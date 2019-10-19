Финансы
Газета.RuСилуанов отреагировал на возможное снижение ключевой ставки ЦБ
Министр отметил, что правительство и он воспримет это, как "большой шаг". "Это же даст дополнительную возможность заимствований, дешевые деньги", - объяснил Силуанов. Глава Минфина России рассказал, что страна готова к снижению ставок.
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Мы будем только естественно приветствовать. Поэтому условия для этого есть. У нас инфляция будет в этом году ниже, чем мы планировали. Мы говорим, что она будет 3,5-3,6%. На следующий год вообще у нас в базовом прогнозе 3%, в целевом — под 4%
— Антон Силуанов, российский экономистПарламентская газета 19 октября в 10:01
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Силуанов рассказал о наличии условий для более решительного снижения ставки ЦБ
Московский Комсомолец19 октября в 18:44
Правительство приветствует снижение ключевой ставки «большим шагом»
Российская газета19 октября в 07:14
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