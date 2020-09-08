Дефицит бюджета РФ в 2020 году может составить около 4% ВВП, сообщил министр финансов России Антон Силуанов в ходе стратегической сессии Московского финансового форума.

С чего всё началось Силуанов: дефицит бюджета России по итогам года составит около 4% ВВП Дефицит бюджета РФ по итогам текущего года составит около 4% ВВП, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума. ТАСС вчера в 10:06