Экономика

Газета.RuГазета.RuСилуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Читать в источнике
Комментировать1,3K
с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомости05 мая в 17:00

Подробнее о событии

«Ввод налога ударом не будет, у большинства граждан нет сбережений вообще». Эксперт о рокировке вкладов

ФедералПресс07 мая в 02:23

Силуанов заявил, что в России не планируют заморозок и конвертаций депозитов

ТАСС05 мая в 18:12

Минфин не планирует замораживать депозиты населения в будущем

Life.ru05 мая в 19:26

Силуанов не увидел путей для оттока вкладов после введения НДФЛ на доход по ним

Интерфакс05 мая в 19:20

Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется

РИА Новости05 мая в 18:41

Силуанов: заморозок и конвертаций вкладов россиян не планируется

ТК Звезда05 мая в 18:32

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Московский Комсомолец06 мая в 06:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 01:15, Ашберн
Общество

Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили о своем звонке мэру Праги Зденеку Гржибу.
РБК вчера в 11:15
305
Происшествия

Стало известно о ходе расследования дела об убийстве Старовойтовой

Взгляд.ру вчера в 19:55
3
Общество

В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
Известия вчера в 17:49
444
Происшествия

В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии

Суд в Оренбургской области арестовал на два месяца священнослужителя, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении троих детей.
РИА Новости вчера в 08:47
215
Шоу-бизнес

Клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров

РИА Новости 07 мая в 22:05
25
Армия и оружие

Второй самолет с российскими военными специалистами вернулся из Италии

Известия вчера в 19:38
12
Общество

Ученый назвал способы дезинфекции масок

После использования все защитные маски представляют опасность для человека и требуют дезинфекции, в том числе и перед утилизацией, об этом АГН "Москва" заявил доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", кандидат химических наук Георгий Фролов.
РИА Новости вчера в 22:16
9
Здоровье

В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом

Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:50
180
Общество

Власти Москвы объяснили нормы масочного режима

Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета вчера в 15:16
372
Шоу-бизнес

С котом и в нижнем белье: Волочкова вышла на прогулку на карантине

Волочкова держала на руках большого белого кота Лакки, такого пушистого, что за ним скрылась почти вся фигура балерины.
Popcornnews.ru вчера в 08:14
43
Музыка

Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer

Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
148
Общество

«Северсталь» предложила главам четырех регионов ввести карантин

Нью-Йорк, США, 9 мая 2020, 06:38 — REGNUM Руководство группы «Северсталь» обратилось к главам четырёх регионов России, в которых работают предприятия компании, с предложением ввести там карантинные меры.
REGNUM вчера в 23:38
1,1K
Общество

Во Владивостоке отменили авиапарад в честь 75-летия Победы

РБК вчера в 22:34
11
Общество

Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы

МИР 24 вчера в 23:42
Армия и оружие

Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM вчера в 17:02
3K
Кино

Появилось новое фото со съемок сиквелов «Аватара»

Продюсер Джон Ландау опубликовал в Facebook новое фото со съемочной площадки сиквелов «Аватара».
Культуромания 07 мая в 02:19
25
Общество

Названы российские регионы, которым угрожает засуха

Дефицит осадков весной привел к формированию условий для почвенной засухи в ряде регионов России.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 03:43
566
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия 07 мая в 02:07
2,7K
Футбол

Мельгарехо: я могу покинуть «Спартак»

Газета.Ru вчера в 15:44
Общество

За приказ о коронавирусе накажут главврача больницы Кузбасса

Работодатель не имеет права наказывать сотрудника за то, что тот заразился коронавирусом.
ВашГород.ру вчера в 22:30
32
Космос

Раскрыта загадка атмосферы Юпитера

Sibnet Новости вчера в 10:38
Общество

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 19:46
345
Происшествия

В Бердске выявили четверых заболевших коронавирусом

В Бердске выявили четверых заболевших коронавирусом - их госпитализируют в инфекционную больницу.
АиФ Новосибирск 00:34
Технологии

Илон Маск начнет чипировать людей в 2020 году

Маск рассказал, что в перспективе компания выйдет на тот уровень, когда человек сможет передавать в мозг информацию из компьютера.
ФАН вчера в 10:12
254
Общество

В Алтайском крае ввели масочный режим

В Алтайском крае работают предприятия сферы бытового обслуживания, магазины непродовольственных товаров.
Вести Алтай вчера в 11:25
79
Политика

США назвали условие для продления договора СНВ

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года.
РИА Новости вчера в 17:53
321
Общество

Российским вузам приказали проводить выпускные экзамены дистанционно

Москва, 9 мая 2020, 01:43 — REGNUM Подготовить и провести выпускные экзамены применением дистанционных технологий в российских вузах распорядился 8 мая министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
REGNUM вчера в 18:43
22
Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
1,3K
Происшествия

В Новосибирской области зарегистрировано 67 новых случаев коронавируса

7 мая в Новосибирской области число пациентов с коронавирусом выросло на 67 человек.
Atas.info 07 мая в 01:01
466
Общество

На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой

Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС вчера в 11:48
448
Как работают Яндекс.Новости?
Главное