Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Политика Нидерланды отказались передать России производство по делу о MH17 Амстердам отклонил запрос Москвы на передачу российской стороне уголовного производства в отношении трех россиян по делу о крушении MH17, заявил министр юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус, выступая перед членами национального парламента.

Транспорт 14 станций МЦД получат новые названия Часть станций получат единые названия со станциями МЦК и метро, с которыми образуют транспортно-пересадочные узлы.

Общество MWC 2020 официально отменена из-за коронавируса Организаторы ежегодной выставки мобильных технологий, которая должна была состояться в Барселоне, пришли к решению отменить мероприятие из-за угрозы распространения коронавируса.

Происшествия Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

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Общество Госдума приняла закон о выплатах призывникам Госдума в третьем чтении приняла закон о выплатах для военнослужащих, проходящих службу по призыву, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.

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Общество В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.

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Политика В Раде категорически опровергли возможность поставок воды в Крым Комитет Верховной рады Украины по правам человека категорически не поддерживает идею возобновления поставок воды в Крым, сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.