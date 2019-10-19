Финансы

Газета.RuГазета.RuСилуанов отреагировал на возможное снижение ключевой ставки ЦБ

Министр отметил, что правительство и он воспримет это, как "большой шаг". "Это же даст дополнительную возможность заимствований, дешевые деньги", - объяснил Силуанов. Глава Минфина России рассказал, что страна готова к снижению ставок.
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Правительство будет приветствовать снижение ставки ЦБ «большим шагом»

ТАСС06:07

Правительство поддерживает идею более быстрого снижения ставки ЦБ

Коммерсантъ06:48

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RT на русском06:29

В Минфине поддержали план Центробанка по снижению ставки на 50 б.п

Интерфакс07:25

Силуанов отреагировал на возможное снижение ключевой ставки ЦБ

Газета.Ru06:14

Правительство приветствует снижение ключевой ставки «большим шагом»

Российская газета07:14

Силуанов назвал плюсы решительного снижения ставки ЦБ

News.ru06:13
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В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
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Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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