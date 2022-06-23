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Силуанов отказался считать дефолтом прекращение выплат по госдолгу в валюте

Прекращение выплат по еврооблигациям в иностранной валюте не означает объявление Россией дефолта по внешнему госдолгу, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Forbes
Россия не отказывается от исполнения обязательств и «предпринимает все возможные действия, чтобы в полном объеме доводить средства до всех инвесторов», подчеркнул Силуанов.
Forbes
Переход на расчеты по госдолгу РФ в рублях спровоцирован только отказом зарубежных контрагентов проводить платежи в иностранной валюте, добавил министр.
ТАСС
Ситуация «не имеет ничего общего» с 1998 годом, когда России не хватало средств на погашение своих долгов, подчеркивал ранее Силуанов: «Деньги есть, и готовность платить тоже присутствует».
RTVI

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Силуанов отказался считать выплаты по внешнему госдолгу в рублях дефолтом
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