Финансы
Газета.RuСилуанов отреагировал на возможное снижение ключевой ставки ЦБ
Министр отметил, что правительство и он воспримет это, как "большой шаг". "Это же даст дополнительную возможность заимствований, дешевые деньги", - объяснил Силуанов. Глава Минфина России рассказал, что страна готова к снижению ставок.
Читать в источнике
Оценить
Мы будем только естественно приветствовать. Поэтому условия для этого есть. У нас инфляция будет в этом году ниже, чем мы планировали. Мы говорим, что она будет 3,5-3,6%. На следующий год вообще у нас в базовом прогнозе 3%, в целевом — под 4%
— Антон Силуанов, российский экономистПарламентская газета 19 октября в 10:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Силуанов рассказал о наличии условий для более решительного снижения ставки ЦБ
Московский Комсомолец19 октября в 18:44
Правительство приветствует снижение ключевой ставки «большим шагом»
Российская газета19 октября в 07:14
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 10:15, Ашберн
Кино
Вин Дизель возвращается к жизни в трейлере фильма «Бладшот»
Вышел трейлер фильма «Бладшот» — экранизации одноименного комикса. Главную роль в боевике сыграл Вин Дизель.
Афиша Daily вчера в 05:03
Политика
Путин начал переговоры с Эрдоганом в Сочи
В Сочи стартовали переговоры президентов России и Турции. Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию с рабочим визитом.
Российская газета 07:10
Игры
Функция Remote Play Together для Steam теперь доступна всем
Игровой сервис Steam начал публичное бета-тестирование функции Remote Play Together, которая позволит приглашать других пользователей в игру с локальным мультиплеером, кооперативом или общим/разделённым экраном.
Игромания.ру 02:02
Общество
Танкеры для завода «Ямал СПГ» освободили от санкций США
«Ямал СПГ» получил уведомление от транспортной компании TC LNG Shipping, которой принадлежат СПГ-танкеры ледового класса Arc7 (на судах установлены емкости для СПГ объемом 172 тыс. кубометров, они рассчитаны на работу во льдах толщиной до 2,1 м. — РБК), о том, что на нее более не распространяются санкции Минфина США, введенные в сентябре в отношении одного из ее владельцев, китайской Cosco.
РБК 09:23
Происшествия
В Осло вооруженный человек угнал машину скорой и сбил людей
Неизвестный на угнанной скорой помощи сбил несколько человек, в том числе задел коляску с двумя детьми, один ребенок получил легкие травмы.
Газета.Ru 09:33
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Петербурге
В Петербурге ожидается резкое похолодание к концу октября. Об этом сообщили в метеоцентре "Фобос".
DP.RU 09:51
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина стала мамой во второй раз
21 октября в семье знаменитой гимнастки случилось долгожданное чудо. У Светланы Хоркиной родился второй малыш.
Woman.ru вчера в 14:14
Космос
Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink
Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.
Вести.Хайтек 07:34
Экономика
Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
РБК вчера в 06:42
Происшествия
У жителей тюменской деревни Ачиры нашли опасную гаффскую болезнь
Зараенная рыба является токсичной, однако от человека к человеку не передается.
Московский Комсомолец 07:50
Футбол
«Барселона» и «Атлетико» заключили соглашение по делу Гризманна
«Барселона» и «Атлетико» уладили конфликт по делу нападающего Антуана Гризманна.
Bookmaker-ratings.ru 03:21
Общество
Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
RT на русском 07:34
Космос
Астрофизики нашли 11 кандидатов в кварковые экзопланеты
Астрономы нашли несколько экзопланет на орбитах вокруг пульсаров и белых карликов, которые могут оказаться объектами из кварковой материи.
N+1 18 октября в 20:02
Гаджеты
Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super
Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.
Игромания.ру 08:53
Происшествия
В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся
Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
REGNUM 06:13
Происшествия
Сейф с золотом найден на месте прорыва дамб в Красноярске
На месте прорыва дамб под Красноярском спасатели обнаружили металлический сейф с 18 килограммами золота, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Следственный комитет.
Газета.Ru 04:36
Интернет
В WhatsApp появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
РИА Новости 09:09
Здоровье
Пациенты с инсультами и инфарктами будут получать лекарства бесплатно
С 2020 года россияне, перенесшие сосудистые катастрофы, смогут бесплатно получать необходимые медикаменты как в стационарных, так и в амбулаторных условиях, сообщает «Российская газета» со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову.
Собеседник 06:12
Наука
Речной артефакт: на дне Волги нашли старинную ладью
На дне Волги недалеко от Самары нашли деревянную ладью длиной до 50 метров, шириной до 20.
ТК Звезда 00:44
Происшествия
Убийцу 12-летней школьницы в Чите осудили пожизненно
Gazeta.SPb 06:04
Политика
Зеленский предложил Бразилии возродить сотрудничество в сфере космоса
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Токио предложил перезапустить совместный космический проект по использованию бразильского космодрома Алкантара.
RT на русском 07:36
Общество
Новый император Японии Нарухито объявил о своем восшествии на престол
Новый император Японии Нарухито объявил о восшествии на престол. Церемонию транслировали все телеканалы страны.
РИА Новости 00:51
Общество
Количество заключенных в России достигло исторического минимума
"Следуют отметить, что численность осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, к настоящему времени достигла минимальных значений в истории России", — добавили в пресс-бюро.
РИА Новости 03:31
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Общество
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей
Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 13:00