Экономика
Газета.RuСилуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
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Силуанов не увидел путей для оттока вкладов после введения НДФЛ на доход по ним
Интерфаксвчера в 19:20
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Происшествия
Баира Жамбалова сняли с поста вице-спикера Хурала Бурятии
Вице-спикера Народного Хурала Бурятии и экс-руководителя бурятского отделения партии «Единая Россия» Баира Жамбалова, которого подозревают в смертельном наезде на Галину Бурчевскую в Батурино в январе 2020 года, лишили занимаемого поста.
Номер один 05:05
Общество
Чехия усилит защиту дипломатов в Москве после сноса памятника Коневу
Чехия отправит агентов службы безопасности на защиту дипломатов, работающих в Москве.
Lenta.ru 18:51
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
Здоровье
Четверть заболевших коронавирусом вылечились в Хабаровском крае
Более 170 человек, у которых был обнаружен коронавирус, вылечились в Хабаровском крае.
Московский Комсомолец 18:00
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
Космос
Евгений Касперский: у Илона Маска есть «бредовые» проекты
Проекты Илона Маска делятся на успешные и «бредовые». Заявление об этом сделал глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.
ГлобалМСК.ру 09:53
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
Культура
Какие вопросы оставил финал третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Третий сезон "Мира Дикого Запада" завершился на гораздо более оптимистичной ноте, чем предыдущий.
Газета.Ru 04 мая в 07:39
Кино
Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма «Веном»
Пользователи Сети высоко оценили арт, отмечая при этом, что Вуди Харельсон - идеальная кандидатура в этом амплуа.
Российская газета 12:10
Экономика
Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны
Россия вступает в сложный для экономики страны период.
РБК 11:44
Армия и оружие
Американские стратегические бомбардировщики провели учения в Эстонии
Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1 Lancer провели учебное бомбометание в воздушном пространстве Эстонии в рамках учений НАТО "Весенний шторм", сообщила в среду пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.
РИА Новости 05:33
Общество
Снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака отчислили
19-летняя автор клипа училась на юридическом факультете сибирского филиала РАНХиГС в Новосибирске.
НДН.инфо 04:42
Здоровье
Врач «красной зоны» назвал самую «страшную» особенность COVID-19
Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости 18:03
Общество
Инфекционист предрек всплеск коронавируса в России через две недели
Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов считает, что Россию через две недели может накрыть всплеск заболеваемости коронавирусом.
Московский Комсомолец 11:55
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, в каком виде приехала покорять Москву
Разбирая архив, Ивлеева нашла кадры тех времен и показала поклонникам.
StarHit.ru 13:30
Футбол
Чемпионат Турции по футболу возобновится 12 июня
Футбольный сезон в Турции будет возобновлен 12 июня, сообщает Daily Sabah.
Интерфакс-Спорт 10:50
Наука
Спинной мозг мыши запустил сокращение мышц биоробота
Американские ученые разработали биоробота с мышечными волокнами, сокращением которых может управлять спинной мозг мыши.
МонаВиста 13:27
Происшествия
Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ вчера в 16:52
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru 12:59
Армия и оружие
Российским военным запретили рассказывать в СМИ о своей работе
Солдатам и офицерам Вооруженных сил РФ запретили разглашать в СМИ информацию о своей работе.
Вести.Ru 11:44
Экономика
Сбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
Общество
Миллиардер Босов покончил с собой
Газета.Ru 14:55
Гаджеты
Начался приём предзаказов на платы для Comet Lake-S: продажи стартуют в конце мая
Крупные зарубежные онлайн-магазины сегодня начали принимать предварительные заказы на новые материнские платы с процессорным разъёмом LGA 1200 для чипов Comet Lake-S.
3DNews 08:40
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
Наука
Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса
Lenta.ru 08:51
Армия и оружие
В России создадут новый БТР для защиты Крайнего Севера
В России создают новый гусеничный бронетранспортер для работы в условиях Крайнего Севера.
Газета.Ru 20:38