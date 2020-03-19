Запасов прочности у нас достаточно для того, чтобы профинансировать все наши обязательства - и даже не только социальные.

России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".

Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть

Здоровье Названа общая черта жертв коронавируса В Италии на 18 марта жертвами коронавируса, распространяющегося воздушно-капельным путём, стали более 2970 человек, а общее число выздоровевших пациентов превысило 4000, сообщал NEWS.ru.

Экономика Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.

Политика Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает Reuters.

Политика Поляки захотели присоединить Калининградскую область В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе.

Политика Жириновский раскритиковал Шнурова за его слова о принадлежности Крыма Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике лидера группы "Ленинград" и политика Сергея Шнурова, после того как тот насчет принадлежности Крыма заявил следующее: "Поживем — увидим".

Здоровье Врач рассказал о главной ошибке умершей пациентки с COVID-19 В связи с пандемией COVID-19 в Москве вводят ограничительные меры: школьники с понедельника будут учиться дистанционно, а многие взрослые переведены на удаленную работу.

Экономика Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки бизнеса, в частности, туристического и развлекательного, который терпит убытки из-за коронавируса.

Экономика Раскрыты последствия обесценивания рубля для рынка недвижимости Аналитики раскрыли количество уникальных посетителей базы недвижимости ЦИАН в периоды высокой курсовой волатильности: выяснилось, что падение рубля увеличило покупательскую активность на 42 процента.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Общество В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса Общее количество случаев заболевания в РФ за сутки достигло 199 Фото: flickr.com/Esparta PalmaFollow В РФ могут усилить ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве.

Здоровье В России еще 52 человека заразились коронавирусом В России за последние сутки еще 52 человека заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.

Гаджеты Nokia представила новый антикризисный смартфон. Чем он хорош? Было представлено три модели смартфонов - Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3 и Nokia 1.3, а также новый кнопочный телефон Nokia 5310 из линейки Originals.

Космос Астрономы определили химический состав близлежащего звездного потока Проводя оптические спектроскопические наблюдения с высоким разрешением близлежащего звездного потока, известного как Рыбы-Эридан, астрономы обнародовали важную информацию о его химической природе.