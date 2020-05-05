с чего всё началось

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках в условиях нынешней экономической ситуации. Глава ведомства подчеркнул, что подобных действий не планируется.

Здоровье Главврача больницы в Екатеринбурге оштрафовали после вспышки COVID-19 Главный врач одной из больниц Екатеринбурга Алексей Малинкин оштрафован по решению суда после вспышки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда. 33

Происшествия В больнице Башкирии скончался 19-летний Ранэль Шамсутдинов 8 мая стало известно о смерти 19-летнего жителя Стерлитамака Ранэля Шамсутдинова, впавшего в кому после операции по удалению опухоли головного мозга. 81

Политика Обама назвал катастрофой реакцию Трампа на коронавирус Бывший президент США Барак Обама оценил действия нынешнего главы государства Дональда Трампа в борьбе с пандемией коронавируса.

Политика Косачёв оценил заявление Белого дома о странах — победителях нацизма Ранее Белый дом в своём официальном аккаунте в Instagram заявил, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания, но не упомянул о вкладе Советского Союза в победу. 31

Здоровье Минздрав предупредил о последствиях нарушения «масочного режима» По словам заместителя директора НМИЦ фтизиопульмаеологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессора Владимира Чуланова, в настоящее время регистрируются новые случаи заболевания, и опасность распространения инфекции сохраняется. 185

Футбол Ван дер Сар рассказал об устном соглашении с ван де Беком Исполнительный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар подтвердил, что полузащитнику Донни ван де Беку будет разрешено покинуть клуб в следующем трансферном окне, но только за соответствующую плату.В прошлом году мы заключили устные соглашения с Онана, Тальяфико и ван де Беком, что они останутся в клубе еще на один год.

Футбол «Не можем дожать соперника». Гончаренко назвал главную проблему ЦСКА Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением об игре московской команды в сезоне-2019/20.

Политика Си Цзиньпин заявил об особой миссии России и Китая Си Цзиньпин: «Россия и Китай, являясь основными странами-победительницами во Второй мировой войне и постоянными членами СБ ООН, несут особую миссию по поддержанию глобального мира и безопасности, а также в содействии прогрессу и развитию человечества». 77

Кино Появились первые кадры из боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон В сети появились первые кадры из боевика "Старая Гвардия" режиссера Джины Принс-Байтвуд. Снимки опубликовало издание Vanity Fair.

Общество Власти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков. 389

Общество Минобороны опубликовало архивные фото полководцев Победы Минобороны России опубликовало фотографии из личных архивов советских полководцев, сделанные весной 1945 года.

Общество В Роспотребнадзоре дали рекомендации по снятию ограничений На сайте Роспотребнадзора опубликованы рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер из-за коронавируса. 933

Политика ВВС США зафиксировали взрыв российского бака в космосе Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая с образованием 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США. 9

Политика США назвали условия для продления договора СНВ Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора. 857

Политика Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания. 130

Общество Установлены сроки открытия магазинов одежды в России Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. 628

Политика Президента Украины призвали перестать вмешиваться в дела России Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить играть словами и вмешиваться в дела соседнего государства. 112