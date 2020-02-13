Экономика
ИзвестияСилуанов огласил стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка
Министр финансов России Антон Силуанов назвал стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка правительством у ЦБ. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает «РИА Новости».
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Происшествия
Калининградский убийца оставил записку
Записку и патроны нашли следователи при обыске квартиры убийцы из Калининграда.
Гаджеты
Специалисты оценили ремонтопригодность смартфона Samsung Galaxy Z Flip
Специалисты оценили ремонтопригодность нового смартфона Samsung Galaxy Z Flip со складывающимся экраном.
Футбол
Кокорин хочет заключить с «Зенитом» контракт на 4 миллиона евро
Спортсмен предложил «Зениту» заключить соглашение на 3 года. Платить ему клуб должен 4 миллиона евро в год.
Армия и оружие
В Иране заявили о возможности войны с США после убийства Сулеймани
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что исламская республика была близка к войне с США после убийства генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Происшествия
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,7
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.
Экономика
В России может снизиться размер выплат по ипотеке
В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.
Автоспорт
Формула 1. «Альфа Таури» показала новый болид Квята и Гасли
Команда, за которую выступает российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят в межсезонье сменила не только название, но и дизайн болида.
Биатлон
Драчев сообщил, что Халили приедет в расположение сборной для участия в эстафете на чемпионате мира
По словам функционера, 21-летний биатлонист приедет в расположение национальной команды для участия в эстафетной гонке.
Происшествия
Два человека погибли в аварии на проспекте Победы в Казани
После удара из авто вылетел двигатель, вырвало колесо. В салоне находились три человека.
Общество
Сбежавшая от карантина петербурженка не заражена коронавирусом
Тест на коронавирус, сданный петербурженкой Аллой Ильиной, самовольно покинувшей инфекционную больницу имени С. П. Боткина после возвращения из Китая, показал отрицательный результат, сообщил ее юридический представитель Виталий Черкасов 16 февраля корреспонденту ТАСС.
Общество
Кардиологи объяснили, как вдвое снизить риск сердечного приступа
Непродолжительный дневной сон два раза в неделю снижает риск развития сердечного приступа на 48%, выяснили специалисты из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Музыка
Лидер группы Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Общество
Шторм «Деннис» обрушился на Уэльс
Шторм "Деннис" обрушился на север страны. Поступали сообщения о массивных волнах на побережье о и сильных ветрах со скоростью до 113 км/ч.
Авто
Специалисты выяснили, с каким пробегом лучше не покупать автомобиль
Как сообщает ToDay News Ufa источник РГ, при покупке автомобиля, уже побывавшего в руках другого автомобилиста, следует обратить внимание на следующее: Слишком большой или слишком маленький пробег.
Общество
Подругу акциониста Павленского задержали во Франции
Политика
США задумались о запрете поставок в Китай авиадвигателей
Власти США могут запретить поставки в Китай авиадвигателей, произведенных американской корпорацией General Electric и французской Safran, сообщают СМИ.
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Спорт
Большунов стал вторым в гонке преследования на «Ски Тур»
Российский лыжник Александр Большунов финишировал вторым в гонке преследования на многодневке "Ски Тур", которая проходит в Эстерсунде.
Происшествия
Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство
Политика
МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой
Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
Общество
ФСБ задержала в Азовском море судно с украинцами
Кино
«Лед 2» установил рекорд в премьерный день показа
Романтическая картина обошла прошлого рекордсмена — историческую картину "Т-34". премьерная касса военного фильма 1 января 2019 года составила 114 миллиона рублей, напоминает Kinopoisk.ru Между тем, рекорд российского проката по-прежнему удерживает блокбастер "Мстители: Финал", собравшие в первый день космические 436 миллионов рублей.
Футбол