Финансы

Газета.RuГазета.RuСилуанов отреагировал на возможное снижение ключевой ставки ЦБ

Министр отметил, что правительство и он воспримет это, как "большой шаг". "Это же даст дополнительную возможность заимствований, дешевые деньги", - объяснил Силуанов. Глава Минфина России рассказал, что страна готова к снижению ставок.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Правительство будет приветствовать снижение ставки ЦБ «большим шагом»

ТАСС06:07

Силуанов оценил возможность снижения ставки ЦБ «большим шагом»

RT на русском06:29

Правительство поддерживает идею более быстрого снижения ставки ЦБ

Коммерсантъ06:48

Силуанов отреагировал на возможное снижение ключевой ставки ЦБ

Газета.Ru06:14

Правительство приветствует снижение ключевой ставки «большим шагом»

Российская газета07:14

Силуанов назвал плюсы решительного снижения ставки ЦБ

News.ru06:13

Силуанов: Условия для более решительного снижения ключевой ставки ЦБ РФ есть

ПРАЙМ06:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 07:26, Ашберн
Политика

Савченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе

Газета.Ru 00:30
Происшествия

До 11 увеличилось число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае

Число погибших в результате прорыва дамбы технологического водоема золотодобывающей артели в Красноярском крае достигло 11.
Российская газета вчера в 23:50
Общество

Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes

Возглавляют рейтинг компании из США. Первые пять строчек списка заняли Alphabet, Microsoft, Red Hat, Apple и SAP.
Коммерсантъ вчера в 23:49
Финансы

Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян

Вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян.
РИА Новости 06:43
Футбол

Ловчев поругался с Губерниевым во время разговора о «Спартаке»

Бывший капитан московского "Спартака" Евгений Ловчев поругался с известным телекомментатором Дмитрием Губерниевым во время разговора о красно-белых на телеканале "Матч ТВ".
Газета.Ru 06:56
Экономика

Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов

Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Государство распродало большинство квот на вылов краба с начальной ценой более 125 млрд руб. Как выяснил "Ъ", около трети ресурса могла получить РРПК Глеба Франка, которая в итоге консолидирует 15% добычи краба в РФ.
Коммерсантъ 15 октября в 18:30
Армия и оружие

Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

Lenta.ru 00:57
Здоровье

По три яйца в день разрешил есть доктор Мясников

«Вредно есть больше трех яиц, но не в неделю, а в день», - сказал Мясников.
Соловей.Инфо 05:15
Происшествия

В Ростове пожар в бараке унес жизни пятерых детей и двух взрослых

Вести.Ru 03:46
Кино

Первая серия фильма «Екатерина. Самозванцы» появилась в Сети до эфира

Тут можно вспомнить, как "Россия 1" в свое время и "Ликвидацию" начинала показывать в воскресенье, в эфире, хотя принято начинать показ сериала в начале недели.
Российская газета 05:07
Происшествия

В Нальчике полицейский погиб после драки с коллегой во время учебы

Два сотрудника полиции подрались во время учебы в институте повышения квалификации МВД России в Нальчике, в результате один из них скончался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 07:22
Политика

Минобороны нашло доказательство принадлежности РФ арктического шельфа

По словам Борисова, заявка на установление внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане была подана в ООН в 2015 году.
RuNews24.ru вчера в 09:16
Происшествия

Пьяный мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро

Сотрудник полиции получил ножевое ранение на станции московского метро "Савеловская".
ТАСС 04:14
Авто

Легендарный Mitsubishi Pajero покинет российский авторынок

Японский автогигант Mitsubishi подтвердил, что популярный в России внедорожник Pajero покинет отечественный авторынок.
CarsWeek.ru 17 октября в 05:49
Происшествия

Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве

Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 17 октября в 16:42
Музыка

Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
Политика

Трамп заявил, что некоторые страны ЕС согласились забрать боевиков ИГ

Президент США Дональд Трамп сообщил, что некоторые европейские государства согласились забрать боевиков террористической организации ИГ («Исламское государство», запрещено в России), которые являются выходцами из этих стран.
Коммерсантъ вчера в 14:00
Армия и оружие

Киев заявил о гибели украинских военных под обстрелом в Донбассе

Ополченцы в Донбассе за сутки 26 раз обстреляли позиции украинской армии, в результате погибли двое военнослужащих и пятеро ранены.
Росбалт 16 октября в 05:04
Единоборства

Уайдман проиграл нокаутом Рейесу в первом раунде на UFC в Бостоне

В Бостоне завершился UFC on ESPN 6, главным событием которого стал бой в полутяжелом весе между экс-чемпионом среднего дивизиона Крисом Уайдманом и Домиником Рейесом.
Sports.ru 00:06
Происшествия

В Турции погибла девочка из России

РИА Новости 03:59
Футбол

Владелец «Милана» не планирует продавать клуб

Американская компания Elliott Management, которая является владельцем «Милана», опровергла информацию о желании продать клуб.
Чемпионат 03:09
Экономика

Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год

Российская газета вчера в 11:37
Происшествия

Электроснабжение в Солонешенском районе Алтайского края восстановлено

Глава Солонешенского района сообщил, что аварию на линии Петропавловская – Солонешенская устранили. Энергоснабжение района восстановлено.
АМИТЕЛ 05:43
Единоборства

Бетербиев нокаутировал Гвоздика в бою за титулы WBC и IBF

Россиянин Артур Бетербиев победил украинского боксера Александра Гвоздика в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF.
РИА Новости 00:52
Игры

EA раскрыла системные требования Need for Speed Heat

Electronic Arts опубликовала в Origins системные требования гоночной игры Need for Speed Heat.
3DNews 03:12
Армия и оружие

Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Общество

В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков

В правительстве хотят заменить выдачу бумажных свидетельств о проверке счетчиков на запись в электронной базе, рассказал "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов.
РИА Новости 02:36
Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

ТАСС 17 октября в 15:06
Политика

Конгрессмены потребовали признать «Азов» террористической организацией

Группа из 40 членов палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом попросили госсекретаря Майка Помпео объяснить, почему ряд экстремистских группировок, включая украинский батальон «Азов», не были включены Вашингтоном в список террористических организаций.
РБК вчера в 19:44
Общество

«Аэрофлот» оштрафовали на ₽290 тыс. за массовые задержки багажа

«Аэрофлот» оштрафовали за массовые задержки выдачи багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
РБК 04:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное