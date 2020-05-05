– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Экономика На Кубани расширили перечень отраслей экономики для оказания господдержки В Краснодарском крае постановлением губернатора расширен список отраслей экономики для оказания господдержки во время карантина.

Армия и оружие В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера. 17

Политика Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны. 78

Технологии Илон Маск начнет чипировать людей уже в 2020 году Маск уверен, что с помощью решений Neuralink можно будет не только успешно лечить болезнь Паркинсона или Альцгеймера, но и "сохранить и усилить" функции мозга у здоровых людей. 37

Происшествия Пассажирский лайнер насмерть сбил человека на посадочной полосе Авария произошла с пассажирским лайнером, следовавшим из Далласа в Остин, штат Техас.

Происшествия Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году. 4

Происшествия Красноярца арестовали за публикацию в социальных сетях Мужчина разместил в социальных сетях запрещённые материалы. Суд постановил арестовать его на восемь суток.

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Космос МГУ расскажет о добыче редких металлов на Луне Пресс-служба МГУ сообщила, что 7 мая в рамках экспертной площадки МГУ «Диалог о настоящем и будущем» пройдет дискуссия «Космические кладовые Земли», в рамках которой эксперты расскажут о перспективах добычи редких металлов на Луне. 3

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Общество Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника. 132

Шоу-бизнес У Марии Иваковой обнаружили коронавирус У актрисы и телеведущей Марии Иваковой обнаружили коронавирус. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте. 4

Общество Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.