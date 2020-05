США 22 мая уведомят Россию о выходе из Договора по открытому небу, сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей американской администрации.

Суд штата Вирджиния разрешил компании RMS Titanic Inc. поднять с затонувшего в 1912 году пассажирского судна "Титаник" радиопередатчик.

Клип Little Big на песню Hypnodancer попал в пятерку самых просматриваемых видео, сообщается в Instagram музыкального коллектива.

Американское издание We Are The Mighty окрестило машину «морским монстром», вспомнив грозное существо из кинематографа, холодную войну и советский экраноплан-ракетоносец «Лунь».