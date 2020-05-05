Экономика

Газета.RuГазета.RuСилуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Читать в источнике
Комментировать714
с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомостивчера в 17:00

Подробнее о событии

Силуанов заявил об отсутствии у правительства планов по увеличению НДФЛ

Известиявчера в 18:12

Минфин не планирует замораживать депозиты населения в будущем

Life.ruвчера в 19:26

Силуанов не увидел путей для оттока вкладов после введения НДФЛ на доход по ним

Интерфаксвчера в 19:20

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Московский Комсомолец06:48

Силуанов заявил, что в России не планируют заморозок и конвертаций депозитов

ТАССвчера в 18:01

Силуанов назвал прогрессивным налогообложение по большим депозитам

REGNUMвчера в 17:55

Силуанов: новых предложений о повышении налогов не рассматривается

РИА Новостивчера в 18:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 20:51, Ашберн
Происшествия

Баира Жамбалова сняли с поста вице-спикера Хурала Бурятии

Вице-спикера Народного Хурала Бурятии и экс-руководителя бурятского отделения партии «Единая Россия» Баира Жамбалова, которого подозревают в смертельном наезде на Галину Бурчевскую в Батурино в январе 2020 года, лишили занимаемого поста.
Номер один 05:05
21
Общество

Чехия усилит защиту дипломатов в Москве после сноса памятника Коневу

Чехия отправит агентов службы безопасности на защиту дипломатов, работающих в Москве.
Lenta.ru 18:51
9
Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
8,1K
Здоровье

Четверть заболевших коронавирусом вылечились в Хабаровском крае

Более 170 человек, у которых был обнаружен коронавирус, вылечились в Хабаровском крае.
Московский Комсомолец 18:00
38
Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
33
Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
2,2K
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
474
Космос

Евгений Касперский: у Илона Маска есть «бредовые» проекты

Проекты Илона Маска делятся на успешные и «бредовые». Заявление об этом сделал глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.
ГлобалМСК.ру 09:53
1
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
323
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
1,2K
Наука

Ученые объяснили заразность коронавируса

РБК 16:56
4
Культура

Какие вопросы оставил финал третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Третий сезон "Мира Дикого Запада" завершился на гораздо более оптимистичной ноте, чем предыдущий.
Газета.Ru 04 мая в 07:39
Кино

Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма «Веном»

Пользователи Сети высоко оценили арт, отмечая при этом, что Вуди Харельсон - идеальная кандидатура в этом амплуа.
Российская газета 12:10
Экономика

Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

Россия вступает в сложный для экономики страны период.
РБК 11:44
173
Армия и оружие

Американские стратегические бомбардировщики провели учения в Эстонии

Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1 Lancer провели учебное бомбометание в воздушном пространстве Эстонии в рамках учений НАТО "Весенний шторм", сообщила в среду пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.
РИА Новости 05:33
4
Общество

Снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака отчислили

19-летняя автор клипа училась на юридическом факультете сибирского филиала РАНХиГС в Новосибирске.
НДН.инфо 04:42
44
Здоровье

Врач «красной зоны» назвал самую «страшную» особенность COVID-19

Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости 18:03
5
Общество

Инфекционист предрек всплеск коронавируса в России через две недели

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов считает, что Россию через две недели может накрыть всплеск заболеваемости коронавирусом.
Московский Комсомолец 11:55
415
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала, в каком виде приехала покорять Москву

Разбирая архив, Ивлеева нашла кадры тех времен и показала поклонникам.
StarHit.ru 13:30
Футбол

Чемпионат Турции по футболу возобновится 12 июня

Футбольный сезон в Турции будет возобновлен 12 июня, сообщает Daily Sabah.
Интерфакс-Спорт 10:50
Наука

Спинной мозг мыши запустил сокращение мышц биоробота

Американские ученые разработали биоробота с мышечными волокнами, сокращением которых может управлять спинной мозг мыши.
МонаВиста 13:27
Происшествия

Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ вчера в 16:52
283
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru 12:59
4
Армия и оружие

Российским военным запретили рассказывать в СМИ о своей работе

Солдатам и офицерам Вооруженных сил РФ запретили разглашать в СМИ информацию о своей работе.
Вести.Ru 11:44
271
Экономика

Сбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
544
Общество

Миллиардер Босов покончил с собой

Газета.Ru 14:55
2,8K
Гаджеты

Начался приём предзаказов на платы для Comet Lake-S: продажи стартуют в конце мая

Крупные зарубежные онлайн-магазины сегодня начали принимать предварительные заказы на новые материнские платы с процессорным разъёмом LGA 1200 для чипов Comet Lake-S.
3DNews 08:40
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
73
Наука

Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса

Lenta.ru 08:51
72
Армия и оружие

В России создадут новый БТР для защиты Крайнего Севера

В России создают новый гусеничный бронетранспортер для работы в условиях Крайнего Севера.
Газета.Ru 20:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное