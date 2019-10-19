Мы будем только естественно приветствовать. Поэтому условия для этого есть. У нас инфляция будет в этом году ниже, чем мы планировали. Мы говорим, что она будет 3,5-3,6%. На следующий год вообще у нас в базовом прогнозе 3%, в целевом — под 4%

Министр отметил, что правительство и он воспримет это, как "большой шаг". "Это же даст дополнительную возможность заимствований, дешевые деньги", - объяснил Силуанов. Глава Минфина России рассказал, что страна готова к снижению ставок.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Политика Эрдоган сообщил о гибели двух россиян при строительстве АЭС «Аккую» Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным сообщил о гибели двух россиян при строительстве в Турции АЭС «Аккую», передает корреспондент РБК.

Интернет В WhatsApp появилась новая важная функция В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.

Происшествия В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.

Армия и оружие Президент Сирии Асад назвал Эрдогана вором Во время посещения сирийских войск на одном из участков фронта в провинции Идлиб президент Сирии Башар Асад заявил, что президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу.

Происшествия Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор» Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова зарабатывает на сыне Тимати 23-летняя модель Анастасия Решетова, которая недавно родила рэперу Тимати сына, не намерена сидеть без дела.

Культура Федор Добронравов оценил перспективы новых «Сватов» Источник из окружения актера Федора Добронравова, играющего одну из главных ролей в сериале "Сваты", рассказал об отношении артиста к продолжению сериала.

Общество РАН попросила Минобрнауки пересмотреть правила об изоляции российских ученых Президиум Российской академии наук (РАН) обратился в Минобрнауки с просьбой пересмотреть правила общения между российскими и иностранными учеными.

Шоу-бизнес Галкин присоединился к троллингу Гузеевой Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.

Армия и оружие Курды покинули зону безопасности в Сирии 17 октября американский вице-президент Майк Пенс сообщил, что США и Турция договорились об остановке операции на севере Сирии против курдов на 120 часов, чтобы курдские формирования смогли покинуть «зону безопасности» в 30 км на сирийско-турецкой границе.

Авто Кроссовер Skoda Karoq появится в России в первом квартале 2020 года Компактный кроссовер Skoda Karoq, который будет меньше и дешевле «старшего» Kodiaq, поступит в продажу в России в феврале-марте 2020 года.

Авто Эксперты назвали ситуации, когда надо менять тормозную жидкость Сотрудники издания «Автовзгляд» назвали признаки, при которых надо быстрее менять тормозную жидкость.

Происшествия Эксперт оценил стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе Стоимость золота в сейфе, который был найден на месте прорыва дамб в Красноярском крае, оценил сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов.

Шоу-бизнес Бузова купила квартиру за 120 миллионов Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.

Общество Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Хоккей «Детройт» отправил на драфт отказов Эрикссона. Он играл в клубе с сезона-2007/08 Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» отправил на драфт отказов защитника Джонатана Эрикссона, информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.

Политика Отношение к русским в Эстонии улучшилось Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром» 1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».

Общество Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.