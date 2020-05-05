– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Общество Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. 2,2K

Здоровье Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19. 98

Шоу-бизнес Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице. 9

Гаджеты Серия Redmi Note 8 продана в количестве более 30 млн Было сказано, что за все существование линейки смартфонов Note 8 на мировом рынке, объёмы продаж уже превысили 30 млн экземпляров.

Общество ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook Администрация Высшей школы экономки объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широки резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.

Экономика ЦБ спрогнозировал начало снятия ограничений в России В своем базовом прогнозе Центробанк России исходит из того, что ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, будут постепенно сниматься уже в июне. 2

Шоу-бизнес Анна Ковальчук показала подросшего сына Совсем недавно Добрыня отмечал свой первый юбилей – 10-й день рождения, и к текущему времени Ковальчук всего лишь несколько раз показала мальчика своим поклонникам.

Единоборства Александр Емельяненко хочет провести бой с Тайсоном Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что не против провести поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Майком Тайсоном. 9

Общество Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции. 20