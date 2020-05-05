Экономика
Газета.RuСилуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
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Силуанов не увидел путей для оттока вкладов после введения НДФЛ на доход по ним
Интерфаксвчера в 19:20
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Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Российская газета вчера в 02:31
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
Игры
Видео: анонсировано дополнение Mortal Kombat 11: Aftermath с Робокопом
Трейлер был опубликован 6 мая на YouTube-канале PlayStation Europe. Релиз нового дополнения состоится 26 мая 2020 года.
REGNUM 11:06
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
Газета.Ru 15:52
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»
Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 15:09
Здоровье
Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
РИА Новости 15:23
Шоу-бизнес
Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru 12:15
Футбол
Кокорин перевел миллион рублей на лечение тяжелобольной девочки
РИА Новости 15:14
Гаджеты
Серия Redmi Note 8 продана в количестве более 30 млн
Было сказано, что за все существование линейки смартфонов Note 8 на мировом рынке, объёмы продаж уже превысили 30 млн экземпляров.
Газета DAILY 13:42
Здоровье
Врач «красной зоны» назвал самую «страшную» особенность COVID-19
Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости 18:03
Политика
Чехия усилит защиту дипломатов в Москве после сноса памятника Коневу
Чехия отправит агентов службы безопасности на защиту дипломатов, работающих в Москве.
Lenta.ru 18:51
Общество
«Мне очень больно есть»: как выглядит девушка с самыми большими губами
В Интернете все обсуждают новую «звезду» Instagram. Ею стала девушка из Болгарии Андреа Иванова (22).
Peopletalk 04:13
Общество
ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook
Администрация Высшей школы экономки объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широки резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
РИА Новости 16:09
Здоровье
В иркутской больнице коронавирус выявили у 24 пациентов и 12 медиков
Тестирование на коронавирус в Иркутской городской больнице №1 выявило заражение COVID-19 24 пациентов и 12 медиков, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
РИА Новости 09:31
Здоровье
Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области
Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27
Экономика
ЦБ спрогнозировал начало снятия ограничений в России
В своем базовом прогнозе Центробанк России исходит из того, что ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, будут постепенно сниматься уже в июне.
Lenta.ru 18:39
Общество
Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров
Вечерняя Москва 08:31
Шоу-бизнес
Анна Ковальчук показала подросшего сына
Совсем недавно Добрыня отмечал свой первый юбилей – 10-й день рождения, и к текущему времени Ковальчук всего лишь несколько раз показала мальчика своим поклонникам.
Bimru.ru 10:07
Единоборства
Александр Емельяненко хочет провести бой с Тайсоном
Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что не против провести поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Майком Тайсоном.
Спорт БИЗНЕС Online 02:15
Общество
Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области
В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru 15:37
Шоу-бизнес
Разведенная Адель показала результат похудения на 45 килограмм
По информации издания Daily Mail, певица сбросила 45 килограммов.
Народные новости 14:00
Общество
В Швеции назвали две главные меры по борьбе с вирусом
Напомним: в Швеции не стали вводить ограничения из-за коронавирусной инфекции.
МонаВиста вчера в 10:12
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество
Девятиклассники в России могут остаться без ОГЭ
Девятиклассники в России в этом году могут остаться без основного государственного экзамена (ОГЭ).
Сусанин вчера в 09:30
Наука
Ученые выяснили, что производители детских смесей преувеличивают их пользу
В некоторых случаях производители ссылаются на исследования, которые не дали однозначных выводов, в других - на результаты, которые исследователи не подтвердили, а иногда и вовсе оставляют заявления без обоснования.
ТАСС Наука 18:54
Здоровье
Уволен главврач липецкой областной психоневрологической больницы
В Липецком областном психоневрологическом диспансере выявлен дефицит медицинских халатов для персонала.
Kursk.com 13:48
Политика
В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов
По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости вчера в 20:30