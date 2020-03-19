Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксСилуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть

России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".
Читать в источнике
Комментировать94
Антон Силуанов
Запасов прочности у нас достаточно для того, чтобы профинансировать все наши обязательства - и даже не только социальные.
— Антон Силуанов, российский экономистГазета.Ru 14:28

Подробнее о событии

К нефти применили коронный прием

Российская газета16:19

Силуанов: при нынешних ценах на нефть в России хватит резервов для выполнения всех обязательств

Комсомольская правда13:54

Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть

Интерфакс14:37

Силуанов заявил о выполнении всех соцобязательств РФ при текущих нефтяных ценах

Газета.Ru14:28

Силуанов оценил влияние нефтяных цен на инфляцию и выплату пенсий

РБК14:14

Силуанов: России хватит резервов минимум на шесть лет

Коммерсантъ15:21

Силуанов: власти РФ выполнят все соцобязательства при нынешних ценах на нефть или ниже

ТАСС13:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 20:24, Ашберн
Происшествия

В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды

РБК 16:00
Здоровье

Итальянский хирург заявила о критической ситуации в госпиталях

В итальянских больницах не хватает средств помощи больным. Об этом заявила журналистам хирург из медицинского учреждения в Бергамо.
News.ru 14:22
Наука

Россия начала испытания вакцины от коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал прототипы вакцин от коронавируса и приступил к испытаниям на лабораторных животных.
Известия 20:10
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Общество

Из Черногории вывезли более 550 российских туристов

Россия эвакуировала из Черногории двумя рейсами «Победы» и одним рейсом S7 более 550 туристов, сообщили в посольстве России.
Коммерсантъ 18:56
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 16:07
Экономика

Кабмин ввёл отсрочку по уплате страховых взносов для малого бизнеса

Как заявил на заседании кабмина председатель правительства Михаил Мишустин, вводится отсрочка по уплате страховых взносов.
RT на русском 08:28
Происшествия

В Лондоне началось мародерство из-за коронавируса

В Лондоне злоумышленники стали чаще нападать на супермаркеты на фоне пандемии коронавируса, сообщила 19 марта Daily Mail.
Известия 19:45
Общество

Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса

Италии не хватает персонала, аппаратов искусственного дыхания и масок. Из Китая прилетел еще один борт с врачами и медикаментами.
Вести.Ru 14:40
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 09:02
Армия и оружие

Подлодки Северного флота готовятся к испытаниям гиперзвукового оружия

В ближайшей перспективе наши подводные лодки начнут испытывать гиперзвуковое оружие.
RT на русском 19:06
Политика

Трамп отменит июньскую встречу с лидерами G7 из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров Группы семи (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции.
ТАСС 19:55
Финансы

Банк России начинает продажу валюты из ФНБ

Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
REGNUM 06:12
Экономика

Федун считает, что Россия преодолеет экономический кризис

В начале марта участники заседания ОПЕК+ не сумели найти компромисс в новой сделке по сокращению добычи нефти.
ProstoProSport 14:41
Футбол

Ари заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свои последние высказывания о состоянии дел с числом инфицированных коронавирусом на территории России.
Metaratings 16:38
Общество

В России создали Альянс по борьбе с коронавирусом

В России создан Альянс по борьбе с коронавирусом, который займется тестированием населения на COVID-19, сообщила пресс-служба правительства по итогам селекторного совещания премьера Михаила Мишустина с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), "Яндекса" и Mail.ru Group.
Интерфакс 10:54
Происшествия

В Новосибирске зафиксирован второй заболевший коронавирусом

В Новосибирске зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом. На этот раз инфекцию завезли из Италии, передает ГТРК "Новосибирск".
Вести.Ru 15:25
Происшествия

На Камчатке девочка погибла на горнолыжной тренировке

Следователи возбудили дело по факту смерти в больнице 8-летней девочки, которая врезалась в дерево во время тренировки на горнолыжном склоне спортшколы олимпийского резерва на Камчатке, сообщает краевое СУСК РФ.
РИА Новости 20:04
Армия и оружие

Коронавирус отменяет крупные военные учения

Военные учения НАТО «Защитник Европы 2020» были отменены из-за пандемии COVID-19.
HotGeo вчера в 04:25
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС вчера в 17:03
Космос

SpaceX планирует провести тестовый полет Crew Dragon в мае

Дни24 09:34
Общество

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

У князя Монако Альбера II подтверждено заражение коронавирусом, сообщает Business Insider со ссылкой на сообщение княжеского дворца.
Ведомости 11:48
Футбол

Семак высказался о переносе Евро-2020

Наставник санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак считает, что УЕФА поступил правильно, перенеся сроки проведения чемпионата Европы по футболу с 2020 на 2021 год.
ProstoProSport 14:10
Общество

«Ведомости» временно сменили название из-за коронавируса

Газета "Ведомости" временно сменила название на "Вседомой" из-за коронавируса.
Газета.Ru 19:32
Технологии

Сбербанк тестирует технологию приёма безналичной оплаты смартфоном

Приложение Tap on Phone, позволяющее использовать смартфон как терминал для приёма безналичной оплаты, тестируется Сбербанком.
News.ru 07:42
Армия и оружие

США не смогли отследить подлодку проекта «Борей»

Американский флот в 2015 году не смог обнаружить подлодку во время перехода с Северного флота на Тихоокеанский.
Российская газета 02:40
Авто

Lada 4x4 превратили в очень крутой снегоболотоход

Тольяттинская компания "ВИС-Авто", известная своими проектами на базе Lada 4x4, "засветила" новую модель - сверхпроходимый пикап с шинами низкого давления, у которого пока нет названия.
Вести.Ru 10:26
Фигурное катание

Загитова показала, как защищается от коронавируса

Спорт-Экспресс 01:35
Общество

Особое мнение: Виктор Шендерович

В.Шендерович: Как только Владимир Владимирович сказал, что оснований для паники нет – немедленно все сели и поехали в Ашан В. Шендерович― Я на самоограничении.
Эхо Москвы 14:27
Игры

Вышла демоверсия Resident Evil 3 Remake

CyberSport.ru вчера в 23:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное