Экономика
Газета.RuСилуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомости05 мая в 17:00
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Силуанов не увидел путей для оттока вкладов после введения НДФЛ на доход по ним
Интерфакс05 мая в 19:20
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Экономика
На Кубани расширили перечень отраслей экономики для оказания господдержки
В Краснодарском крае постановлением губернатора расширен список отраслей экономики для оказания господдержки во время карантина.
ЮГ Times 04:52
Здоровье
В Кировской области за сутки коронавирусом заболел еще 41 человек
За сутки коронавирус был найден у 41 жителя Кировской области.
Newsler.ru 03:11
Армия и оружие
В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии
Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
ГЛАС.RU вчера в 04:45
Политика
Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
Технологии
Илон Маск начнет чипировать людей уже в 2020 году
Маск уверен, что с помощью решений Neuralink можно будет не только успешно лечить болезнь Паркинсона или Альцгеймера, но и "сохранить и усилить" функции мозга у здоровых людей.
Газета.Ru 05:13
Происшествия
Пассажирский лайнер насмерть сбил человека на посадочной полосе
Авария произошла с пассажирским лайнером, следовавшим из Далласа в Остин, штат Техас.
Lenta.ru 05:49
Происшествия
Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова
Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
Происшествия
Красноярца арестовали за публикацию в социальных сетях
Мужчина разместил в социальных сетях запрещённые материалы. Суд постановил арестовать его на восемь суток.
Городские новости. Красноярск вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал на бой Александра Емельяненко
Напомним, инициатором поединка с 56-летним телеведущим был снова эпатажный 59-летний шоумен. Однако журналист не принял вызов на бой.
Вестник вчера в 09:57
Общество
Еще четыре человека умерли от коронавируса в Ростовской области
За сутки число летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией в Ростовской области выросло до 16.
Kursk.com 04:51
Общество
Для акции к 9 Мая челябинский ТЦ представил фото Гитлера
Представителям торгово-развлекательного центра «Космос» пришлось извиняться за действия своего сотрудника, который опубликовал фото Адольфа Гитлера.
Ридус вчера в 03:56
Космос
МГУ расскажет о добыче редких металлов на Луне
Пресс-служба МГУ сообщила, что 7 мая в рамках экспертной площадки МГУ «Диалог о настоящем и будущем» пройдет дискуссия «Космические кладовые Земли», в рамках которой эксперты расскажут о перспективах добычи редких металлов на Луне.
Аргументы и Факты вчера в 04:01
Общество
Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным
"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавиурусной инфекции в пятницу.
РИА Новости 03:44
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по делу об убийстве
Бывшего депутата Законодательного Собрания Краснояского края, бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в убийстве.
АБН вчера в 02:30
Общество
Пациентка назвала пребывание в обсервации Петербурга «кромешным адом»
«Кромешным адом» назвала пребывание во временном госпитале для больных с легкой формой COVID-19 петербурженка Оксана Кутафина-Шишлова 7 мая на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 03:55
Игры
Humble Bundle дарит Steam-версию стратегии Ashes of the Singularity: Escalation
Ashes of Singularity: Escalation – научно-фантастическая стратегия в реальном времени от разработчиков Sins of a Solar Empire, в которой человечеству предстоит сразиться с машинами, угрожающими существованию людской расы.
Городской портал Новый Нижний 04:00
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
RT на русском вчера в 03:55
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Культура
РЖД запустили онлайн-проект «Дороги Победы»
В онлайн-проекте «Дороги Победы» раскрываются малоизвестные факты о работе железнодорожного транспорта в период Великой Отечественной войны, рассказали ИА «Город героев» в службе корпоративных коммуникаций ОАО «РЖД».
Город героев вчера в 10:57
Общество
Минздрав рассказал об остатке коек для больных с коронавирусом
Мурашко добавил, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 1,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 06:05
Политика
Путин выступил с обращением к народу Австрии по местному телевидению
Президент России Владимир Путин выступил по австрийскому телеканалу ORF2, поздравив народ Австрии с 75-летием освобождения страны от нацизма.
РБК 05:54
Общество
Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски
По данным ИТ-компании «Платформа ОФД» (обрабатывает около 40 млн кассовых чеков, поступающих с более 900 тыс. онлайн-касс розничных магазинов и аптек по всей стране), средняя цена маски в Москве с 1 по 6 мая составила 172 руб. (сюда входят как одноразовые, так и многоразовые).
РБК вчера в 20:00
Политика
Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую мировую
У России нет и не может быть чувства вины за развязывание Второй мировой войны.
Вести.Ru 05:38
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
Общество
В Самарской области коронавирус обнаружили в новых городах
В пятницу, 8 мая, в Самарской области зафиксировали 59 новых случаев заражения коронавирусом.
ГТРК Самара 04:20
Шоу-бизнес
У Марии Иваковой обнаружили коронавирус
У актрисы и телеведущей Марии Иваковой обнаружили коронавирус. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Рамблер вчера в 11:40
Общество
Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане
Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Lenta.ru 06:12
Общество
Сроки активного распространения коронавируса назвали в Минздраве
Внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова во время интервью телеканалу «Россия 24» назвала конкретные сроки распространения коронавируса.
Live24 вчера в 13:23
Политика
Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне
RT на русском 05:17