Финансы
Газета.RuСилуанов отреагировал на возможное снижение ключевой ставки ЦБ
Министр отметил, что правительство и он воспримет это, как "большой шаг". "Это же даст дополнительную возможность заимствований, дешевые деньги", - объяснил Силуанов. Глава Минфина России рассказал, что страна готова к снижению ставок.
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Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
Происшествия
МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
Политика
Медведев рассказал о последствиях насаждения демократии извне
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что навязывание моделей «правильной» демократии извне уничтожает государства и приводит к распространению терроризма.
Футбол
«Спартак» отомстил журналистам «Спорт-Экспресс» за обложку с Джокером
Троих журналистов издания «Спорт-Экспресс» не пустили в ложу прессы на матч «Спартак» — «Рубин», поскольку на минувшей неделе один из выпусков газеты вышел с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско в образе героя комиксов Джокера.
Происшествия
Пожар в Ростове унес жизни пятерых детей
В городе Ростове Ярославской области в результате пожара, вспыхнувшего в многоквартирном жилом доме, погибли пятеро детей и один взрослый, трое взрослых были госпитализированы.
Футбол
Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Ростов»
Политика
Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit
Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.
Кино
Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем
41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
Футбол
Футболист казанского «Рубина» попал в реанимацию после матча в Москве
Армия и оружие
Эрдоган рассказал о поводах для продолжения военной операции в Сирии
Днем ранее Эрдоган заявил, что Турция продолжит военную операцию на северо-востоке Сирии, если достигнутые с США договоренности по отводу курдских формирований не будут выполнены, пишет REGNUM.
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
17 октября на официальном канале Paramount Pictures в YouTube был опубликован новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы» режиссера Тима Миллера, заключительной части трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатор» Джеймса Кэмерона.
Футбол
Жоау Фелиш пропустит около трех недель из-за травмы
По информации СМИ, Фелиш пропустит около трех недель. Фелиш перешел в «Атлетико» летом 2019 года из «Бенфики».
Космос
Россия и Китай решили создать центр космической погоды
Россия и Китай планируют создать глобальный центр космической погоды, заявил замдиректора по научной работе Института прикладной геофизики им. ак.
Происшествия
Истощенная девочка из многодетной семьи попала в больницу в Орле
В Орле в больницу доставлена 11-летняя девочка в истощенном состоянии и с задержкой психомоторного развития, сообщает СУ СК по региону.
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Шоу-бизнес
Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет
Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
Общество
Роспотребнадзор хочет запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, сообщили газете «Известия» в пресс-службе ведомства.
Политика
Клинтон открыто обвинила кандидата от демократов в связях с Россией
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика
В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
Происшествия
Ребенок умер на борту рейса Пхукет — Москва
Самолет Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот», летевший с Пхукета в Москву, экстренно сел в Казани из-за смерти годовалого ребенка, передает Life.ru.
Происшествия
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
Происшествия
В Москве двое музыкантов насмерть отравились наркотиками
Участники московской рок-группы Zreet Артем Колбасов и Глеб Акимов умерли от передозировки наркотиков. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Теннис
Рублёв обыграл Чилича и вышел в финал Кубка Кремля
В финале турнира российский теннисист сыграет против француза Адриана Маннарино, который вышел в финал Кубка Кремля второй год подряд.
Происшествия
В Красноярском крае спецназ взял штурмом дом криминального авторитета
В Красноярском крае бойцы СОБРа и сотрудники полиции задержали мужчину 1965 года рождения в ходе штурма его дома.
Единоборства
Нурмагомедов назвал Макгрегора «алкашом»
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомудов назвал коллегу по спортивному цеху Конора Макгрегора алкашом, соответствующий комментарий появился на официальной страницы Нурмагомедова в социальной сети Twitter.