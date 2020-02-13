Экономика
RT на русскомПравительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
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Политика
Нидерланды отказались передать России производство по делу о MH17
Амстердам отклонил запрос Москвы на передачу российской стороне уголовного производства в отношении трех россиян по делу о крушении MH17, заявил министр юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус, выступая перед членами национального парламента.
Транспорт
14 станций МЦД получат новые названия
Часть станций получат единые названия со станциями МЦК и метро, с которыми образуют транспортно-пересадочные узлы.
Общество
Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Количество зараженных новым коронавирусом на круизном корабле Diamond Princess в Японии увеличилось до 218.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Космос
Эксперт назвал главное качество, необходимое космонавтам
Общество
MWC 2020 официально отменена из-за коронавируса
Организаторы ежегодной выставки мобильных технологий, которая должна была состояться в Барселоне, пришли к решению отменить мероприятие из-за угрозы распространения коронавируса.
Происшествия
Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку
Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Политика
В Кремле прокомментировали обращение учёных из-за дела «Сети»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на обращение учёных в поддержку фигурантов дела «Сети»*.
Игры
Prince of Persia: The Dagger of Time: VR-версия уже анонсирована
Игра Prince of Persia: The Dagger of Time оказалась кооперативным VR, жанр – побег из комнаты.
Экономика
Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Общество
В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»
Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
Культура
Стивен Кинг объяснил продажу прав на съёмку школьнице из Томска
Американский писатель Стивен Кинг рассказал, почему решил продать права на экранизацию своего рассказа «Женщина в комнате» томской школьнице за доллар.
Общество
Выяснилось, от кого забеременела 13-летняя школьница из Железногорска
Происшествия
В Туапсе закрыли дело против девушки, ранившей ножом насильника
Футбол
Ротенберг сообщил о согласии Кокорина перейти в «Сочи»
Владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин проведет оставшуюся часть сезона в его команде на правах аренды.
Гаджеты
Создатель Android прекратил существование своего стартапа
Компания Essential, основанная создателем Android Энди Рубиным в 2015 году, объявила о закрытии стартапа.
Энергетика
ОПЕК из-за коронавируса снизила прогноз по росту спроса на нефть
Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) снизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2020 году на 230 тыс. баррелей в сутки до 0,99 млн баррелей в сутки.
Общество
Госдума приняла закон о выплатах призывникам
Госдума в третьем чтении приняла закон о выплатах для военнослужащих, проходящих службу по призыву, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.
Интернет
Названы опасные почти для всех пользователей приложения
Веб-приложения оказались опасны для почти всех пользователей сети: в 9 из 10 случаев злоумышленники могут найти уязвимость и атаковать посетителей ресурса.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Происшествия
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево
В Хабаровске задержали мужчину, который оставил своих несовершеннолетних сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте Следственного комитета.
Гаджеты
Xiaomi официально представила флагманскую линейку Mi 10
Китайская компания Xiaomi официально представила линейку флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo.
Политика
В Раде категорически опровергли возможность поставок воды в Крым
Комитет Верховной рады Украины по правам человека категорически не поддерживает идею возобновления поставок воды в Крым, сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
Политика
Рейтинг доверия Путину упал вдвое
За последние два года рейтинг доверия Владимиру Путину упал почти в два раза – в декабре 2017 года он составлял 60%.