Экономика

Газета.RuГазета.RuСилуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
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Напомним, инициатором поединка с 56-летним телеведущим был снова эпатажный 59-летний шоумен. Однако журналист не принял вызов на бой.
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Пациентка назвала пребывание в обсервации Петербурга «кромешным адом»

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Сроки активного распространения коронавируса назвали в Минздраве

Внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова во время интервью телеканалу «Россия 24» назвала конкретные сроки распространения коронавируса.
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Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне

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