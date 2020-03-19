Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксСилуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть

России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".
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Антон Силуанов
Запасов прочности у нас достаточно для того, чтобы профинансировать все наши обязательства - и даже не только социальные.
— Антон Силуанов, российский экономистГазета.Ru 14:28

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