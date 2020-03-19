Запасов прочности у нас достаточно для того, чтобы профинансировать все наши обязательства - и даже не только социальные.

России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".

Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть

Здоровье Медицинская маска оказалась бесполезной против коронавируса Напомним, по состоянию на 19 марта в России выявлено 199 случаев коронавируса, 10 из них – в Петербурге.

Общество Российские школы уйдут на длительные каникулы В российских школах с понедельника, 23 марта, будут объявлены каникулы, которые продлятся до 12 апреля включительно.

Происшествия Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.

Общество Назван возможный очаг коронавируса в Европе Европейские туристы потенциально могли «подхватить» коронавирус на горнолыжном курорте Ишгль в Австрии, сообщает немецкая газета Der Spiegel.

Политика Меркель обратилась к нации из-за пандемии коронавируса Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в обращении к нации из-за коронавируса, что страна нуждается в солидарности, сравнимой с той, что была проявлена в годы Второй мировой войны.

Хоккей У российского игрока НХЛ нашли коронавирус Защитник клуба «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев стал первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), у которого был выявлен коронавирус.

Энергетика Леонид Федун признал «катастрофическими» цены на нефть Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.

Происшествия У бывшего вице-мэра Воронежа провели обыски Воронеж, 18 марта 2020, 14:15 — REGNUM Следственные действия проводят сотрудники силовых структур в отношении бывшего вице-мэра Воронежа, а ныне директора областного Агентства по инновациям и развитию (АИР) Алексея Антиликаторова 18 марта.