Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
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ЦБ расстается со Сбербанком, нефть и коронавирус. «Прайм» выбрал главные события недели

ПРАЙМ14 февраля в 08:30

Информация Банка России от 11 февраля 2020 г. "О продажах иностранной валюты в рамках бюджетного правила в связи с планируемой покупкой за счет средств ФНБ пакета акций ПАО "Сбербанк"

Гарант13 февраля в 08:46

Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно

ТАСС13 февраля в 06:26

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

RT на русском13 февраля в 10:01

Силуанов: правительство продолжит поддерживать начинания Грефа

Коммерсантъ13 февраля в 07:01

Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

РИА Новости13 февраля в 08:24

Правительство купит 50%+1 акцию Сбербанка у ЦБ за 2,5 триллиона рублей

Эхо Москвы13 февраля в 10:18
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Биатлон

Александр Логинов выиграл чемпионат мира по биатлону

Новости Саратова 05:06
Политика

Власти Костромской области объяснили слова губернатора о коррупции

Пресс-служба губернатора Костромской области прокомментировала заявление главы региона Сергея Ситникова о том, что борьба с коррупцией страшнее самой коррупции.
RT на русском 06:56
Футбол

Пляжный футбол. «Локомотив» и «Спартак» одержали по две победы

В Москве проходит чемпионат мира среди клубов по пляжному футболу.
Вести.Ru 13 февраля в 21:50
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском вчера в 21:23
Общество

Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
ТАСС 07:31
Политика

Дипломаты почтили память Черняховского на месте гибели в Польше

Российские дипломаты почтили память генерала Красной армии Ивана Черняховского, погибшего при освобождении Польши в 1945 году под Пененжно, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:30
Политика

Путин рассказал о своей идее, против которой были все

Остальных Путин попросил форсировать работу, чтобы к 1 сентября 2023 года младшие школьники по всей стране были обеспечены бесплатным качественным горячим питанием.
Вести.Ru 07:09
Фигурное катание

В Японии сняли документальный фильм о жизни Загитовой

Нева Спорт 06:25
Футбол

«Манчестер Сити» исключили из Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский клуб "Манчестер Сити" от еврокубков на два года.
Москва 24 14 февраля в 17:56
Происшествия

Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство

Газета.Ru вчера в 17:18
Шоу-бизнес

Собчак выложила фото с голой грудью

Телеведущая Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, опубликовала на своей странице в соцсети пикантный снимок.
Взгляд.ру 14 февраля в 07:13
Футбол

Самолет с футболистами «Уфы» на борту вместо Аликанте сел в Барселоне

Вместо места сборов самолет сел в Барселоне.
Sport24.ru 07:08
Политика

Глава МИД Польши назвал Россию угрозой Евросоюзу

Глава МИД Польши Яцек Чапутович считает Россию угрозой Евросоюзу, национальным интересам входящих в него стран.
РИА Новости 06:32
Происшествия

В Москве мужчина с ножом напал на прихожан в храме

Мужчина с ножом 16 февраля напал на прихожан в храме на Бакунинской улице в центре Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ведомости 02:43
Футбол

В «Сочи» рассказали, когда планируют объявить о переходе Кокорина

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, когда планируется объявить о переходе в команду арендованного у петербургского «Зенита» форварда Александра Кокорина.
RT на русском 06:28
Общество

Союз женщин России ответил на слова протоиерея о гражданских женах

Lenta.ru 06:22
Политика

Житель ЛНР дозвонился в прямой эфир украинского канала

Человек, представившийся жителем города Антрацит Луганской Народной Республики, дозвонился на украинский телеканал и рассказал собравшимся правду об ожиданиях от украинской власти.
Новостной фронт вчера в 03:42
Происшествия

Москвичка умерла, победив в конкурсе по поеданию пирожных

Молодая москвичка погибла, поучаствовав в конкурсе по поеданию пирожных в одном из баров в центре столицы.
Вести.Ru 05:04
Экономика

Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.
Коммерсантъ 14 февраля в 16:07
Шоу-бизнес

Лицо сына от Тимати впервые показала Анастасия Решетова

В середине октября 2019 года Анастасия Решетова родила рэперу Тимати наследника, мальчика назвали Ратмир.
Privet-Rostov.ru 14 февраля в 05:16
Общество

Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ

Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.
BFM.ru 05:22
Общество

«Кинопоиск» объяснил появление на сайте карты с украинским Крымом

РИА Новости 06:59
Происшествия

Застреливший семейную пару в Калининграде оставил предсмертную записку

По некоторым сведениям, в ходе обыска в квартире стрелка нашли предсмертную записку.
News.ru 07:13
Происшествия

Подругу Павленского арестовали во Франции вслед за ним

Подруга российского художника-акциониста Петра Павленского арестована за вмешательство в личную жизнь и распространение личной информации о другом лице без его согласия, сообщает в воскресенье телеканал BFM TV.
Интерфакс 05:48
Происшествия

На Казанском вокзале в посылке нашли снаряд

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен на Казнаском вокзале Москвы, сообщает МЧС.
Вести.Ru 05:50
Политика

Участники встречи по Ливии в Мюнхене учредили международный комитет

Участники международной встречи по Ливии в Мюнхене призвали стороны конфликта придерживаться перемирия.
ТАСС 05:58
Политика

Зеленский заявил о намерении провести выборы в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает провести выборы в Крыму.
Газета.Ru вчера в 07:07
Шоу-бизнес

Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева

Журналистская правда 01:40
Происшествия

В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

РИА Новости 03:27
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске

В День святого Валентина артистка давала концерт в Брянске. Концерт со слов Бузовой получился шикарным, встречали ее местные зрители тепло.
Privet-Rostov.ru 02:50
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