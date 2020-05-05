Экономика

Газета.RuГазета.RuСилуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Читать в источнике
Комментировать769
с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомостивчера в 17:00

Подробнее о событии

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Московский Комсомолец06:48

Силуанов назвал прогрессивным налогообложение по большим депозитам

REGNUMвчера в 17:55

Силуанов не увидел путей для оттока вкладов после введения НДФЛ на доход по ним

Интерфаксвчера в 19:20

Силуанов заявил об отсутствии у правительства планов по увеличению НДФЛ

Известиявчера в 18:12

Силуанов заявил, что в России не планируют заморозок и конвертаций депозитов

ТАССвчера в 18:01

Минфин не планирует замораживать депозиты населения в будущем

Life.ruвчера в 19:26

Силуанов: новых предложений о повышении налогов не рассматривается

РИА Новостивчера в 18:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 22:24, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
2,3K
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
2,9K
Общество

17 работников скорой помощи из Находки оказались здоровы

КП - Владивосток 22:00
Шоу-бизнес

Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа

Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru 12:15
9
Игры

Анонс нового дополнения «The Sims 4» про мусор не понравился геймерам

Ридус 20:34
Происшествия

В США застрелен оказавшийся близко к правде о коронавирусе ученый

В США застрелили оказавшегося близким к правде в исследовании о свойствах коронавируса ученого Бин Лю (Bing Liu).
Lenta.ru 12:24
162
Игры

Вышел сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II

Студия Naughty Dog выпустила сюжетный трейлер второй части игры The Last of Us.
Афиша Daily 11:02
20
Наука

Астрофизики поделились подробностями поисков темной материи

Астрофизики полагают, что благодаря уникальным свойствам бозе-эйнштейновских конденсатов можно найти аксионы, гипотетические частицы, которые и являются основной составляющей темной материи.
Vevby.ru 13:33
3
Политика

Земан назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге

Президент Чехии Милош Земан заявил, что снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге был глупостью муниципальных политиков.
RT на русском вчера в 14:40
3
Футбол

«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат

Москва, 6 мая 2020, 23:35 — REGNUM В случае досрочного завершения сезона Российской Футбольной Премьер-лиги «Зенит» объявят чемпионом, так как клуб из Санкт-Петербурга после 22-х туров чемпионата располагается на первом месте, имея в своем активе 50 очков.
REGNUM 16:35
Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
8,1K
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец вчера в 06:38
9
Политика

Трамп сравнил эпидемию коронавируса с Перл-Харбором

Американский лидер заявил, что кризис от коронавируса в США хуже, чем Перл-Харбор и трагедией 11 сентября.
SM News 15:29
Шоу-бизнес

Джиган отреагировал на иск Оксаны Самойловой о разводе

Сегодня, как только СМИ сообщили об официальном разводе Джигана и Самойловой, на страничке рэпера появилась новая совместная фотография с женой.
Bimru.ru 04 мая в 11:33
3
Общество

Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области

В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru 15:37
24
Кино

Сериал про ангарского маньяка выйдет осенью 2020 года

RuNews24.ru 01:26
47
Происшествия

В Новосибирской области выявили ещё 63 случая заражения коронавирусом

Всего в регионе 809 случаев заражения (39 — дети), из которых 184 человека выписаны по выздоровлению, 11 — скончались.
REGNUM 00:56
424
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
472
Общество

Синоптики прогнозируют аномальную жару в ряде регионов России

Аномально жаркая погода прогнозируется в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях в ближайшие пять дней, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 21:46
Экономика

Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

Россия вступает в сложный для экономики страны период.
РБК 11:44
174
Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
520
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
1,3K
Авто

Судно с новыми Nissan почти неделю дрейфовало у берегов США

Грузовой корабль Jupiter Spirit, на котором находились около 2000 автомобилей Nissan и Infiniti, почти неделю дрейфовал у берегов США.
За рулем Кубань вчера в 14:42
1
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

В России удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что объясняет низкую смертность от COVID-19.
РИА Новости 18:46
8
Здоровье

Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш

Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН.
News.ru 09:36
76
Кино

Героиня «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

iReactor 11:20
56
Происшествия

В Хакасии подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом

Абакан, 6 мая 2020, 07:27 — REGNUM В Хакасии заражение коронавирусом подтвердилось ещё у 22 человек.
REGNUM 00:27
29
Авто

Компания Sollers создала сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford

Российская компания Sollers запустила сервис платной абонентской подписки на свои автомобили, узнала "Газета.Ru".
Газета.Ru 14:51
Экономика

Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются

По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
26
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
506
Как работают Яндекс.Новости?
Главное