Никакой отмены бюджетных правил сейчас не обсуждается. Оно себя хорошо зарекомендовало как механизм снижения зависимости экономики от цен на нефть.

Правительство не обсуждает отмену бюджетного правила, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Глава Минфина указал, что оно хорошо себя зарекомендовало как механизм снижения зависимости экономики от цен на нефть.

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