Коронавирус
ИнтерфаксСилуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть
России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".
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Запасов прочности у нас достаточно для того, чтобы профинансировать все наши обязательства - и даже не только социальные.
— Антон Силуанов, российский экономистГазета.Ru 14:28
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Силуанов: при нынешних ценах на нефть в России хватит резервов для выполнения всех обязательств
Комсомольская правда13:54
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
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В начале марта участники заседания ОПЕК+ не сумели найти компромисс в новой сделке по сокращению добычи нефти.
Футбол
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Общество
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Следователи возбудили дело по факту смерти в больнице 8-летней девочки, которая врезалась в дерево во время тренировки на горнолыжном склоне спортшколы олимпийского резерва на Камчатке, сообщает краевое СУСК РФ.
Армия и оружие
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Общество
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Наставник санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак считает, что УЕФА поступил правильно, перенеся сроки проведения чемпионата Европы по футболу с 2020 на 2021 год.
Общество
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Технологии
Сбербанк тестирует технологию приёма безналичной оплаты смартфоном
Приложение Tap on Phone, позволяющее использовать смартфон как терминал для приёма безналичной оплаты, тестируется Сбербанком.
Армия и оружие
США не смогли отследить подлодку проекта «Борей»
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Тольяттинская компания "ВИС-Авто", известная своими проектами на базе Lada 4x4, "засветила" новую модель - сверхпроходимый пикап с шинами низкого давления, у которого пока нет названия.
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