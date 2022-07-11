ТАСССилуанов: отмена санкций Запада снизила бы мировые цены на энергоносители и продовольствиеОтмена введенных Западом в отношении РФ ограничений привела бы к снижению мировых цен на энергоресурсы и продовольствие.ТАСС"Как долго будут сохраняться высокие цены на энергоресурсы, будет зависеть от динамики мировой экономики и длительности ограничений, введенных западными странами", - сказал Силуанов.ТАСССилуанов выразил уверенность, что Россия выигрывает от сложившейся на мировом энергетическом рынке ситуации.RT на русскомЦена газа в Европе 11 июля на открытии торгов снижалась на 11%, до отметки ниже $1600 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные торгов Лондонской биржи ICE.ВедомостиЧитать далееСвернутьФАНФАНРЕН ТВРоссийская газетаПодробнее о событииСилуанов: отмена антироссийских санкций привела бы к снижению мировых цен на энергоресурсыRT на русском19:00Силуанов назвал условие для спада высоких цен на сырьеВедомости17:01Самое цитируемоеГлава Минфина РФ Силуанов: Отмена санкций приведет к снижению цен на топливо и продуктыРоссийская газета18:42Силуанов: отмена санкций Запада снизила бы мировые цены на энергоносители и продовольствиеТАСС17:35Силуанов: снятие антироссийских санкций изменило бы мировые цены на энергоносителиФАН17:36Силуанов заявил, что отмена санкций помогла бы снизить мировые цены на энергоносителиLenta.ru17:36Силуанов: снятие антироссийских санкций снизит цены на энергоресурсыЭкономика сегодня18:08Показать ещёОценить9Поделиться