Силуанов оценил возможный дефицит бюджета 2020 года в примерно 4% ВВП
Смотрите также
Пашаев подал жалобу на приговор Ефремову
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Страны G7 проинформированы о выводах экспертов по диагнозу Навального
Анастасия Макеева призналась, почему развелась с третьим мужем
Тихановская выступила с обращением к гражданам России
Apple проведет презентацию 15 сентября без iPhone 12
Кравцов заявил, что ему предлагали вывезти Колесникову за границу
Лукашенко может посетить Москву на следующей неделе. Дата
Фильм Андрея Кончаловского показали на Венецианском кинофестивале
Правительство одобрило выплаты безработным на детей в сентябре
Появилось видео перехвата Су-27 самолётов-разведчиков США и Швеции
Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»
Чак Норрис поздравил с Днем города жителей Якутска
Разработчик рассказал об особенностях подлодок РФ нового поколения
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
На острове Лесбос сгорел крупный лагерь мигрантов
Мишустин сообщил о постепенном восстановлении российской экономики
Госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП, заявил Силуанов
Министр финансов рассказал о дефиците бюджета и помощи гражданам
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
Тихановская выступила с обращением к гражданам России
МИД России ответил на призыв G7 расследовать инцидент с Навальным
Правительство одобрило выплаты безработным на детей в сентябре
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»
AstraZeneca объявила о приостановке испытания вакцины от коронавируса
ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов
Замглавы Минэнерго Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве
Пашаев подал жалобу на приговор Ефремову
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Дефицит бюджета РФ в 2020 году может составить около 4% ВВП, сообщил министр финансов России Антон Силуанов в ходе стратегической сессии Московского финансового форума.В источнике
С чего всё началось
Силуанов: дефицит бюджета России по итогам года составит около 4% ВВП
Дефицит бюджета РФ по итогам текущего года составит около 4% ВВП, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.
ТАССвчера в 10:06
Подробнее о событии