рейхстагом.
РИА Новости 16:49