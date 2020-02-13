Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
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Минфин допустил выкуп всего пакета Сбербанка уже в 2020 году

РБК06:38

Кому выгодна продажа Сбербанка?

URA.Ruвчера в 13:20

Силуанов огласил стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка

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Как получить выгоду, продав что-то самому себе. Объяснение на примере Сбербанка

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Силуанов сообщил, что правительство одобрило поправки в бюджет на трехлетку

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Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

RT на русском06:22

Силуанов оценил выкупаемый правительством пакет Сбербанка в 2,5 трлн рублей

Коммерсантъ05:33
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Политика

Нидерланды отказались передать России производство по делу о MH17

Амстердам отклонил запрос Москвы на передачу российской стороне уголовного производства в отношении трех россиян по делу о крушении MH17, заявил министр юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус, выступая перед членами национального парламента.
РИА Новости 05:44
Транспорт

14 станций МЦД получат новые названия

Часть станций получат единые названия со станциями МЦК и метро, с которыми образуют транспортно-пересадочные узлы.
Российская газета 02:42
Общество

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

РБК 04:55
Общество

Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Количество зараженных новым коронавирусом на круизном корабле Diamond Princess в Японии увеличилось до 218.
iReactor вчера в 23:02
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Космос

Эксперт назвал главное качество, необходимое космонавтам

Газета Кемерова вчера в 21:55
Общество

MWC 2020 официально отменена из-за коронавируса

Организаторы ежегодной выставки мобильных технологий, которая должна была состояться в Барселоне, пришли к решению отменить мероприятие из-за угрозы распространения коронавируса.
Ридус 06:12
Происшествия

Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку

Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 03:40
Политика

В Кремле прокомментировали обращение учёных из-за дела «Сети»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на обращение учёных в поддержку фигурантов дела «Сети»*.
RT на русском 05:07
Игры

Prince of Persia: The Dagger of Time: VR-версия уже анонсирована

Игра Prince of Persia: The Dagger of Time оказалась кооперативным VR, жанр – побег из комнаты.
LoginCasino.com 05:03
Происшествия

В Волгограде детскую музыкальную школу затопило кипятком

Znak.com 05:11
Экономика

Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Lenta.ru 03:58
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
Общество

В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»

Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
Газета.Ru 04:09
Культура

Стивен Кинг объяснил продажу прав на съёмку школьнице из Томска

Американский писатель Стивен Кинг рассказал, почему решил продать права на экранизацию своего рассказа «Женщина в комнате» томской школьнице за доллар.
News.ru 01:55
Общество

Выяснилось, от кого забеременела 13-летняя школьница из Железногорска

Krasnoyarskmedia.ru 05:51
Происшествия

В Туапсе закрыли дело против девушки, ранившей ножом насильника

Российская газета 05:31
Биатлон

Фуркад жестко ответил Резцовой на обвинения в применении препаратов

РИА Новости 06:09
Футбол

Ротенберг сообщил о согласии Кокорина перейти в «Сочи»

Владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин проведет оставшуюся часть сезона в его команде на правах аренды.
РБК 03:12
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

РБК 05:29
Гаджеты

Создатель Android прекратил существование своего стартапа

Компания Essential, основанная создателем Android Энди Рубиным в 2015 году, объявила о закрытии стартапа.
iReactor 04:50
Энергетика

ОПЕК из-за коронавируса снизила прогноз по росту спроса на нефть

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) снизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2020 году на 230 тыс. баррелей в сутки до 0,99 млн баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 08:17
Общество

Госдума приняла закон о выплатах призывникам

Госдума в третьем чтении приняла закон о выплатах для военнослужащих, проходящих службу по призыву, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.
REGNUM 04:39
Происшествия

Суд в Ростове сообщил о приговоре ученому за госизмену

РБК 02:55
Интернет

Названы опасные почти для всех пользователей приложения

Веб-приложения оказались опасны для почти всех пользователей сети: в 9 из 10 случаев злоумышленники могут найти уязвимость и атаковать посетителей ресурса.
Lenta.ru 06:36
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В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Известия 02:06
Происшествия

В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево

В Хабаровске задержали мужчину, который оставил своих несовершеннолетних сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте Следственного комитета.
РИА Новости 06:15
Гаджеты

Xiaomi официально представила флагманскую линейку Mi 10

Китайская компания Xiaomi официально представила линейку флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo.
REGNUM 04:50
Политика

В Раде категорически опровергли возможность поставок воды в Крым

Комитет Верховной рады Украины по правам человека категорически не поддерживает идею возобновления поставок воды в Крым, сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 04:15
Политика

Рейтинг доверия Путину упал вдвое

За последние два года рейтинг доверия Владимиру Путину упал почти в два раза – в декабре 2017 года он составлял 60%.
АМИТЕЛ вчера в 02:44
Как работают Яндекс.Новости?
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