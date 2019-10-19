Финансы
Газета.RuСилуанов отреагировал на возможное снижение ключевой ставки ЦБ
Министр отметил, что правительство и он воспримет это, как "большой шаг". "Это же даст дополнительную возможность заимствований, дешевые деньги", - объяснил Силуанов. Глава Минфина России рассказал, что страна готова к снижению ставок.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 07:33, Ашберн
Культура
Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»
Актуальные Новости вчера в 04:50
Происшествия
Один полицейский убил другого в Нальчике
По его данным, погибший служил в отряде спецназначения "Гром" МВД Карелии, а убивший его в ППС имени А.Кадырова МВД Чечни.
Интерфакс 06:59
Происшествия
В Турции погибла девочка из России
РИА Новости 03:59
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
Происшествия
Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро
Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».
RT на русском 04:44
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Политика
Парламент Великобритании проведет историческое голосование по Brexit
Парламент Великобритании во время исторического субботнего заседания проведет историческое голосование по Brexit, которое, возможно, определит судьбу страны на предстоящие годы.
РИА Новости вчера в 17:54
Политика
В Сербии Медведев проведет встречу с руководством страны
РИА Новости вчера в 18:29
Финансы
Россия обсудит возможность внешних займов в евро и юанях
В 2020 году Россия может отказаться от внешних займов в долларах. Власти рассматривают возможность перехода на евро и юани.
Известия 06:50
Политика
Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена
В настоящий момент иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка, если они или их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы РФ.
Российская газета 06:38
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко
ТАСС 17 октября в 15:06
Кино
Новый тизер сериала от Netflix «Ведьмак» появился в Сети
VSE42.RU вчера в 01:44
Здоровье
Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73 лет
Московский Комсомолец 16 октября в 03:51
Армия и оружие
Военные манеры: морпехов подготовят к зарубежным экспедициям
Минобороны поменяло программу подготовки офицеров морской пехоты, сообщили «Известиям» в военном ведомстве.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
В Каменске-Уральском простились с убитой Ксенией Каторгиной
Сотни людей пришли 18 октября к церкви в Каменске-Уральском, чтобы попрощаться с 27-летней Ксенией, которую жестоко убили из-за автомашины.
RuNews24.ru вчера в 04:38
Общество
Фома не разрешает: что нельзя делать 19 октября
19 октября связывают с одним из 12 апостолов - со святым Фомой - рыбаком из Галилеи.
Первый Тульский 05:58
Политика
Лидеры ЕС не договорились о членстве Северной Македонии и Албании
"Дискуссии шли около шести часов, однако лидеры так и не пришли к консенсусу по запуску переговоров с Северной Македонией и Албанией", -пояснил источник по итогам первого дня саммита ЕС.
Московский Комсомолец 17 октября в 20:15
Политика
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 01:47
Происшествия
Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске
Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.
RT на русском 04:24
Футбол
Азар не попал в заявку «Реала» на матч с «Мальоркой»
Чемпионат 05:00
Культура
Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Piter.tv вчера в 09:12
Экономика
Силуанов заявил, что кредита России Белоруссии на $600 млн может и не быть
Параллельно РФ и Белоруссия спорили о компенсациях Минску в связи с российским "налоговым маневром" в ТЭК, и эта тема не закрыта до сих пор.
Интерфакс 06:06
Фигурное катание
Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при
Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
Газета.Ru 06:29
Кино
Первая серия фильма «Екатерина. Самозванцы» появилась в Сети до эфира
Тут можно вспомнить, как "Россия 1" в свое время и "Ликвидацию" начинала показывать в воскресенье, в эфире, хотя принято начинать показ сериала в начале недели.
Российская газета 05:07
Футбол
«Локомотив» перед матчем с «Ювентусом» обыграл «Ахмат»
Vprognoze.ru вчера в 16:58
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК вчера в 15:32