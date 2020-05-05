Экономика

Газета.RuГазета.RuСилуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
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Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

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РИА Новостивчера в 18:40
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Общество

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