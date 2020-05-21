Финансы
Российская газетаСилуанов опроверг отмену бюджетного правила
Правительство не обсуждает отмену бюджетного правила, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Глава Минфина указал, что оно хорошо себя зарекомендовало как механизм снижения зависимости экономики от цен на нефть.
Читать в источнике
Оценить
Никакой отмены бюджетных правил сейчас не обсуждается. Оно себя хорошо зарекомендовало как механизм снижения зависимости экономики от цен на нефть.
— Антон Силуанов, российский экономистБудущее России. Национальные проекты 10:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Здоровье
Снижение объемов оказания онкологической помощи в Москве опровергли
В департаменте подчеркнули, что ни один оказывающий помощь онкобольным пациентам стационар не был закрыт или перепрофилирован для лечения людей с коронавирусом, а оказание помощи не прекращалось ни на один день.
Lenta.ru 03:54
Общество
Рособрнадзор объявил даты проведения ЕГЭ
Единый государственный экзамен по русскому языку пройдет в два дня — 2 и 3 июля. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в Рособрнадзоре.
Известия 10:38
Политика
Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года отложат
Президент России Владимир Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года будет отложен.
RT на русском 07:39
Общество
Доктор Мясников признался в «реально большом» заработке
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, признался, что получает «реально много денег».
Lenta.ru 11:11
Политика
СМИ сообщили о решении США выйти из Договора по открытому небу
США 22 мая уведомят Россию о выходе из Договора по открытому небу, сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей американской администрации.
РИА Новости 11:13
Кино
Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести
Коммерсантъ 19 мая в 18:36
Кино
Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II
Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
URA.Ru 06:43
Общество
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
Политика
В Москву доставили американские аппараты ИВЛ
В МИД России напомнили, что Россия ранее также безвозмездно передавала аппараты ИВЛ американцам.
BFM.ru 10:21
Гаджеты
Появление Core i9-10900K обрушило цены на Ryzen 9 3900X
Рекомендованная стоимость нового 10-ядерного Core i9-10900K составляет $488, тогда как в американской рознице его можно найти за $530.
3DNews 06:21
Общество
Помощник прокомментировал сообщения о заражении Кадырова коронавирусом
Глава Чечни Рамзан Кадыров лично контролирует ситуацию с коронавирусом в республике, «работа [оперативного] штаба идет под его личным контролем».
РБК 11:35
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Общество
Суд в США разрешил поднять передатчик с «Титаника»
Суд штата Вирджиния разрешил компании RMS Titanic Inc. поднять с затонувшего в 1912 году пассажирского судна "Титаник" радиопередатчик.
Деловое.ТВ 10:04
Происшествия
Отец пилота сгоревшего SSJ100 потребовал независимого расследования
Отец пилота отметил, что он сам, коллеги его сына и вся авиационная общественность надеются, что правоохранительные органы все-таки расследуют именно техническую составляющую дела.
РБК 07:45
Игры
Популярную ролевую игру «Ведьмак» можно забрать бесплатно и навсегда
В онлайн-магазине игр GOG проходит интересная акция — там мало того что раздают популярную ролевую игру "Ведьмак" бесплатно и навсегда, так еще за это отдают бочку карт для игры “Гвинт”.
Ferra 06:04
Общество
Собянин назвал дату тестирования на антитела к коронавирусу в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин предположил, что тестирование жителей столицы на антитела к коронавирусу может начаться 27 мая.
Lenta.ru 11:27
Армия и оружие
Армия Хафтара объявила о крупнейшей воздушной операции в Ливии
Силы Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара получили восемь боевых самолетов и объявили о скором начале крупнейшей воздушной операции в истории страны, сообщило турецкое издание «Сабах».
Взгляд.ру 09:57
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Общество
Москвичей с антителами к Covid‑19 могут обязать соблюдать карантин
Власти столицы могут обязать москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, соблюдать самоизоляцию до трех недель по рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг газета «Коммерсант».
РИАМО 04:08
Игры
Epic Games бесплатно раздают легендарную стратегию Civilization VI
Российская газета 11:15
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета вчера в 15:25
Музыка
Клип Little Big оказался среди пяти самых просматриваемых в мире
Клип Little Big на песню Hypnodancer попал в пятерку самых просматриваемых видео, сообщается в Instagram музыкального коллектива.
Neva.Today 18 мая в 22:58
Экономика
Госдума скорректировала новый законопроект в пользу арендодателей
Госдума скорректировала новый законопроект в пользу арендодателей В Госдуме прошло второе чтение скандального законопроекта, регулирующего отношения между арендаторами и владельцами коммерческой недвижимости.
Коммерсантъ 10:25
Экономика
Процедуру подачи электронной заявки на зарплатную субсидию упростили
Отправить через Личный кабинет заявление на субсидию ИП теперь могут без квалифицированной электронной подписи.
Главная книга 07:39
Армия и оружие
Россия разрабатывает «морского монстра» для охраны Севморпути
Американское издание We Are The Mighty окрестило машину «морским монстром», вспомнив грозное существо из кинематографа, холодную войну и советский экраноплан-ракетоносец «Лунь».
Политика Сегодня 18 мая в 11:14
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины.
Газета.Ru 03:59