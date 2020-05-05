– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

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Здоровье Владимир Уйба предупредил о росте числа заболевших коронавирусом в Коми Видео пресс-службы главы Коми На 6 мая в Коми подтверждены 726 случаев заболевания коронавирусом, прирост за сутки составил 28 человек.

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Культура Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет. 21

Кино Россияне назвали любимые фильмы о войне Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС. 63