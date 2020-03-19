Финансы
ИнтерфаксСилуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть
России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".
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Запасов прочности у нас достаточно для того, чтобы профинансировать все наши обязательства - и даже не только социальные.
— Антон Силуанов, российский экономистГазета.Ru 14:28
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Силуанов: при нынешних ценах на нефть в России хватит резервов для выполнения всех обязательств
Комсомольская правда13:54
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