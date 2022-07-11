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Силуанов: отмена санкций Запада снизила бы мировые цены на энергоносители и продовольствие

Отмена введенных Западом в отношении РФ ограничений привела бы к снижению мировых цен на энергоресурсы и продовольствие.
ТАСС
"Как долго будут сохраняться высокие цены на энергоресурсы, будет зависеть от динамики мировой экономики и длительности ограничений, введенных западными странами", - сказал Силуанов.
ТАСС
Силуанов выразил уверенность, что Россия выигрывает от сложившейся на мировом энергетическом рынке ситуации.
RT на русском
Цена газа в Европе 11 июля на открытии торгов снижалась на 11%, до отметки ниже $1600 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные торгов Лондонской биржи ICE.
Ведомости

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